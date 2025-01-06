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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emekli maaşı 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olan ne kadar maaş alacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 06.01.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025
09:33
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emekli maaşı 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olan ne kadar maaş alacak, kaç TL?
En düşük emekli maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 6 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 15,75; memur ve memur emeklisi ise yüzde 11,54 oranında zam aldı. Zamlı emekli maaşlarının belli olmasının ardından zam tablosu mercek altına alınıyor. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 12 bin 500 TL'ye yükseltilen en düşük emekli maaşı düzenlemesi için gözler Meclis'e çevrildi. Peki; emekli maaşı 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olan ne kadar maaş alacak, kaç TL? İşte, 4A-4B-4C emekli maaşı zammı tablosu 2025…