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En hızlı kilo verdiren atıştırmalık! Ara öğünde yiyenin vücuttan yağı resmen akıp gidiyor...
Giriş Tarihi: 10.01.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
17:04
En hızlı kilo verdiren atıştırmalık! Ara öğünde yiyenin vücuttan yağı resmen akıp gidiyor...
Uzmanlar, orta derecede düşük karbonhidratlı Akdeniz tarzı bir diyetle insanların hızla kilo verebileceğini belirtiyor. Atıştırmalıklar söz konusu olduğunda ise bazı alternatiflerin diğerlerinden daha hızlı kilo verdirebileceği belirtiliyor. İşte hızla kilo verdiren o atıştımalıklar….