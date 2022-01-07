Maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin yeni maaşı belli oldu! SSK-Bağkur emekli zammı ne kadar, kaç TL?

Aralık ayı enflasyon verisi ile birlikte emekli zammı da netleşti. Bu kapsamda; milyonlarca kişi alacakları zamlı tutarı öğrenmek isterken aynı zamanda "1600, 2300, 2600, 3200 TL alanların emekli maaşı ne kadar oldu? 4A-4B-4C Emekliye zamlı maaş ne kadar yatacak?" sorularına da yanıt aranıyor. Bilindiği üzere, yapılan resmi açıklamaya göre; en düşük emekli aylığı da (1 milyon 266 bin emeklinin) yüzde 66.6 artışla 1500 liradan 2500 liraya yükseltilmişti. İşte en yüksek ve en düşük SSK-Bağkur emekli zammı verileri.