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Haberler Yaşam En güzel 23 Nisan şiirleri kısa, 2, 3, 4, 5 ve 6 kıtalık - Anlamlı ve yeni 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri seçenekleri
Giriş Tarihi: 20.04.2021 10:25 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 11:10

En güzel kısa, 2, 3, 4, 5 ve - Anlamlı ve yeni 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri seçenekleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na çok az bir süre kaldı. Pandemi nedeni ile bu yıl 23 Nisan etkinlikleri okullarda ya da meydanlar yapılamayacak; ancak ile bu anlamlı tarihin coşkusu evlerde ve kalplerde yaşatılacak. Bu noktada, , , , ve 23 Nisan şiiri seçenekleri merak konusu oldu. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayacak olanlar, kısa, uzun ve yeni 23 Nisan şiirleri seçenekleri ile bu tarihin anlamı ve önemini hatırlayacak. İşte, kısa, uzun, 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık 23 Nisan şiirleri

En güzel 23 Nisan şiirleri kısa, 2, 3, 4, 5 ve 6 kıtalık - Anlamlı ve yeni 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri seçenekleri

Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk ve dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için geri sayım sürüyor. TBMM'nin kurulduğu tarih de olan 23 Nisan'ın anlamı ve önemi oldukça büyüktür. Her yıl okullarda yapılan etkinliklere bu yıl koronavirüs salgını nedeni ile ara verilecek. Okullarda okunamayacak; ancak Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlamı ve önemli hatırlanacak. 23 Nisan şiirleri, gerek evlerde okuyacaklar gerek sosyal medyada paylaşım yapacaklar gerekse ödevlerini yapacak olan öğrenciler tarafından merak konusu oldu. 23 Nisan şiirleri arasında kısa ve uzun seçenekler olduğu gibi, , , , ve 23 Nisan şiirleri de bulunuyor.

En güzel 23 Nisan şiirleri kısa, 2, 3, 4, 5 ve 6 kıtalık - Anlamlı ve yeni 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri seçenekleri

23 NİSAN

Kiminin saçı siyah,
Kiminin saçı sarı...
Ankara'da buluştu,
Dünyanın çocukları.

Her Yirmi Üç Nisan'da
Tekrarlanır bu olay.
Buluşma nedenini,
Açıklamak çok kolay.

Bu kocaman dünyada
Ülke sayısı çoktur.
Oysa ki hiç birinin
yoktur.

Dünyanın çocukları
Yurdumuza koşuyor,
Her Yirmi Üç Nisan'da
Cıvıldaşıp coşuyor.

Türkiye konuklarla,
Kalpler sevgiyle dolsun.
Dünya Çocuk Bayramı
Herkese mutlu olsun!

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En güzel 23 Nisan şiirleri kısa, 2, 3, 4, 5 ve 6 kıtalık - Anlamlı ve yeni 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri seçenekleri

Vatan ufuklarında esiyordu korkunç yel,
Her kalp keder içinde,bütün gönüller kıştı.
Biz yeryüzünde yokken,bundan yıllarca evvel,
Bu cennet yurdu,kara bir sis sarmıştı.

Bir mucize ansızın bir gün dağıttı sisi,
Ufuklara nur saçan eşsiz meş'ale yandı.
Yurdu kurtarmak için Büyük Millet Meclisi,
Tam seksen bir yıl evvel Ankara'da toplandı.

Zafer peşinde koştuk,geride bıraktık dünü.
Hakkı gerçek bilerek her zaman ona taptık.
Yurdumuzu kurtaran bu en mukaddes günü,
Kendi günümüz saydık, yaptık.

Bu ne biçim bir sevinç,bu ne doyulmaz bir haz,
İçimizde yüzyılı gün yapacak bir hız var.
Bugün neşe içinde coşsak,taşsak yine az,
Çünkü bir gün içinde iki bayramımız var.

Hep elele vererek bu sevinci yayalım,
Kalmamalı en ufak bir tasamız,
Bugün sevinç içinde koşalım,oynamayalım,
Bu bizim günümüzdür,bu bizim bayramımız.

En güzel 23 Nisan şiirleri kısa, 2, 3, 4, 5 ve 6 kıtalık - Anlamlı ve yeni 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri seçenekleri

3 Kıtalık 23 Nisan Şiiri

Gelin çocuklar gelin!
Bayramımız var bugün.
için,
Kuralım şenlik, düğün…

El ele tutuşarak,
Şarkılar söyleyelim,
Ellerimizde bayrak,
Sokak sokak gezelim.

Çocuklarıyız, yarının
Büyük insanlarıyız,
Üstünde bu vatanın
Hür, mesut ve kaygısız
Daima yaşayacağız.

En güzel 23 Nisan şiirleri kısa, 2, 3, 4, 5 ve 6 kıtalık - Anlamlı ve yeni 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri seçenekleri

Bu ne duru sabah, ne temiz hava,
Geliyor her yandan Nisan kokusu.
Sevinçten deliye dönmüş her yuva,
Sarmış gönülleri vatan duygusu.

Gelincikler gibi al al bayraklar,
Evlerden sarkıyor, gökler de dolu.
Nabızlar pek hızlı, coşkun yürekler,
Sanki aslan bugün her Türk'ün oğlu!

Şu mini miniler tombul yanaklı,
Yerlerinde bile duramıyorlar.
Hepsinin elleri çifte bayraklı,
Gözlerinde şimşek şimşek sevgi var.

Yeniden oluyor her şey, yeniden,
Yanıyor Atatürk içimizde bak!
Atatürk, bu kara günü ak eden,
Atatürk; andımız, en kutlu sancak.

Eğlenin yavrular, gülün çocuklar.
Coşsun gönlünüzde Türklük duygusu.
Havanın bile bir coşkun hali var,
Her yönden geliyor nisan kokusu.

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