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Giriş Tarihi: 31.07.2024 23:36 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 23:36

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI FARKI (2500 TL) ÖDEME GÜNÜ 2024 | Emekli maaş zammı ne zaman yatacak, maaş farkı ödemesi Temmuz yattı mı?

Emekli zam farkı ne zaman yatacak sorusu gündemde. En düşük emekli maaşının 12.500 TL olarak belirlenmesinden sonra emekli maaş zam farkı 2500 TL'nin ne zaman yatırılacağı araştırılmaya başladı. Zamlı emekli maaşlarının hesaplara geçmesinden sonra henüz emekli maaşı zam farkını alamamış olan vatandaşlar emekli zam farkı ödeme ödemesi ne zaman yatacak, 2500 TL emekli maaş farkı yattı mı sorularına cevap aranıyor. Peki, Emekli maaş zammı ne zaman yatacak, maaş farkı ödemesi Temmuz yattı mı, bugün yatar mı?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI FARKI 2500 TL ÖDEME GÜNÜ 2024 | Emekli maaş zammı ne zaman yatacak, maaş farkı ödemesi Temmuz yattı mı?

Temmuz ayı enflasyon verileriyle birlikte emekli maaşlarında düzenlemeye gidildi. Kök maaşı zammın altında kalanlar için en düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak belirlendi. Yeni maaş zammından sonra 2500 TL'lik emekli maaş farkının hesaplara yatacağı gün beklenmeye başladı. Peki emekli maaş zammı ne zaman yatacak, maaş farkı ödemesi Temmuz yattı mı, bugün yatar mı?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI FARKI 2500 TL ÖDEME GÜNÜ 2024 | Emekli maaş zammı ne zaman yatacak, maaş farkı ödemesi Temmuz yattı mı?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN 500 TL
Yüzde 24,73'lük emekli zammı sonrası, kök maaşı 8020 TL'nin altında olan 1,8 milyon vatandaşın geliri 10 bin TL'de sabit kalmıştı. AK Parti kurmayları ve hükümetin yaptığı çalışma sonrası en düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL artışla 10 bin TL'den 12 bin 500 TL olarak belirlendi.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI FARKI 2500 TL ÖDEME GÜNÜ 2024 | Emekli maaş zammı ne zaman yatacak, maaş farkı ödemesi Temmuz yattı mı?

EMEKLİ MAAŞ FARKI TEMMUZ 2024 YATTI MI?

En düşük emekli aylığını 12 bin 500 liraya çıkaran yasa değişikliğinin içinde bulunduğu ve vergi alanında önemli düzenlemelerin yer aldığı teklif geçtiğimiz gün TBMM'de yasalaştı. Kamuoyunda "vergi paketi" olarak da bilinen torba yasa teklifi önemli düzenlemeler içeriyor. Buna göre, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasına eklenen maddeye göre yaşlılık aylığı 12 bin 500 liradan az olamayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, düşük emekli aylıklarına yapılan artıştan bu yılın bütçesinde yansıyacak ek maliyetin 33 milyar 200 milyon lira olacağı hesaplandı. 12 bin 500 liranın altında aylık alan emeklilerin ücret farkları gelecek günlerde ek ödemeyle hesaplarına yatırılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI FARKI 2500 TL ÖDEME GÜNÜ 2024 | Emekli maaş zammı ne zaman yatacak, maaş farkı ödemesi Temmuz yattı mı?

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Bağ-Kur, SSK tek bir kurum çatısı altında toplanmasına rağmen ödeme günleri, bağlı olunan kuruma göre değişiyor. Bağ-Kur ve SSK emeklileri için ödeme gününün belirlenmesinde emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi dikkate alınıyor. Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır. 3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar. Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI FARKI 2500 TL ÖDEME GÜNÜ 2024 | Emekli maaş zammı ne zaman yatacak, maaş farkı ödemesi Temmuz yattı mı?

SSK emeklileri, tahsis numaralarının son hanesine göre maaş alıyor. Son rakamı 9 olanlar her ayın 17'sinde, 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde ve 1 olanlar ise her ayın 21'inde maaş almaya hak kazanıyor. Emeklilik tahsis numarasının son hanesi 8 olanlar ayın 22'sinde, 6 olanlar 23'ünde, 4 olanlar 24'ünde, 2 olanlar 25'inde ve 0 olanlar ise her ayın 26'sında maaş ödemelerini alıyorlar.

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