En düşük emekli maaşı zammı Resmi Gazete’de yayınlandı mı? Emekli zammını içeren kanun teklifi ne zaman yasalaşacak, Resmi Gazete’de yayınlanacak?

Son olarak geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği en düşük emekli maaşı zammı için gözler şimdi Resmi Gazete'de. Son olarak bu konuyu içeren kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğu kaydedilmiş ve "Önümüzdeki hafta bu konuyu bitiriyoruz." diye konuşan Elitaş, yasa teklifinin 16 madde olduğunu ve en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olacağını yinelemişti. Peki, en düşük emekli maaşına uygulanan zammı içeren kanun teklifi ne zaman yasalaşacak, emekli ek zammı Resmi Gazete'de yayınlandı mı? İşte o detaylar.