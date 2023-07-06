En yakın arkadaşıyla konuşan eski sevgilisine kabusu yaşattı: Beni gömmek için mezar bile kazdı!

Olay günü gişelerde vardiya amiri olarak çalışan A.B., "Kuzey Marmara Otoyolu'nda sabah saat 07.00 sıralarında bir çığlık duydum ve hemen dışarı çıktım. Bir kadının koştuğunu bir aracında geri geri takip ettiğini gördüm. Kadını alarak ekiplere haber verdik. Aracın HGS'si olmadığı için bariyer açılmadı. Onun üzerine olay yaşandı" dedi.



"E.S. bence B.S.'nin arkadaşı olduğum için beni sosyal medyadan takip etmeye başladı"

E.S.'yi sosyal medya aracılığıyla tanıdığını söyleyen E.A., "Ben Instagram'dan canlı yayın yaptığımda E.S. benim yayınıma katılıp istek atıyordu. Ben de en son kabul ettim, sosyal medyadan takipleşmeye başladık ve buluşmaya karar verdik. Taksim'den onu alarak benim evime geçtik. Bir süre sonra E.S. kendi evine gitti. Bir gün E.S. beni arayarak buluşmak istediğini söyledi. O esnada da yanımda B.S. vardı. Telefondaki sesi duyan B.S., kiminle konuştuğumu sordu. Ben de E.S.'yi tarif ettim. B.S. bana, E.S.'nin eski sevgilisi olduğunu ve kızın kendisinden ayrılınca, 'Senin en yakın arkadaşınla birlikte olacağım' dediğini söyledi. Bunun üzerine ben de gidip E.S.'yi alıp geldim. B.S., aracın kapısını açarak E.S.'ye, 'Sen bana nasıl böyle bir şey yaparsın?' diyerek tokat attı. Bu sırada B.S. ve yanında bulunan B.A.'yı arabaya aldım. Daha sonra B.S. birilerini arayarak yanına çağırdı. Ben ise oradan ayrıldım. E.S. bence B.S.'nin arkadaşı olduğum için beni sosyal medyadan takip etmeye başladı. E.S. araçta sürekli B.S.'ye küfür ederek, 'Seni en yakın arkadaşınla aldatacağım demiştim' şeklinde sözler sarf etti. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.





