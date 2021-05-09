Her sene Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan bu özel ve anlamlı günde teyzeye, halaya, kaynanaya, ablaya en güzel anneler günü mesajları ve sözleri araştırma konusu haline geldi. Bu sene de koronavirüs tedbirleri kapsamından evlerinden dışarı çıkmayanlar annesinin bu özel gününü resimli mesajlarla veya anlamlı sözlerle kutlamak istiyor. Sabah.com.tr olarak bizleri büyüten, besleyen, her koşulda sevgilerini eksik etmeyen, en kıymetli varlığımız olan annelerimiz için en güzel anneler günü mesajı ve sözleri içeriklerini bu başlık altında derledik. İşte teyzeye, halaya, kaynanaya, ablaya, kısa, uzun, anlamlı, duygusal ve resimli 2021 anneler günü mesajı ve sözleri…