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En yakın arkadaşıyla konuşan eski sevgilisine kabusu yaşattı: Beni gömmek için mezar bile kazdı!
Giriş Tarihi: 06.07.2023 11:15
Güncelleme Tarihi: 06.07.2023
11:15
En yakın arkadaşıyla konuşan eski sevgilisine kabusu yaşattı: Beni gömmek için mezar bile kazdı!
Eski sevgilisinin en yakın arkadaşı ile konuştuğunu öğrenen şahıs adeta dehşet saçtı. Eski sevgilisi ve onun arkadaşları tarafından kaçırılıp İstanbul'dan Kocaeli'ye getirilen genç kız, yaşadığı korku dolu anları mahkemede gözyaşlarıyla anlattı. Şüpheliler tarafından darp edildiğini söyleyen genç kız, "Uzun süre ormanlık alanda beni öldürüp gömmek için yer aradılar. Böyle yapacaklarını da bana söylüyorlardı. Beni öldürüp gömmek için yer kazdılar ancak araç geçişi çok olunca yola devam ettiler. Kaçmaya çalışınca hepsi beni darp etti" diye konuştu...