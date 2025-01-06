EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emekli maaşı 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olan ne kadar maaş alacak, kaç TL?

Zamlı emekli maaşları belli oldu. 6 aylık enflasyona göre milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi 15,75 ve memur emeklisi ise yüzde 15,74 zammı gördü. 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükselen en düşük emekli maaşı düzenlemesi için gözler Meclis'e çevrildi. Peki,12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL alan ne kadar maaş alacak? İşte, güncel zamlı emekli maaş tablosu...