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En zeki il belli oldu! O il diğer illeri geride bıraktı birinci oldu! İşte en zeki şehirler listesi
Giriş Tarihi: 13.02.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
15:41
En zeki il belli oldu! O il diğer illeri geride bıraktı birinci oldu! İşte en zeki şehirler listesi
Türkiye'nin en zeki ili belli oldu! En zeki şehirler listesi yayınlandı. İl bazında gerçekleşen ve katılımcı sayısının değişkenlik gösterdiği listede, ilk onda yer alan iller dikkat çekti. 81 ilde yapılan araştırma sonucu IQ seviyeleri tespit edildi. İşte illere göre IQ seviyeleri ve en zeki iller listesinde birinci olan o il…