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Endoskopi işleminde bağırsağı delindi: ÇÜ Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen kurtarılamadı!
Giriş Tarihi: 16.02.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
10:29
Endoskopi işleminde bağırsağı delindi: ÇÜ Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen kurtarılamadı!
Adana'da endoskopi işlemi sırasında bağırsakları delinen Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen (46), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Delen'in ölümüyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı…