Haberler Yaşam EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2023 ne kadar, kaç TL olacak, emekli maaşlarına yeni ek zam mı geliyor? Bakan Bilgin'den emekli maaş zammı açıklaması!

Giriş Tarihi: 22.03.2023 13:51 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 13:51

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2023 ne kadar, kaç TL olacak, emekli maaşlarına yeni ek zam mı geliyor? Bakan Bilgin'den emekli maaş zammı açıklaması!

Türkiye Emekliler Derneği'ni (TÜED) ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emekli maaşları ve bayram ikramiyeleriyle ilgili Ankara'da kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Bakan Bilgin en düşük emekli maaşını yükseltecek modeller üzerinde çalıştıklarını söyledi. Gelişme sonrası binlerce emeklinin gözü kulağı yaşanacak son dakika gelişmelerinde ve masada yer alan modellere çevrildi. Peki, 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli maaşlarına yeniden zam mı gelecek, belli oldu mu? İşte o açıklamanın detayları.