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Haberler Yaşam En zeki il belli oldu! O il diğer illeri geride bıraktı birinci oldu! İşte en zeki şehirler listesi
Giriş Tarihi: 13.02.2024 15:40 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 15:41

En zeki il belli oldu! O il diğer illeri geride bıraktı birinci oldu! İşte en zeki şehirler listesi

Türkiye'nin en zeki ili belli oldu! En zeki şehirler listesi yayınlandı. İl bazında gerçekleşen ve katılımcı sayısının değişkenlik gösterdiği listede, ilk onda yer alan iller dikkat çekti. 81 ilde yapılan araştırma sonucu IQ seviyeleri tespit edildi. İşte illere göre IQ seviyeleri ve en zeki iller listesinde birinci olan o il…

En zeki il belli oldu! O il diğer illeri geride bıraktı birinci oldu! İşte en zeki şehirler listesi

Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu. Listenin ilk sırasında yer alan ilimiz ise dikkat çekti. İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi...

En zeki il belli oldu! O il diğer illeri geride bıraktı birinci oldu! İşte en zeki şehirler listesi

81- Bingöl

94.19

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En zeki il belli oldu! O il diğer illeri geride bıraktı birinci oldu! İşte en zeki şehirler listesi

80- Siirt

94.52

En zeki il belli oldu! O il diğer illeri geride bıraktı birinci oldu! İşte en zeki şehirler listesi

79- Hakkari

95.16

En zeki il belli oldu! O il diğer illeri geride bıraktı birinci oldu! İşte en zeki şehirler listesi

78- Artvin

95.36

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