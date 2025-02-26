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Haberler Yaşam En kısa ve en uzun oruç hangi ilde? Ramazan ayında Türkiye'de en kısa ve en uzun oruç kaç saat?
Giriş Tarihi: 26.02.2025 15:02 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 15:02

En kısa ve en uzun oruç hangi ilde? Ramazan ayında Türkiye'de en kısa ve en uzun oruç kaç saat?

Ramazan ayına az bir süre kala en kısa ve en uzun oruç süresi merak konusu oldu. 2025 İmsakiyesine göre Ramazan ayında Türkiye'de en kısa ve en uzun orucun hangi ilde tutulacağı netleşti. Peki, En kısa ve en uzun oruç hangi ilde? Ramazan ayında Türkiye'de en kısa ve en uzun oruç kaç saat? İşte, detaylar...

En kısa ve en uzun oruç hangi ilde? Ramazan ayında Türkiye’de en kısa ve en uzun oruç kaç saat?

Ramazan'ın ilk günü 1 Mart 2025 Cumartesi gününe denk geliyor. 2025 imsakiyesine göre il il iftar ve sahur vakitleri belli olurken, gözler Türkiye'de en kısa ve en uzun oruç tutulacak illere çevrildi. Peki, Ramazan ayında Türkiye'de en kısa ve en uzun oruç hangi illerde ve kaç saat?

En kısa ve en uzun oruç hangi ilde? Ramazan ayında Türkiye’de en kısa ve en uzun oruç kaç saat?

İLK ORUÇ VE SAHUR NE ZAMAN 2025?

Diyanet'in yayınladığı dini günler takvimine göre Ramazan ayının 1. günü, ilk orucun tutulacağı gün 1 Mart Cumartesi olacak. Bu sebeple de ilk sahura 28 Şubat Cuma'yı 1 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

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En kısa ve en uzun oruç hangi ilde? Ramazan ayında Türkiye’de en kısa ve en uzun oruç kaç saat?

EN KISA ORUÇ HANGİ İLDE TUTULACAK?

2025 Ramazan ayında Türkiye'de en kısa oruç süresi Hatay ilinde olacaktır. Ramazan'ın ilk günü olan 1 Mart 2025 tarihinde, Hatay'da imsak vakti 05:41'de başlayacak ve iftar vakti 18:37'de olacaktır.

En kısa ve en uzun oruç hangi ilde? Ramazan ayında Türkiye’de en kısa ve en uzun oruç kaç saat?

EN UZUN ORUÇ HANGİ İLDE TUTULACAK?

2025 Ramazan ayında Türkiye'de en uzun oruç süresi, kuzeyde yer alan illerde tutulacaktır. Ülkemizde en uzun oruç Sinop'ta tutulacak.

Ramazan'ın ilk günü olan 1 Mart 2025'te Sinop'ta imsak vakti 05:35'te başlayacak ve iftar vakti 18:42'de olacaktır. Bu da oruç süresinin yaklaşık 13 saat 7 dakika olacağı anlamına gelir.

En kısa ve en uzun oruç hangi ilde? Ramazan ayında Türkiye’de en kısa ve en uzun oruç kaç saat?

İL İL 2025 İMSAKİYE

2025 Ramazan imsakiyesi ile şehrinizdeki iftar ve sahur saatlerini aşağıdaki ekran üzerinden görüntüleyebilirsiniz;

2025 İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ!

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