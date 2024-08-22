Giriş Tarihi: 22.08.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
16:29
En zeki kan grubu belli oldu! Bilim adamları açıkladı: O kan grubuna sahip olanlar zehir gibi…
Son yıllarda yapılan araştırmalar gösteriyor ki kan grubuyla zeka arasında doğrudan bir bağlantı var. Çevresi tarafından çok zeki olarak nitelendirilen insanların gizemi çözüldü. Onların IQ'sunda kan gruplarının payı büyük. Japon ilim adamları "Ketsueki-gata" teorisiyle kan gruplarının kişilik özelliklerini belirlediğine dair bir araştırma ortaya koydu. İşte kan gruplarına göre dâhiler…