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EN GÜZEL RESİMLİ VE KISA CUMA MESAJLARI | Hayırlı Cumalar mesajlarında uzun, kısa, anlamlı, hadisli seçenekler
Giriş Tarihi: 12.07.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
14:29
EN GÜZEL RESİMLİ VE KISA CUMA MESAJLARI | Hayırlı Cumalar mesajlarında uzun, kısa, anlamlı, hadisli seçenekler
Cuma mesajları birbirlerine iyi dileklerde bulunmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cuma mesajları başta sosyal medya olmak üzere çeşitli mecralar üzerinden paylaşılıyor. Birbirlerine iyi dileklerde bulunmak isteyen vatandaşlar Twitter, Facebook, WhatsApp ve SMS paylaşımları ile Cuma mesajları gönderiyor. İşte, cuma mesajlarında dualı, hadisli, uzun-kısa ve anlamlı seçenekler...