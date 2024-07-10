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En düşük emekli maaşı artıyor! 1.8 milyon emekliyi ilgilendiren SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 10.07.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
09:17
En düşük emekli maaşı artacak. Zamlı memur ve emekli maaşları gelecek hafta hesaplarda olacak. SSK ve Bağkur emeklileri temmuz ayında yüzde 24.73 oranında zam alacak. Ancak kök maaşının düşüklüğü nedeniyle 10 bin TL'nin altında kalan kalan emekliler var. Yapılan hesaplamalara göre 1.8 milyon emeklinin kök maaşı bu rakamın altında kalıyor. Ak Parti kurmaylarının sadece düşük emekli maaşı olarak uygulanan rakamda bir hazırlık yaptığı öğrenildi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte detaylar…