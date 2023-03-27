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Haberler Yaşam En düşük emekli maaşı zammı Resmi Gazete’de yayınlandı mı? Emekli zammını içeren kanun teklifi ne zaman yasalaşacak, Resmi Gazete'de yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 27.03.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 09:25

En düşük emekli maaşı zammı Resmi Gazete’de yayınlandı mı? Emekli zammını içeren kanun teklifi ne zaman yasalaşacak, Resmi Gazete'de yayınlanacak?

Son olarak geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği en düşük emekli maaşı zammı için gözler şimdi Resmi Gazete'de. Son olarak bu konuyu içeren kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğu kaydedilmiş ve "Önümüzdeki hafta bu konuyu bitiriyoruz." diye konuşan Elitaş, yasa teklifinin 16 madde olduğunu ve en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olacağını yinelemişti. Peki, en düşük emekli maaşına uygulanan zammı içeren kanun teklifi ne zaman yasalaşacak, emekli ek zammı Resmi Gazete'de yayınlandı mı? İşte o detaylar.

En düşük emekli maaşı zammı Resmi Gazete’de yayınlandı mı? Emekli zammını içeren kanun teklifi ne zaman yasalaşacak, Resmi Gazete’de yayınlanacak?

En düşük emekli maaşına uygulanacak zamma ilişkin yasa teklifinin Resmi Gazete'de bu hafta içerisinde yayımlanacağı kaydedilmişti. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarılmasını öngören kanun teklifini TBMM'ye sundu. Hal böyleyken yeni maaşlarını alacakları günü merak eden binlerce vatandaş "en düşük emekli maaşına uygulanan zammı içeren kanun teklifi ne zaman yasalaşacak, emekli ek zammı Resmi Gazete'de yayınlandı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte emekli zammına ilişkin gelişmeler ve Resmi Gazete'de son durum.

En düşük emekli maaşı zammı Resmi Gazete’de yayınlandı mı? Emekli zammını içeren kanun teklifi ne zaman yasalaşacak, Resmi Gazete’de yayınlanacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI MI?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarılmasını öngören kanun teklifini TBMM'ye sundu.

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En düşük emekli maaşı zammı Resmi Gazete’de yayınlandı mı? Emekli zammını içeren kanun teklifi ne zaman yasalaşacak, Resmi Gazete’de yayınlanacak?

"Önümüzdeki hafta bu konuyu bitiriyoruz." diye konuşan Elitaş, yasa teklifinin 16 madde olduğunu ve en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olacağını duyurdu.

En düşük emekli maaşı zammı Resmi Gazete’de yayınlandı mı? Emekli zammını içeren kanun teklifi ne zaman yasalaşacak, Resmi Gazete’de yayınlanacak?

"7500 TL ÜZERİNDEKİ MAAŞLAR AYNI KALACAK"

Öte yandan "Diğer emeklilerin maaşlarında herhangi bir değişiklik olacak mı?" sorusuna yanıt veren Elitaş, 7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emeklilerin maaşlarında herhangi bir değişiklik olmayacağını belirtti.

En düşük emekli maaşı zammı Resmi Gazete’de yayınlandı mı? Emekli zammını içeren kanun teklifi ne zaman yasalaşacak, Resmi Gazete’de yayınlanacak?

Elitaş'ın açıklamaları şöyle:

Bugün sunacağımız yasa teklifimiz 16 madde. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olacak. Bu düzenlemeden SGK, Bağ-Kur ve EYT'den 7 bin 500 TL'nin altında emekli aylığı olanlar da yararlanacak.

11 milyona yakın vatandaşımız faydalanacak. 6 milyonluk kısım 2 bin liraya yakın bir artıştan faydalanacak. 7 bin 500 altında kim varsa 7 bin 500 liraya çıkmış olacak.

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