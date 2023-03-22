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Haberler Yaşam EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2023 ne kadar, kaç TL olacak, emekli maaşlarına yeni ek zam mı geliyor? Bakan Bilgin'den emekli maaş zammı açıklaması!
Giriş Tarihi: 22.03.2023 13:51 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 13:51

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2023 ne kadar, kaç TL olacak, emekli maaşlarına yeni ek zam mı geliyor? Bakan Bilgin'den emekli maaş zammı açıklaması!

Türkiye Emekliler Derneği'ni (TÜED) ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emekli maaşları ve bayram ikramiyeleriyle ilgili Ankara'da kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Bakan Bilgin en düşük emekli maaşını yükseltecek modeller üzerinde çalıştıklarını söyledi. Gelişme sonrası binlerce emeklinin gözü kulağı yaşanacak son dakika gelişmelerinde ve masada yer alan modellere çevrildi. Peki, 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli maaşlarına yeniden zam mı gelecek, belli oldu mu? İşte o açıklamanın detayları.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2023 ne kadar, kaç TL olacak, emekli maaşlarına yeni ek zam mı geliyor? Bakan Bilgin’den emekli maaş zammı açıklaması!

En düşük emekli maaşı zammı ne kadar kaç TL olacak sorusu gelen son dakika açıklamasıyla gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren emekli maaşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Ankara'da Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün ile görüşen Bakan Bilgin, emekli maaşları ve bayram ikramiyeleriyle ilgili çalışma yürüttüklerini söyledi. Hal böyle olunca vatandaşlar "2023 en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli maaşlarına yeniden zam mı gelecek, belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. İşte o açıklama ve detaylar.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2023 ne kadar, kaç TL olacak, emekli maaşlarına yeni ek zam mı geliyor? Bakan Bilgin’den emekli maaş zammı açıklaması!

BAKAN BİLGİN'DEN 2023 EMEKLİLERE MÜJDE!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren emekli maaşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Ankara'da Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün ile görüşen Bakan Bilgin, emekli maaşları ve bayram ikramiyeleriyle ilgili çalışma yürüttüklerini söyledi.

Toplantı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Vedat Bilgin, enflasyonun etkisini ortadan kaldırmak için en düşük emekli aylığına yönelik çalışma yürüttüklerini söyledi.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2023 ne kadar, kaç TL olacak, emekli maaşlarına yeni ek zam mı geliyor? Bakan Bilgin’den emekli maaş zammı açıklaması!

"Emeklilere rahat nefes aldıracak bir düzenlemeyi ayrıntılı şekilde çalıştım. Bunu deprem bir müddet etkisiyle ertelenmiş oldu ama bu hafta içinde en geç önümüzdeki hafta bunu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim" diyen Bakan Bilgin, "İnanıyorum ki emeklilerin beklediği onları daha rahat nefes alacak bugünkü tahribatın ekonomideki daha koruyacak önerilerimizin de Cumhurbaşkanımız tarafından olumlu değerlendirileceğini ümit ediyorum. Bu çalışma bütün emeklilerin hayatında ciddi bir rahatlama sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2023 ne kadar, kaç TL olacak, emekli maaşlarına yeni ek zam mı geliyor? Bakan Bilgin’den emekli maaş zammı açıklaması!

DEPREM BÖLGESİNE ÖZEL ASGARİ ÜCRET ÇALIŞMASI

Bakan Vedat Bilgin, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin etkilediği şehirleri kapsayacak şekilde asgari ücret düzenlemesine yönelik bir çalışma olduğunu da söyledi. Bakan Bilgin, "Sınırlı bir bölgeyle ilgili asgari ücret çalışması var, bittiğinde kamuoyuyla paylaşacağım" diye konuştu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2023 ne kadar, kaç TL olacak, emekli maaşlarına yeni ek zam mı geliyor? Bakan Bilgin’den emekli maaş zammı açıklaması!

Bakan Bilgin, gazetecilerin EYT ile ilgili sorusuna ise şu yanıtı verdi:

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