En zeki kan grubu belli oldu! Bilim adamları açıkladı: O kan grubuna sahip olanlar zehir gibi…

Bu ağızları açıkta bırakan "Ketsueki-gata" teorisi sayesinde A, B, 0 ve AB kan gruplarının benzersiz kişilik özellikleri taşıdıkları ortaya kondu. Özellikle de içlerinden bir tanesinin doğuştan bir dahi olduğu belirlendi. Bir kan grubunun IQ'su hepsinden yüksek…