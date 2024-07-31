Giriş Tarihi: 31.07.2024 23:36
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
23:36
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI FARKI (2500 TL) ÖDEME GÜNÜ 2024 | Emekli maaş zammı ne zaman yatacak, maaş farkı ödemesi Temmuz yattı mı?
Emekli zam farkı ne zaman yatacak sorusu gündemde. En düşük emekli maaşının 12.500 TL olarak belirlenmesinden sonra emekli maaş zam farkı 2500 TL'nin ne zaman yatırılacağı araştırılmaya başladı. Zamlı emekli maaşlarının hesaplara geçmesinden sonra henüz emekli maaşı zam farkını alamamış olan vatandaşlar emekli zam farkı ödeme ödemesi ne zaman yatacak, 2500 TL emekli maaş farkı yattı mı sorularına cevap aranıyor. Peki, Emekli maaş zammı ne zaman yatacak, maaş farkı ödemesi Temmuz yattı mı, bugün yatar mı?