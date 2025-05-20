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Haberler Yaşam En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor, ne kadar? İşte bankaların emekli promosyon kampanyaları!
Giriş Tarihi: 20.05.2025 16:54 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 16:55

En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor, ne kadar? İşte bankaların emekli promosyon kampanyaları!

Emekli promosyon kampanyaları gündemde. Milyonlarca emeklinin faydalandığı promosyon kampanyaları 2025 Mayıs ayında da yakından takip ediliyor. Birçok banka kampanyalarında güncelleme yaparken, bunun yanı sıra ek fırsatlar da sunuyor. Peki, en yüksek emekli promosyon ödemesi yapan banka hangisi? İşte, banka banka promosyon kampanyaları!

En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor, ne kadar? İşte bankaların emekli promosyon kampanyaları!

Güncel emekli promosyon kampanyaları yakından takip ediliyor. Emeklilerin faydalandığı ek ödeme için gözler bankaların sunduğu promosyon fırsatlarına çevrildi. Özel ve kamu bankaları olmak üzere birçok banka farklı promosyon fırsatları sunuyor. Peki, emekli promosyon kampanyaları ne kadar, en yüksek promosyon ödemesi yapan banka hangisi? İşte, detaylar...

En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor, ne kadar? İşte bankaların emekli promosyon kampanyaları!

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ YAPAN BANKA HANGİSİ?

Emekli promosyon kampanyaları 2025 yılında da son sürat devam ediyor. Emekliye ek gelir sağlayan banka promosyonları vatandaşlar tarafından yoğun talep görüyor. Bankalar ise yeni açıkladıkları emekli promosyonu detayları ile rekabet gücünü artırmaya çalışıyor. Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank'ın da dahil olduğu 12 banka emekli promosyonu kampanyası düzenliyor.

İşte banka promosyonu için merak edilenler...

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En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor, ne kadar? İşte bankaların emekli promosyon kampanyaları!

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor, ne kadar? İşte bankaların emekli promosyon kampanyaları!

GARANTİ BANKASI

Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuyor. Emekli promosyon avantajından 13 – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekliler yararlanabilir.

En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor, ne kadar? İşte bankaların emekli promosyon kampanyaları!

ING BANK

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilir. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanılabilir.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 16.250 TL

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 20.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 22.500 TL

20.000 TL ve üzeri ise 25.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.