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Haberler Yaşam En hızlı kilo verdiren atıştırmalık! Ara öğünde yiyenin vücuttan yağı resmen akıp gidiyor...
Giriş Tarihi: 10.01.2024 17:03 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 17:04

En hızlı kilo verdiren atıştırmalık! Ara öğünde yiyenin vücuttan yağı resmen akıp gidiyor...

Uzmanlar, orta derecede düşük karbonhidratlı Akdeniz tarzı bir diyetle insanların hızla kilo verebileceğini belirtiyor. Atıştırmalıklar söz konusu olduğunda ise bazı alternatiflerin diğerlerinden daha hızlı kilo verdirebileceği belirtiliyor. İşte hızla kilo verdiren o atıştımalıklar….

En hızlı kilo verdiren atıştırmalık! Ara öğünde yiyenin vücuttan yağı resmen akıp gidiyor...

Mosley; "Gerekiyorsa nişastalı olmayan sebze, bir dilim peynir veya biraz yemiş yiyin" açıklamasında bulundu.

En hızlı kilo verdiren atıştırmalık! Ara öğünde yiyenin vücuttan yağı resmen akıp gidiyor...

Dr Michael Mosley'e göre, hangi beslenme sistemine sahip olursanız olun, stoklamanız ve uzak durmanız gereken bazı yiyecekler bulunuyor.

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En hızlı kilo verdiren atıştırmalık! Ara öğünde yiyenin vücuttan yağı resmen akıp gidiyor...

Mosley, zayıflayanlara "atıştırmalıklardan kaçınmaları" gerektiğini çünkü bunun "yemekler arasında insülin seviyenizi yükselttiğini ve açlığı artırma eğiliminde olduğunu" söyledi.

En hızlı kilo verdiren atıştırmalık! Ara öğünde yiyenin vücuttan yağı resmen akıp gidiyor...

Sadece yemek zamanlarında yemek ideal olsa da, en disiplinli yiyiciler bile ara sıra atıştırmalıklara yönelecektir. Gün boyunca sıklıkla acıkanlar için, bazı atıştırmalıkların çok daha faydalı olduğunu belirtti.

En hızlı kilo verdiren atıştırmalık! Ara öğünde yiyenin vücuttan yağı resmen akıp gidiyor...

Dr Mosley, her ikisi de aralıklı oruç olan 5:2 planını ve Fast 800'ün yöntemleri geliştiren doktor. Bu sistemde, insanlar haftada iki gün sadece 800 kalori tüketmeli ve haftanın geri kalanında sağlıklı bir Akdeniz diyeti uygulamalıdır.

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