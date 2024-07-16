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Haberler Yaşam En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli aylığı belli oldu!
Giriş Tarihi: 16.07.2024 12:31 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 12:36

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli aylığı belli oldu!

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in duyurduğu vergi paketi kanun teklifi kapsamında en düşük emekli maaşı da belli oldu. Temmuz ayında uygulanan yüzde 24,73 oranındaki zamla birlikte yaklaşık 2 milyon vatandaşın maaşı 10 bin TL'de kalmıştı. Üzerinde çalışılan konulardan birinin bu durum olduğu belirtilirken yeni rakam belli oldu. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte 2024 yılının ikinci yarısında uygulanacak olan SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli aylığı…

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli aylığı belli oldu!

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in son dakika açıklamasıyla 53 maddeden oluşan vergi paketi kanun teklifinin detayları belli oldu. Pakette yer alan konular arasında en düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme de yer aldı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisinin en düşük emekli aylığı…

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli aylığı belli oldu!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Toplam 53 maddeden oluşan Vergi Paketi teklifi hakkında detayları aktaran AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığı konusunda şu açıklamayı yaptı;

"Emeklilerimize asgari ödeme tutarını 12.500 TL'ye yükseltiyoruz.
Asgari emeklilik tutarının artırılmasının bütçeye maliyeti 6 aylık dönemde 33,2 milyar TL. "

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En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli aylığı belli oldu!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN 500 TL OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan koordineli bir şekilde teknik ve bütçe çalışmasını gerçekleştirdi. Çalışma AK Parti kurmaylarıyla da paylaşıldı.

Emekliye zam çalışmasına ilişkin hazırlanan alternatifli rapor Başkan Erdoğan'a sunuldu ve karar verildi.

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL oldu.

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli aylığı belli oldu!

EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ İÇİN MECLİS'İN ONAYI GEREKİYOR

Emekli ve memurun 6 aylık enflasyon hesabı ile yapılan maaş artışları doğrudan gerçekleşirken ek zam ve en düşük emekli maaşı gibi düzenlemeler için Meclis'in onayı gerekiyor. Bu nedenle karar verildikten kanun teklifi TBMM'ye sevk ediliyor. Sonraki aşamalar şu şekilde;

Yeni rakam Meclis Başkanlığına sunulacak.
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundan geçecek.
Genel Kurulun onayına sunulacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak.
Resmi Gazete'de yayımlanacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli aylığı belli oldu!

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekliler maaşlarını peşin aldıkları için temmuz ayında ödenecek aylıklar zamlı olarak hesaplara yatırılacak. Ek düzenleme ödeme günlerine yetişmeyeceği için Ocak ayında olduğu gibi maaş farkları daha sonra hesaplara aktarılacak.

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