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Giriş Tarihi: 22.08.2024 16:29 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 16:29

En zeki kan grubu belli oldu! Bilim adamları açıkladı: O kan grubuna sahip olanlar zehir gibi…

Son yıllarda yapılan araştırmalar gösteriyor ki kan grubuyla zeka arasında doğrudan bir bağlantı var. Çevresi tarafından çok zeki olarak nitelendirilen insanların gizemi çözüldü. Onların IQ'sunda kan gruplarının payı büyük. Japon ilim adamları "Ketsueki-gata" teorisiyle kan gruplarının kişilik özelliklerini belirlediğine dair bir araştırma ortaya koydu. İşte kan gruplarına göre dâhiler…

En zeki kan grubu belli oldu! Bilim adamları açıkladı: O kan grubuna sahip olanlar zehir gibi…

Araştırmalar kan grubunun kişinin IQ seviyesinde belirleyici olduğu araştırmalarla ortaya kondu. Binlerce kişinin ağzını açıkta bırakacak sonuçlar ortaya çıktı. İşte dâhilerin kan grupları

En zeki kan grubu belli oldu! Bilim adamları açıkladı: O kan grubuna sahip olanlar zehir gibi…

Bu ağızları açıkta bırakan "Ketsueki-gata" teorisi sayesinde A, B, 0 ve AB kan gruplarının benzersiz kişilik özellikleri taşıdıkları ortaya kondu. Özellikle de içlerinden bir tanesinin doğuştan bir dahi olduğu belirlendi. Bir kan grubunun IQ'su hepsinden yüksek…

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En zeki kan grubu belli oldu! Bilim adamları açıkladı: O kan grubuna sahip olanlar zehir gibi…

A Kan Grubu: Düşünceli, yaratıcı, hassas ve organize olabilen A kan grubuna sahip kişilerin duygusal zeka seviyeleri genellikle yüksektir. Japonya'da A kan grubuna sahip kişilerin sayısının diğer kan gruplarına göre daha fazla olduğu söylenmektedir.

En zeki kan grubu belli oldu! Bilim adamları açıkladı: O kan grubuna sahip olanlar zehir gibi…

B Kan Grubu: Özgür ruhlu, tutkulu, esnek ve yaratıcı olabilen B kan grubuna sahip kişilerin sabırsız ve bencil olabilecekleri düşünülmektedir.

En zeki kan grubu belli oldu! Bilim adamları açıkladı: O kan grubuna sahip olanlar zehir gibi…

B Kan Grubu: Özgür ruhlu, tutkulu, esnek ve yaratıcı olabilen B kan grubuna sahip kişilerin sabırsız ve bencil olabilecekleri düşünülmektedir.

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