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Haberler Yaşam Endoskopi işleminde bağırsağı delindi: ÇÜ Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen kurtarılamadı!
Giriş Tarihi: 16.02.2025 10:29 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 10:29

Endoskopi işleminde bağırsağı delindi: ÇÜ Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen kurtarılamadı!

Adana'da endoskopi işlemi sırasında bağırsakları delinen Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen (46), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Delen'in ölümüyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı…

DHA
Endoskopi işleminde bağırsağı delindi: ÇÜ Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen kurtarılamadı!

Özel Kalem Müdürü ve aynı zamanda basın danışmanı olan Meral Kara Delen, 14 Şubat'ta ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne giderek rahatsızlığı nedeniyle muayene olmak istedi.

Endoskopi işleminde bağırsağı delindi: ÇÜ Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen kurtarılamadı!

Prof. Dr. Y.G. tarafından yapılan endoskopi işlemi sırasında Delen'in bağırsakları delindi. Septik şoka giren Delen, hemen ameliyata alındı.

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Endoskopi işleminde bağırsağı delindi: ÇÜ Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen kurtarılamadı!

Aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde delinen bağırsağı dikilen Delen yoğun bakıma alındı.

Endoskopi işleminde bağırsağı delindi: ÇÜ Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen kurtarılamadı!

Ancak Delen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Meral Kara Delen'in ölümüyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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