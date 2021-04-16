Mübarek günün gelmesiyle beraber Müslüman alemi en güzel, kısa, uzun, resimli Cuma mesajları ve sözleri araştırmasına çıktı. Ramazan ayının ilk Cuma gününde birbirlerine "Hayırlı Cumalar" dilemek isteyen Müslüman alemi bu kapsamda en güzel metin ve görselleri araştırmaya başladı. Gerek sosyal medya gerekse mesajlaşma uygulamaları üzerinden paylaşımlarda bulunmak isteyen vatandaşlar "En güzel, ayetli, dualı, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri" şeklinde araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte Ramazan ayına özel en güzel Cuma mesajları ve sözleri…