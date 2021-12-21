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Haberler Yaşam En uzun gece ne zaman, bugün mü? 21 Aralık Kış gündönümü nedir, en uzun gece nerede kaç saat sürecek?
Giriş Tarihi: 21.12.2021 18:28 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 18:49

En uzun gece ne zaman, bugün mü? 21 Aralık Kış gündönümü nedir, en uzun gece nerede kaç saat sürecek?

Kuzey Yarımkürenin en uzun geceyi yaşadığı 21 Aralık için geri sayım sona erdi. Gök olaylarına ilgisi olan vatandaşlar kış sezonu ile ilgili olarak en uzun gecenin nerede saat kaçta yaşandığını ve 21 Aralık etkilerini merak ediyor. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey yarım kürede 21 Aralık'ta en uzun gece yaşandıktan sonra 23 Aralık'tan itibaren geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlar. Dünya'nın Güneş etrafında dönmesi ve eksen eğikliğine bağlı olarak dört önemli günden biri olan En uzun gece ne zaman? 21 Aralık Kış gündönümü nedir, en uzun gece nerede kaç saat sürecek? İşte tüm bilgiler…

En uzun gece ne zaman, bugün mü? 21 Aralık Kış gündönümü nedir, en uzun gece nerede kaç saat sürecek?

En uzun gece ne zaman, başladı mı ve etkileri nelerdir sorusuna binlerce vatandaş yanıt arıyor. Diğer ismiyle kış gündönümü olarak da adlandırılan bu gece Miladi takvime göre yılın 355.günüdür ve artık yıllarda ise 356 gündür. Bugünde en uzun gece ülkemizin Kuzey'indeki Sinop'ta yaşanırken, en kısa gece Güney'deki Hatay'da olacak. Peki En uzun gece ne zaman? 21 Aralık Kış gündönümü nedir, en uzun gece nerede kaç saat sürecek?

En uzun gece ne zaman, bugün mü? 21 Aralık Kış gündönümü nedir, en uzun gece nerede kaç saat sürecek?

EN UZUN GECE NE ZAMAN? 21 ARALIK 2021

Sanılanın aksine gün dönümleri sabit bir günde değildir. Gün dönümü tarihleri yıllara ve ülkenin yerel saatine göre değişebilir. Kuzey yarıkürede kış gün dönünü genel olarak 21 Aralık tarihinde gerçekleşir. Ancak yılına göre 20, 22 hatta 23 Aralık da olabilir.

En uzun gecenin farklı tarihlere denk gelmesinin nedeni takvim sistemi ile Dünya'nın Güneş etrafındaki dönüş süresi arasındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Gökbilimde Güneş'in ilkbahar noktasından art arda iki geçişi arasındaki süre yani 1 yıl 365 gün 5 saat 48 dakika 46 saniyedir. Ancak Türkiye dahil pek çok ülkede kullanılan takvime göre takvim artık yıl haricinde tam olarak 365 gündür. Aradaki bu saat farkından dolayı gündönümlerinin denk geldiği gün de yıldan yıla 365 günlük takvimin farklı bir gününe denk gelmektedir.

21 ARALIK KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR, EN UZUN GECE NEREDE KAÇ SAAT SÜRECEK?

Kuzey Yarımküre'de kış gündönümü bu yıl 21 Aralık Salı akşamı yaşanıyor.

Türkiye'de ve Kuzey Yarım Küre'de en uzun gece 21 Aralık gecesi yaşanmaktadır. Yani, 20 Aralık günü çıktığında; saat 00.00'ı gösterdiğinde en uzun gece yaşanmaya başlanır.

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En uzun gece ne zaman, bugün mü? 21 Aralık Kış gündönümü nedir, en uzun gece nerede kaç saat sürecek?

KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

Kış Gündönümü'nde (yaklaşık 21 Aralık) ise, güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarıkürede günler uzamaya, güney yarıkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede kışın, güney yarıkürede yazın başlangıcı sayılır. 21 Aralık günü yılın en kısa günü ve bu gece ise yılın en uzun gecesi yaşanacak. Bilimsel olarak da kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen 21 Aralık tarihinde, yılın en kısa günü ve en uzun gecesi yaşanıyor.

EN UZUN GECE EN KUZEYDEKİ SİNOP'TA YAŞANACAK

Kuzey yarım kürede Oğlak dönencesine güne ş ışıklarının dik geldiği 21 Aralık'ta en uzun gece yaşanacak ve geceler kısalmaya başlayacak. 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gece ise Kuzey'deki Sinop'ta yaşanacak.

21 ARALIK'TA NELER OLUYOR?

Güneş ışınları Güney Yarımküre'ye gelebileceği en dik, Kuzey Yarımküre'ye en eğik açılarla gelir.

Güney Yarımküre'de yaz, Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin başlangıcıdır.

Üzerinden Oğlak Dönencesi'nin geçtiği karaların iç kısımları, Dünya'nın en sıcak yerleridir.

Güney Yarımküre'de en uzun gündüz, Kuzey Yarımküre'de ise en uzun gece yaşanır.

Bu tarihten sonra (21 Aralık) Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre'de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar.

Güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun en kısa olduğu yer Oğlak Dönencesi'dir.

En uzun gece ne zaman, bugün mü? 21 Aralık Kış gündönümü nedir, en uzun gece nerede kaç saat sürecek?

Öğlen saat 12.00'de Oğlak Dönencesi'nde yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz.

Aydınlanma çizgisinin sınırları Kutup dairelerinden geçer. Güney Kutup Kuşağı aydınlanma çemberi içinde iken, Kuzey Kutup Kuşağı karanlık çember içindedir.

Kuzey Kutup Dairesi'nde sadece bu gün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi'nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanır.

Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay'da yaşanır.

En uzun gece ise Sinop'ta yaşanıyor.

En uzun gece ne zaman, bugün mü? 21 Aralık Kış gündönümü nedir, en uzun gece nerede kaç saat sürecek?
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