En iyi mobil seyahat fotoğrafları seçildi

Bu yıl 8'incisi düzenlenen 2018 Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri (Mobile Photography Awards) kazananları belli oldu. Dünyanın en prestijli fotoğrafçılık yarışmalarından biri olan Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri yarışmasına 65 ülkeden 7 binden fazla yarışmacı katıldı. İşte çeşitli kategorilerde ödül kazanan 2018'in en iyi mobil seyahat fotoğrafları... Şeref Ödülü Alanlar... Kar yürüyüşü yapan kadın Fotoğraf: Judd Duclos Antik şehre doğru Fotoğraf: Soemyint Winn Demir Leydi Fotoğraf: Catriona Donagh Keşfe pedal çevirmek Fotoğraf: Silvio Rusmigo