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En kısa ve en uzun oruç hangi ilde? Ramazan ayında Türkiye'de en kısa ve en uzun oruç kaç saat?
Giriş Tarihi: 26.02.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
15:02
En kısa ve en uzun oruç hangi ilde? Ramazan ayında Türkiye'de en kısa ve en uzun oruç kaç saat?
Ramazan ayına az bir süre kala en kısa ve en uzun oruç süresi merak konusu oldu. 2025 İmsakiyesine göre Ramazan ayında Türkiye'de en kısa ve en uzun orucun hangi ilde tutulacağı netleşti. Peki, En kısa ve en uzun oruç hangi ilde? Ramazan ayında Türkiye'de en kısa ve en uzun oruç kaç saat? İşte, detaylar...