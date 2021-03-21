En yeni Nevruz Bayramı mesajları ile Nevruz kutlu olsun! Kısa, uzun ve resimli 2021 Nevruz mesajları ve sözleri...

Nevruz Bayramı mesajları, 2021 Nevruz'unda da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Özü itibariyle baharın gelişini müjdeleyen bu bayramda, Orta Asya'dan Balkanlara kadar çok geniş bir coğrafyada çeşitli törenler düzenleniyor. Gece ile gündüzün eşitlendiği bu tarihte, kuşlar, havaların ısındığı kuzey yarım küreye göç ediyor. Yakınlarının, bu özel gününü kutlamak isteyenler, Resimli Nevruz Bayramı mesajları ve sözlerini araştırıyor. İşte, uzun, kısa, yeni ve resimli 2021 Nevruz Bayramı Mesajları...

NEVRUZ NEDİR? TÜRKLER'DE NEVRUZ'UN TARİHİ

Bu nedenle 21 Mart bütün varlıklar için uyanış, diriliş ve yaradılış günü olarak kabul edilerek, Nevruz/YENİGÜN bayramı adıyla kutlanır.

Orta Asya'da yaşayan Türkler, Anadolu Türkleri ve İranlıların yılbaşı olarak kabul ettikleri güne Nevruz adı verilir ki, yeni gün anlamına gelir. Gece ve gündüzün eşit olduğu Miladi 22 Mart, Rumi 9 Mart gününe rastlamaktadır.

Nevruz-i Sultani, Sultan Nevruz, Sultan Navrız, Navrız, Mart Dokuzu gibi adlarla da anılmaktadır.

Oniki Hayvanlı Türk Takviminde görüldüğü üzere Türklerde de çok eskiden beri bilinmekte ve törenlerle kutlanmaktadır. Türklerde Nevruz hakkında başlıca rivayet, bugünün bir kurtuluş günü olarak kabul edilmesidir. Yani Ergenekon'dan çıkıştır. İşte bu nedenle bugün Türklerde Nevruz, yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilmiş ve günümüze kadar bayramlarda kutlanagelmiştir. Orta Asya'daki Türk topluluklarından Azeri, Kazak, Kırgız, Türkmen, Özbek, Tatar, Uygur Türkleri, Anadolu Türkleri ve Balkan Türkleri Nevruz geleneğini canlı olarak günümüze kadar yaşatmışlardır.