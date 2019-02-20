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En iyi mobil seyahat fotoğrafları seçildi

Giriş Tarihi: 20.02.2019 16:20 Güncelleme Tarihi: 20.02.2019 16:29
En iyi mobil seyahat fotoğrafları seçildi

Bu yıl 8'incisi düzenlenen 2018 Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri (Mobile Photography Awards) kazananları belli oldu.

En iyi mobil seyahat fotoğrafları seçildi

Dünyanın en prestijli fotoğrafçılık yarışmalarından biri olan Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri yarışmasına 65 ülkeden 7 binden fazla yarışmacı katıldı.

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En iyi mobil seyahat fotoğrafları seçildi

İşte çeşitli kategorilerde ödül kazanan 2018'in en iyi mobil seyahat fotoğrafları...

En iyi mobil seyahat fotoğrafları seçildi

Şeref Ödülü Alanlar... Kar yürüyüşü yapan kadın Fotoğraf: Judd Duclos

En iyi mobil seyahat fotoğrafları seçildi

Antik şehre doğru Fotoğraf: Soemyint Winn

En iyi mobil seyahat fotoğrafları seçildi

Demir Leydi Fotoğraf: Catriona Donagh

En iyi mobil seyahat fotoğrafları seçildi

Keşfe pedal çevirmek Fotoğraf: Silvio Rusmigo

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