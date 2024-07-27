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EN SON DEPREMLER LİSTESİ | AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 27.07.2024 08:48
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024
08:48
EN SON DEPREMLER LİSTESİ | AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?
Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Afad ve Kandili verileri ile tüm depremler anlık olarak paylaşılıyor. Ülke genelinde 4 ve üzeri depremler sıklıkla yaşanmaya başlandı. Konu hakkında uzmanlar uyarırken, vatandaşlar tüm depremleri günlük olarak mercek altına aldı. İşte, son depremler listesi!