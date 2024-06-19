En yaşlı Van kedisi: Muhtar 18 yaşına girdi!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, merkezde iyi bakım şartlarından dolayı diğer sokak kedilerine oranla ömürlerinin biraz daha uzun olduğunu belirterek, "Merkezimiz en çok Van kedisinin bulunduğu alandır. Merkezdeki kediler ömrünün sonuna kadar burada bakılıyor. Buranın tabi her zaman en yaşlısı olur.