En düşük emekli maaşı zammı Resmi Gazete’de yayınlandı mı? Emekli zammını içeren kanun teklifi ne zaman yasalaşacak, Resmi Gazete’de yayınlanacak?

Elitaş'ın açıklamaları şöyle:

Bugün sunacağımız yasa teklifimiz 16 madde. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olacak. Bu düzenlemeden SGK, Bağ-Kur ve EYT'den 7 bin 500 TL'nin altında emekli aylığı olanlar da yararlanacak.

11 milyona yakın vatandaşımız faydalanacak. 6 milyonluk kısım 2 bin liraya yakın bir artıştan faydalanacak. 7 bin 500 altında kim varsa 7 bin 500 liraya çıkmış olacak.