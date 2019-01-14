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En iyi drone fotoğrafları

Drone fotoğrafçılığının en saygın yarışmalarından biri olan Dronestagram yarışmasının bu yılki en iyilerini belli oldu.

Giriş Tarihi: 14.01.2019 16:34 Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 17:14
En iyi drone fotoğrafları

İşte hayran bırakan fotoğraflar!

En iyi drone fotoğrafları

İlk olarak askeri kullanım ile adını duyduğumuz, daha sonra pek çok şirketinin ürettiği sivil amaçlı cihazlarla oldukça yaygınlaşan drone'lar (İnsansız Hava Aracı) fotoğrafçılık alanında da yeni bir kulvar açtı.

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En iyi drone fotoğrafları

Drone fotoğrafçılığının en saygın yarışmalarından biri olan Dronestagram yarışmasının bu yılki en iyilerini açıkladı.

En iyi drone fotoğrafları

Dronestagram yarışmasında derece alan en iyi fotoğraflar...

En iyi drone fotoğrafları
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En iyi drone fotoğrafları
En iyi drone fotoğrafları
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