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EN SON DEPREMLER LİSTESİ | AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde?
Giriş Tarihi: 27.07.2024 17:54
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024
17:54
EN SON DEPREMLER LİSTESİ | AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde?
Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Afad ve Kandili verileri ile tüm depremler anlık olarak paylaşılıyor. Ülke genelinde 4 ve üzeri depremler sıklıkla yaşanmaya başlandı. Konu hakkında uzmanlar uyarırken, vatandaşlar tüm depremleri günlük olarak mercek altına aldı. İşte, son depremler listesi!