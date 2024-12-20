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En uzun gece için geri sayım başladı! En uzun gece ne zaman, bugün mü? 21 Aralık nedir, günler uzayacak mı?
Giriş Tarihi: 20.12.2024 07:52
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024
07:52
Kış mevsiminin en belirgin dönüm noktalarından biri olan 21 Aralık, yılın en uzun gecesi ve kış gündönümü olarak takvimde yerini alıyor. Bu tarihten itibaren güneş ışıkları kuzey yarımkürede daha uzun süre görünmeye başlayacak. Peki, En uzun gece ne zaman, bugün mü? 21 Aralık nedir, günler uzayacak mı? 21 Aralık nedir, günler uzayacak mı? İşte, detaylar...