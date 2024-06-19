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Haberler Yaşam En yaşlı Van kedisi: Muhtar 18 yaşına girdi!
Giriş Tarihi: 19.06.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 12:00

En yaşlı Van kedisi: Muhtar 18 yaşına girdi!

Dünyaca ünlü Van kedileri Van Kedi Villası'nda koruma altına alındı. Villanın en yaşlı kedisi Muhtar ise 18 yaşına bastı.

DHA
En yaşlı Van kedisi: Muhtar 18 yaşına girdi!

Farklı göz renkleri ve bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedileri, Van Kedi Villası'nda özenle bakılıyor. Van kedileri, her mevsim gelen ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

En yaşlı Van kedisi: Muhtar 18 yaşına girdi!

Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği merkeze gruplar halinde gelen öğrenciler Van kedilerini yakından görüp sevme imkanı buluyor. Van kedileri için YYÜ Kampüsü'ndeki Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde hayırsever bir iş adamı tarafından 6 yıl önce, dişi, erkek ve yavru kediler için ayrı ayrı yapılan havuzların ardından merkezin adı 'Van Kedi Villası' olarak değiştirildi. Yılın her mevsiminde Van'a gelen turistlerin ziyaret ettiği merkez, Van turizmine de önemli katkı sunuyor.

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En yaşlı Van kedisi: Muhtar 18 yaşına girdi!

Merkezde her yıl daha kaliteli kedi elde etmek için çalışmaların büyük bir titizlikle devam ederken, merkezin 18 yaşındaki en yaşlı kedisi 'Muhtar' ise dikkat çekiyor.

En yaşlı Van kedisi: Muhtar 18 yaşına girdi!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, merkezde iyi bakım şartlarından dolayı diğer sokak kedilerine oranla ömürlerinin biraz daha uzun olduğunu belirterek, "Merkezimiz en çok Van kedisinin bulunduğu alandır. Merkezdeki kediler ömrünün sonuna kadar burada bakılıyor. Buranın tabi her zaman en yaşlısı olur.

En yaşlı Van kedisi: Muhtar 18 yaşına girdi!

Kedilerin ortalama 13 yıl yaşam süreleri olmalarına rağmen buradaki iyi bakım, beslenmenin güzelliği ve yerindeliği sayesinde çok daha uzun süre yaşayabiliyorlar. O yüzden buradaki kedilerin normal sokaktaki kedilere göre ömürlerinin çok daha uzun olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

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