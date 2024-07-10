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Haberler Yaşam En düşük emekli maaşı artıyor! 1.8 milyon emekliyi ilgilendiren SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 10.07.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 09:17

En düşük emekli maaşı artıyor! 1.8 milyon emekliyi ilgilendiren SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

En düşük emekli maaşı artacak. Zamlı memur ve emekli maaşları gelecek hafta hesaplarda olacak. SSK ve Bağkur emeklileri temmuz ayında yüzde 24.73 oranında zam alacak. Ancak kök maaşının düşüklüğü nedeniyle 10 bin TL'nin altında kalan kalan emekliler var. Yapılan hesaplamalara göre 1.8 milyon emeklinin kök maaşı bu rakamın altında kalıyor. Ak Parti kurmaylarının sadece düşük emekli maaşı olarak uygulanan rakamda bir hazırlık yaptığı öğrenildi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte detaylar…

En düşük emekli maaşı artıyor! 1.8 milyon emekliyi ilgilendiren SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

En düşük emekli maaşı artacak. 1.8 milyon kişinin kök maaşı 10 bin TL'nin altında. Dolayısıyla onlara yapılacak zam gündeme geldi. Kök maaşı Temmuz zammına rağmen sınırın altında kalan emekliler için hükümet yeni bir adım attı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte kulislerde konuşulan rakamlar…

En düşük emekli maaşı artıyor! 1.8 milyon emekliyi ilgilendiren SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

1,8 MİLYON EMEKLİYE ZAM!

Milyonlarca emekli ve memurun maaş zammı belli oldu. Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerin maaş zammı netleşti. Fakat kök maaşı 8 bin liranın altında olan emekliler yapılan yüzde 24,73 artışa rağmen 10 bin TL maaş alacak.

Hükümet yüzde 24.73'lük artışa rağmen, kök maaşı düşük olduğu için zamdan yararlanamayacak olan 1.8 milyon emekli için çalışma başlattı.

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En düşük emekli maaşı artıyor! 1.8 milyon emekliyi ilgilendiren SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Haziran ayı enflasyon oranlarını açıklamasının ardından emeklilerin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı yüzde 24.73 oldu.Yapılan yüzde 24,73 artışa rağmen maaşı değişmeyen emekliler için hükmet çalışma başlattı. kök maaşı 8.017 TL ve altında olanların da zamdan yararlanabilmesi için yeni düzenleme yolda.

En düşük emekli maaşı artıyor! 1.8 milyon emekliyi ilgilendiren SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

12 BİN LİRAYA ÇIKARILACAK!

AK Parti kurmaylarının başlattığı ve ekonomi yönetiminin de bilgisi dâhilinde gerçekleştiren çalışmalara göre, en düşük emekli maaşının 10 bin TL'den 12 bin TL'ye çıkarılması hedefleniyor.

Kök maaşı 8 bin lira olan bir emeklinin eline geçecek para yüzde 24.73'lük zamma rağmen 10 bin lira olacak. Ancak kök maşı yerine en düşük emekli maaşı baz alınarak zam yapılırsa Temmuz 2024 itibarıyla en düşük emekli aylığı 12 bin 473 liraya yükselecek.

En düşük emekli maaşı artıyor! 1.8 milyon emekliyi ilgilendiren SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

2 AYLIK FARK YATACAK

AK Parti'de yürütülen çalışmanın temmuz zam dönemine yetiştirilip yetiştirilemeyeceği merak ediliyor.

En düşük emekli maaşına yönelik düzenlemeler bu aya yetişmezse bir sonraki maaş döneminde iki aylık zam farkı birlikte ödenebilecek.

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