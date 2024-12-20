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Haberler Yaşam En uzun gece için geri sayım başladı! En uzun gece ne zaman, bugün mü? 21 Aralık nedir, günler uzayacak mı?
Giriş Tarihi: 20.12.2024 07:52 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 07:52

En uzun gece için geri sayım başladı! En uzun gece ne zaman, bugün mü? 21 Aralık nedir, günler uzayacak mı?

Kış mevsiminin en belirgin dönüm noktalarından biri olan 21 Aralık, yılın en uzun gecesi ve kış gündönümü olarak takvimde yerini alıyor. Bu tarihten itibaren güneş ışıkları kuzey yarımkürede daha uzun süre görünmeye başlayacak. Peki, En uzun gece ne zaman, bugün mü? 21 Aralık nedir, günler uzayacak mı? 21 Aralık nedir, günler uzayacak mı? İşte, detaylar...

En uzun gece için geri sayım başladı! En uzun gece ne zaman, bugün mü? 21 Aralık nedir, günler uzayacak mı?

Kuzey yarımkürede yılın en uzun gecesi olarak bilinen 21 Aralık, kış gündönümü olarak da adlandırılmaktadır. Bu özel tarihten itibaren geceler kısalırken gündüzler uzamaya başlayacak. Doğanın bu döngüsü, aynı zamanda astronomi ve mevsimsel değişimlerin önemli bir göstergesidir. Peki, En uzun gece ne zaman, bugün mü? İşte, detaylar...

En uzun gece için geri sayım başladı! En uzun gece ne zaman, bugün mü? 21 Aralık nedir, günler uzayacak mı?

EN UZUN GECE NE ZAMAN?

Kış gündönümü (21 Aralık), güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği an. Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar.

Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarımkürede en uzun gündüz, Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır.

Kuzey Kutup Dairesi'nde sadece bu gün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi'nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanır.

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En uzun gece için geri sayım başladı! En uzun gece ne zaman, bugün mü? 21 Aralık nedir, günler uzayacak mı?

EN UUZN GECE VE EN UZUN GÜNDÜZ NEREDE YAŞANACAK?

Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık 2024 Cumartesi günü ülkemizde en uzun gündüz Hatay'da yaşanır. En uzun gece ise Sinop'ta yaşanacak.

En uzun gece için geri sayım başladı! En uzun gece ne zaman, bugün mü? 21 Aralık nedir, günler uzayacak mı?

GÜNDÖNÜMÜ NE DEMEK?

Gündönümü ya da gün dönümü, yılda iki kez tekrarlanan ve Güneş'in yarımkürelerde en büyük açılarla düştüğü günlerdir.

Ufukta güneşin doğma ve batma noktasında o gün güneş "yerinde sabit" duruyormuş hissi verir. Bulunulan yarımküreye göre gündüzlerin veya gecelerin, kısalmaya veya uzamaya başladığı tarihlerdir.

Kış gündönümünde, güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla düşer.

En uzun gece için geri sayım başladı! En uzun gece ne zaman, bugün mü? 21 Aralık nedir, günler uzayacak mı?

KIŞ GÜN DÖNÜMÜNDE NELER OLUYOR?

Kış gün dönümü olarak kabul edilen 21 Aralık'ta, kuzey yarım kürede günler uzamaya, güney yarım kürede kısalmaya başlıyor. Bu tarihte, kuzey yarım kürede en uzun gece, güney yarım kürede en uzun gündüz yaşanıyor.

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