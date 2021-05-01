Ülkemizde her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü için geri sayım başladı. 7'den 70'e herkes Anneler Günü hediyesi ne alabilirim sorusuna özgün bir yanıt arayışına girişti. Bu yıl bu özel gün koronavirüs önlemleri sebebiyle girdiğimiz tam kapanma sürecinde geçecek olsa da bu özel gün her yıl olduğu gibi coşkuyla kutlanacak. Anneler Günü'nde anneme ne alabilirim diye araştırmaya girişen pek çok kişi, en özel Anneler Günü hediyesi fikirleri için araştırma yapıyor. Anneler için hediye önerileri konusunda el yapımı hediye fikrini benimseyenler ise hediyeleri yetiştirebilmek için Anneler Günü ne zaman diye araştırıyor. İşte bu özel gün için en özgün ve en özel hediye fikirleri…