En kısa ve en uzun oruç hangi ilde? Ramazan ayında Türkiye’de en kısa ve en uzun oruç kaç saat?

Ramazan'ın ilk günü 1 Mart 2025 Cumartesi gününe denk geliyor. 2025 imsakiyesine göre il il iftar ve sahur vakitleri belli olurken, gözler Türkiye'de en kısa ve en uzun oruç tutulacak illere çevrildi. Peki, Ramazan ayında Türkiye'de en kısa ve en uzun oruç hangi illerde ve kaç saat?