Haberler
Yaşam
En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli aylığı belli oldu!
Giriş Tarihi: 16.07.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024
12:36
En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli aylığı belli oldu!
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in duyurduğu vergi paketi kanun teklifi kapsamında en düşük emekli maaşı da belli oldu. Temmuz ayında uygulanan yüzde 24,73 oranındaki zamla birlikte yaklaşık 2 milyon vatandaşın maaşı 10 bin TL'de kalmıştı. Üzerinde çalışılan konulardan birinin bu durum olduğu belirtilirken yeni rakam belli oldu. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte 2024 yılının ikinci yarısında uygulanacak olan SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli aylığı…