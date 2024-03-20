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Haberler Yaşam En uzun yaşam süresine sahil il hangisi? İşte il il ortalama yaşam süreleri
Giriş Tarihi: 20.03.2024 12:35 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 12:35

En uzun yaşam süresine sahil il hangisi? İşte il il ortalama yaşam süreleri

"Yaşam süresinin en uzun olduğu il hangisi?" sorusu yanıt buldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), en uzun yaşam süresine sahip illerin listesini paylaştı. TÜİK tarafından paylaşılan verilerde çarpıcı veriler yer aldı. Peki en uzun yaşam süresine sahil il hangisi? İşte il il ortalama yaşam süreleri...

En uzun yaşam süresine sahil il hangisi? İşte il il ortalama yaşam süreleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan veriler ışığında "En uzun yaşam süresine sahip iller" listesi oluşturuldu. Peki en uzun yaşam süresine sahil il hangisi? İşte il il ortalama yaşam süreleri...

En uzun yaşam süresine sahil il hangisi? İşte il il ortalama yaşam süreleri

İŞTE İL İL YAŞAM SÜRELERİ

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En uzun yaşam süresine sahil il hangisi? İşte il il ortalama yaşam süreleri
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En uzun yaşam süresine sahil il hangisi? İşte il il ortalama yaşam süreleri
En uzun yaşam süresine sahil il hangisi? İşte il il ortalama yaşam süreleri
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