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En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor, ne kadar? İşte bankaların emekli promosyon kampanyaları!
Giriş Tarihi: 20.05.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
16:55
En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor, ne kadar? İşte bankaların emekli promosyon kampanyaları!
Emekli promosyon kampanyaları gündemde. Milyonlarca emeklinin faydalandığı promosyon kampanyaları 2025 Mayıs ayında da yakından takip ediliyor. Birçok banka kampanyalarında güncelleme yaparken, bunun yanı sıra ek fırsatlar da sunuyor. Peki, en yüksek emekli promosyon ödemesi yapan banka hangisi? İşte, banka banka promosyon kampanyaları!