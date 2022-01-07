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Haberler Yaşam Maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin yeni maaşı belli oldu! SSK-Bağkur emekli zammı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 07.01.2022 09:23 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 09:26

Maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin yeni maaşı belli oldu! SSK-Bağkur emekli zammı ne kadar, kaç TL?

Aralık ayı enflasyon verisi ile birlikte emekli zammı da netleşti. Bu kapsamda; milyonlarca kişi alacakları zamlı tutarı öğrenmek isterken aynı zamanda "1600, 2300, 2600, 3200 TL alanların emekli maaşı ne kadar oldu? 4A-4B-4C Emekliye zamlı maaş ne kadar yatacak?" sorularına da yanıt aranıyor. Bilindiği üzere, yapılan resmi açıklamaya göre; en düşük emekli aylığı da (1 milyon 266 bin emeklinin) yüzde 66.6 artışla 1500 liradan 2500 liraya yükseltilmişti. İşte en yüksek ve en düşük SSK-Bağkur emekli zammı verileri.

En düşük ve en yüksek emekli maaşı 2022: 1600, 2300, 2600, 3200 TL alanların emekli maaşı ne kadar oldu? 4A-4B-4C Emekliye zamlı maaş ne kadar yatacak?

Emekli zammı 2022 tablosu belli oldu. Tüm emeklilerin yeni senede alacağı zamlı oranlar netleşirken "1600, 2300, 2600, 3200 TL alanların emekli maaşı ne kadar oldu? 4A-4B-4C Emekliye zamlı maaş ne kadar yatacak?" sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor. Bilindiği üzere; 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3 bin 293 lira olmuştu. İşte 2022 emekli maaş zammı ile maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olanlar 2022'de alacakları yeni tutarlar!

En düşük ve en yüksek emekli maaşı 2022: 1600, 2300, 2600, 3200 TL alanların emekli maaşı ne kadar oldu? 4A-4B-4C Emekliye zamlı maaş ne kadar yatacak?

Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6429 liraya çıkacak. En düşük memur emekli aylığı ise 4289 liraya yükselirken, 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3 bin 293 lira oldu. En düşük emekli aylığı da (1 milyon 266 bin emeklinin ) yüzde 66.6 artışla 1500 liradan 2500 liraya yükseltildi.

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En düşük ve en yüksek emekli maaşı 2022: 1600, 2300, 2600, 3200 TL alanların emekli maaşı ne kadar oldu? 4A-4B-4C Emekliye zamlı maaş ne kadar yatacak?

Memur ve memur emeklileri için de zam oranı belirlendi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu sözleşmedeki yüzde 5 artışa ilaveten yüzde 2.5 artışla yüzde 7.5'a çıkarıldığı müjdesi verdi.

En düşük ve en yüksek emekli maaşı 2022: 1600, 2300, 2600, 3200 TL alanların emekli maaşı ne kadar oldu? 4A-4B-4C Emekliye zamlı maaş ne kadar yatacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapılacak.

En düşük ve en yüksek emekli maaşı 2022: 1600, 2300, 2600, 3200 TL alanların emekli maaşı ne kadar oldu? 4A-4B-4C Emekliye zamlı maaş ne kadar yatacak?

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Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla beraber aile yardımı ödeneği dâhil (0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alındı) en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6 bin 368 liraya çıktı. En düşük memur emekli aylığı da ek ödemelerle birlikte 3 bin 276 liradan 4275 liraya yükseldi

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