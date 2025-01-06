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Haberler Yaşam EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emekli maaşı 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olan ne kadar maaş alacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 06.01.2025 09:33 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 09:33

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emekli maaşı 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olan ne kadar maaş alacak, kaç TL?

En düşük emekli maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 6 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 15,75; memur ve memur emeklisi ise yüzde 11,54 oranında zam aldı. Zamlı emekli maaşlarının belli olmasının ardından zam tablosu mercek altına alınıyor. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 12 bin 500 TL'ye yükseltilen en düşük emekli maaşı düzenlemesi için gözler Meclis'e çevrildi. Peki; emekli maaşı 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olan ne kadar maaş alacak, kaç TL? İşte, 4A-4B-4C emekli maaşı zammı tablosu 2025…

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emekli maaşı 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olan ne kadar maaş alacak, kaç TL?

Zamlı emekli maaşları belli oldu. 6 aylık enflasyona göre milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi 15,75 ve memur emeklisi ise yüzde 15,74 zammı gördü. 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükselen en düşük emekli maaşı düzenlemesi için gözler Meclis'e çevrildi. Peki,12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL alan ne kadar maaş alacak? İşte, güncel zamlı emekli maaş tablosu...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emekli maaşı 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olan ne kadar maaş alacak, kaç TL?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU

2025 yılında uygulanacak emekli ve memur zammı belli oldu. Buna göre emekliye zam oranı yüzde 15,75 oldu.

Memur ve memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 5,54 enflasyon farkına ilaveten yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 11,54 oldu.

Yeni zam oranlarıyla birlikte 2025 maaşları da güncellendi.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emekli maaşı 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olan ne kadar maaş alacak, kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

SSK ve Bağ-Kur'luların taban aylıkları 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın en düşük emekli aylığının artırılması yönünde açıklamaları mevcut.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emekli maaşı 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olan ne kadar maaş alacak, kaç TL?

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur emeklisinin taban aylığı yüzde 11,54 zam ile 17 bin 587 TL'den 19 bin 617 TL'ye yükseldi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emekli maaşı 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olan ne kadar maaş alacak, kaç TL?

2025 YILI EMEKLİ MAAŞLARI BELLİ OLDU

12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 15.000, 15.500 EMEKLİ MAAŞI ALAN NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Yeni açıklanan artışla hesaplanan SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı hesaplama tablosu şöyle:

  • 12.500 alanlar 14.469
  • 12.600 alanlar 14.585
  • 13.000 alanlar 15.048
  • 13.500 alanlar 15.626

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