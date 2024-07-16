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Haberler Yaşam Endüstri Mühendisliği Puanları 2024 | Özel ve devlet üniversiteleri Endüstri Mühendisliği Taban Puanları, başarı sıralamaları!
Giriş Tarihi: 16.07.2024 10:10 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 10:10

Endüstri Mühendisliği Puanları 2024 | Özel ve devlet üniversiteleri Endüstri Mühendisliği Taban Puanları, başarı sıralamaları!

Endüstri Mühendisliği fakültesi adayları için beklenen an geldi çattı. Bu yılın Endüstri Mühendisliği taban puanları sonunda açıklandı. Eğitimine Endüstri Mühendisliği alanında yön vermek isteyen öğrenciler, üniversitelerin taban puanlarını araştırıyor. İşte, Özel ve devlet üniversiteleri Endüstri Mühendisliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları!

Endüstri Mühendisliği Puanları 2024 | Özel ve devlet üniversiteleri Endüstri Mühendisliği Taban Puanları, başarı sıralamaları!

Bu yılın taban puanları, adayların hangi üniversitelerde Endüstri Mühendisliği bölümü eğitimi alabileceklerini ve bu alandaki kariyerlerine nasıl bir başlangıç yapacaklarını belirleyecek. Rekabetin yoğun olduğu bu alanda, adaylar taban puanlarına odaklandı. İşte, Endüstri Mühendisliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları!

Endüstri Mühendisliği Puanları 2024 | Özel ve devlet üniversiteleri Endüstri Mühendisliği Taban Puanları, başarı sıralamaları!

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2024

TYT, AYT, YDT ve YKS puanlarına göre güncel taban puanı ve başarı sıralaması aşağıdaki tabloda yer alıyor. İşte en güncel verilerle Endüstri Mühendisliği taban puanları, puan türü, kontenjanları ve başarı sıralaması;

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont. Yer. Sıralama Taban
Puanı
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 5+0+1+0+1
10+0
10+0
 6
10
10
 88.429 (2023)
148.772 (2022)
209.227 (2021)
— (2020)		 419,19616
366,85694
278,25516
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 23+0+0+0+0
19+0
20+0
 23
19
8
 222.445 (2023)
270.267 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 334,66995
307,89788
Dolmadı
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(Ücretli)		 SAY 10+0+0+0+0


 10


 299.188 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 307,90293
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 15+0+2+0+1
16+0
15+0
15+0		 18
16
15
15		 495 (2023)
693 (2022)
757 (2021)
1.120 (2020)		 546,76259
542,60521
510,56677
538,90864
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 42+0+3+0+1
45+0
45+0
45+0		 46
45
45
45		 1.660 (2023)
2.192 (2022)
2.690 (2021)
3.130 (2020)		 539,21691
533,82100
487,53684
528,79801
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 70+2+0+0+0
80+2
80+2
70+2		 72
82
82
72		 1.784 (2023)
1.448 (2022)
1.617 (2021)
1.260 (2020)		 538,64829
537,73026
497,56044
537,91688
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 65+2+0+0+0
85+3
95+3
95+3		 67
88
98
98		 2.551 (2023)
3.346 (2022)
4.529 (2021)
5.480 (2020)		 535,40903
529,13098
475,22891
520,69188
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 2.888 (2023)
3.437 (2022)
4.810 (2021)
5.750 (2020)		 534,14396
528,81826
473,86016
519,89942
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 10+0+2+0+1
12+0
12+0
12+0		 13
12
12
12		 3.272 (2023)
5.018 (2022)
8.143 (2021)
10.000 (2020)		 532,81897
524,11536
460,85117
510,01542
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 14+0+2+0+1
16+0
15+0
18+0		 17
16
15
18		 3.937 (2023)
3.646 (2022)
5.793 (2021)
8.470 (2020)		 530,55330
528,18132
469,63081
513,28052
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği SAY 60+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2		 62
82
82
82		 4.111 (2023)
5.178 (2022)
7.560 (2021)
9.160 (2020)		 529,98076
523,74226
462,80752
511,70520
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği
(Fransızca)		 SAY 30+1+0+0+0
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 5.437 (2023)
6.233 (2022)
8.645 (2021)
10.100 (2020)		 526,20438
521,08887
459,28449
509,81191
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 35+0+0+0+0
35+0
35+0
35+0		 35
35
35
35		 6.885 (2023)
7.269 (2022)
10.088 (2021)
11.600 (2020)		 522,45896
518,73936
455,01996
507,00086
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Makine Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 8.111 (2023)
11.027 (2022)
16.841 (2021)
18.300 (2020)		 519,59063
510,95328
439,38869
495,89589
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Makine Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği SAY 80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 11.527 (2023)
15.537 (2022)
24.127 (2021)
25.600 (2020)		 512,32237
503,12503
426,70036
485,38720
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği
(Almanca)		 SAY 50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 11.920 (2023)
13.437 (2022)
21.579 (2021)
26.100 (2020)		 511,55315
506,56745
430,81234
484,72908
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)
(İSTANBUL) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 7+0+0+0+0
7+0

 7
7

 12.235 (2023)
30.872 (2022)
— (2021)
— (2020)		 510,95507
481,12570
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 13+0+2+0+1
15+0
15+0
15+0		 14
15
15
15		 12.541 (2023)
16.625 (2022)
30.105 (2021)
34.300 (2020)		 510,36240
501,38294
417,59066
474,20784
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 13+0+2+0+1
15+0
15+0
15+0		 14
15
15
15		 13.139 (2023)
12.369 (2022)
17.042 (2021)
18.400 (2020)		 509,30514
508,46252
439,00255
495,70612
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 14.501 (2023)
20.727 (2022)
28.683 (2021)
30.300 (2020)		 506,85980
495,09476
419,64119
479,38448
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)
(İSTANBUL) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 8+0+0+0+0
8+0

 8
8

 19.672 (2023)
43.072 (2022)
— (2021)
— (2020)		 498,35889
465,93269
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 20.685 (2023)
24.158 (2022)
32.453 (2021)
32.700 (2020)		 496,81581
490,15425
414,22726
476,24066
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 80+0+0+0+0
80+0
80+0
80+0		 80
80
80
80		 22.754 (2023)
23.334 (2022)
34.542 (2021)
39.600 (2020)		 493,66244
491,36198
411,23661
467,66430
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 10+0+2+0+1
11+0
10+0
10+0		 12
11
10
10		 24.022 (2023)
28.538 (2022)
34.314 (2021)
38.400 (2020)		 491,78063
484,22494
411,55119
469,14182
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 33+0+0+0+0
33+0
33+0
33+0		 33
33
33
33		 25.169 (2023)
28.921 (2022)
41.313 (2021)
44.000 (2020)		 490,09773
483,69848
402,62201
462,26586
MEF ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 12+0+2+0+1
13+0
12+0
12+0		 13
13
12
12		 25.267 (2023)
27.210 (2022)
37.937 (2021)
34.400 (2020)		 489,93256
485,99131
406,92433
474,07353
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 40+1+0+0+0
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 25.429 (2023)
31.256 (2022)
38.912 (2021)
38.400 (2020)		 489,68874
480,62978
405,68288
469,13557
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 12+0+2+0+1
13+0
11+0
10+0		 13
13
11
10		 25.968 (2023)
24.850 (2022)
30.834 (2021)
29.200 (2020)		 488,98086
489,22176
416,56067
480,70973
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 40+1+0+0+0
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 26.896 (2023)
32.894 (2022)
40.435 (2021)
41.900 (2020)		 487,61861
478,53719
403,78104
464,76992
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 12+0+2+0+1
14+0
14+0
14+0		 13
14
14
14		 28.380 (2023)
30.868 (2022)
38.175 (2021)
40.300 (2020)		 485,59618
481,12832
406,60763
466,67970
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği
(Almanca)		 SAY 10+0+0+0+0
10+0
10+0
10+0		 10
10
10
10		 31.062 (2023)
44.448 (2022)
52.450 (2021)
43.400 (2020)		 481,94596
464,24025
389,36528
462,97797
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 11+0+2+0+1
12+0
10+0
9+0		 12
12
10
9		 33.441 (2023)
38.149 (2022)
43.775 (2021)
40.900 (2020)		 478,94141
471,85916
399,69815
465,94489
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 10+0+1+0+1
11+0
11+0
11+0		 11
11
11
11		 33.906 (2023)
35.917 (2022)
43.618 (2021)
45.900 (2020)		 478,33406
474,72441
399,88059
460,00974
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 6+0+1+0+1
10+0

 8
10

 35.680 (2023)
48.735 (2022)
— (2021)
— (2020)		 476,08368
459,13646
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 11+0+1+0+1
10+0
10+0
10+0		 12
10
10
10		 38.903 (2023)
46.410 (2022)
54.723 (2021)
53.800 (2020)		 472,02738
461,80676
386,74514
450,77317
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği SAY 90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 39.792 (2023)
48.669 (2022)
54.269 (2021)
54.300 (2020)		 470,96732
459,20970
387,25927
450,18511
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)
(İSTANBUL) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 25+0+0+0+0
15+0

 25
15

 40.469 (2023)
62.768 (2022)
— (2021)
— (2020)		 470,12209
443,04364
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0+1+0+1
7+0
5+0
5+0		 6
7
5
5		 41.754 (2023)
38.566 (2022)
45.769 (2021)
50.800 (2020)		 468,61223
471,36053
397,33914
454,29430
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği SAY 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 43.436 (2023)
46.297 (2022)
51.496 (2021)
48.700 (2020)		 466,60334
461,94502
390,47610
456,73448
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 10+0+1+0+1
11+0
10+0
10+0		 11
11
10
10		 45.086 (2023)
52.090 (2022)
54.857 (2021)
53.400 (2020)		 464,80233
455,14140
386,60503
451,26266
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 53+0+0+0+0
63+0
72+0
81+0		 53
63
72
81		 47.315 (2023)
49.918 (2022)
69.558 (2021)
76.100 (2020)		 462,26020
457,71740
371,07676
425,22774
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği SAY 40+1+0+0+0
80+2
80+2
80+2		 41
82
82
82		 47.844 (2023)
56.487 (2022)
64.786 (2021)
62.300 (2020)		 461,68113
450,12447
375,95026
441,11989
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 8+0+1+0+1
9+0
9+0
8+0		 10
9
9
8		 48.391 (2023)
56.191 (2022)
65.292 (2021)
61.000 (2020)		 461,03762
450,45096
375,40846
442,61637
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği SAY 90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 49.684 (2023)
52.933 (2022)
58.559 (2021)
55.400 (2020)		 459,53358
454,14504
382,56218
448,95181
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 101+0+0+0+0
92+0
78+0
73+0		 101
92
78
73		 50.685 (2023)
53.530 (2022)
56.145 (2021)
54.300 (2020)		 458,42148
453,48683
385,19956
450,28096
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 80+2+0+0+0
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 50.915 (2023)
59.022 (2022)
68.019 (2021)
66.000 (2020)		 458,13024
447,26619
372,61887
436,77692
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)
(ANKARA) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 8+0+0+0+0
7+0
7+0
 8
7
7
 52.349 (2023)
55.967 (2022)
67.742 (2021)
— (2020)		 456,43289
450,69802
372,91638
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 6+0+1+0+1
5+0
5+0
 7
5
5
 53.472 (2023)
52.476 (2022)
57.261 (2021)
— (2020)		 455,09271
454,69273
383,99581
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 8+0+1+0+1
6+0

 9
6

 53.730 (2023)
65.754 (2022)
— (2021)
— (2020)		 454,81269
439,83361
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 15+0+0+0+0
15+0
15+0
15+0		 15
15
15
15		 54.500 (2023)
47.019 (2022)
58.923 (2021)
62.700 (2020)		 453,95276
461,15048
382,18310
440,70533
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BURSA) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği SAY 80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 54.761 (2023)
60.165 (2022)
67.088 (2021)
65.200 (2020)		 453,65681
446,00380
373,58400
437,76124
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0+1+0+1
5+0
4+0
9+0		 6
5
4
9		 54.967 (2023)
61.131 (2022)
68.222 (2021)
73.900 (2020)		 453,42912
444,89074
372,42621
427,81676
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 9+0+1+0+1
9+0
8+0
7+0		 10
9
8
7		 57.492 (2023)
67.550 (2022)
75.666 (2021)
80.400 (2020)		 450,74630
437,82058
365,03584
420,47357
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 13+0+2+0+1
14+0
12+0
11+0		 14
14
12
11		 59.046 (2023)
60.514 (2022)
68.130 (2021)
61.600 (2020)		 449,09310
445,61848
372,50107
441,86381
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği SAY 100+3+0+0+0
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 59.641 (2023)
68.909 (2022)
77.288 (2021)
76.100 (2020)		 448,46776
436,37177
363,48076
425,24833
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 6+0+1+0+1
6+0
10+0
 7
6
10
 60.421 (2023)
70.895 (2022)
79.258 (2021)
— (2020)		 447,59278
434,18551
361,57398
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği SAY 80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 60.587 (2023)
65.945 (2022)
73.864 (2021)
72.900 (2020)		 447,40861
439,61011
366,80035
428,91412
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0+1+0+1
5+0
5+0
6+0		 6
5
5
6		 60.652 (2023)
70.120 (2022)
80.559 (2021)
86.200 (2020)		 447,34584
435,00135
360,30029
414,11213
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 15+0+2+0+1
15+0
14+0
13+0		 16
15
14
13		 61.356 (2023)
53.320 (2022)
57.737 (2021)
57.600 (2020)		 446,57306
453,72393
383,48078
446,49266
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 5+0+1+0+1
7+0
5+0
9+0		 6
7
5
9		 62.027 (2023)
71.954 (2022)
82.170 (2021)
95.800 (2020)		 445,80912
433,04081
358,75913
403,93464
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 12+0+2+0+1
12+0
11+0
10+0		 13
12
11
10		 62.519 (2023)
59.680 (2022)
66.214 (2021)
61.000 (2020)		 445,33532
446,55718
374,44528
442,55299
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 9+0+1+0+1
8+0
11+0
 10
8
11
 65.096 (2023)
71.780 (2022)
78.263 (2021)
— (2020)		 442,53234
433,22802
362,53213
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 7+0+1+0+1
9+0
7+0
6+0		 8
9
7
6		 65.836 (2023)
74.176 (2022)
84.762 (2021)
79.100 (2020)		 441,77271
430,73196
356,37222
421,81484
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 8+0+1+0+1
9+0
10+0
8+0		 9
9
10
8		 66.512 (2023)
68.126 (2022)
73.519 (2021)
63.800 (2020)		 441,03339
437,19628
367,15445
439,42822
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 6+0+1+0+1
6+0
5+0
5+0		 6
6
5
5		 67.203 (2023)
70.422 (2022)
72.442 (2021)
74.400 (2020)		 440,29796
434,65816
368,21754
427,20367
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği SAY 50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 67.215 (2023)
73.208 (2022)
79.628 (2021)
79.200 (2020)		 440,28417
431,70535
361,21753
421,75781
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 6+0+1+0+1
6+0

 7
6

 69.376 (2023)
79.332 (2022)
— (2021)
— (2020)		 437,97397
425,42625
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği SAY 90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 69.595 (2023)
77.411 (2022)
86.515 (2021)
88.900 (2020)		 437,73562
427,37662
354,78424
411,18889
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği SAY 60+2+0+0+0
60+2
60+2
55+2		 62
62
62
57		 70.969 (2023)
81.265 (2022)
93.216 (2021)
96.000 (2020)		 436,30857
423,51951
348,88566
403,80812
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 8+0+1+0+1
9+0
11+0
12+0		 9
9
11
12		 72.155 (2023)
77.039 (2022)
81.284 (2021)
76.100 (2020)		 435,04145
427,75452
359,55800
425,25342
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 10+0+1+0+1
12+0
13+0
12+0		 11
12
13
12		 72.475 (2023)
76.004 (2022)
84.343 (2021)
80.800 (2020)		 434,70700
428,80012
356,73808
420,00544
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 10+0+1+0+1
11+0
11+0
10+0		 11
11
11
10		 72.604 (2023)
74.146 (2022)
76.610 (2021)
65.100 (2020)		 434,56419
430,76934
364,12217
437,92102
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 4+0+1+0+1
5+0

 5
5

 75.096 (2023)
87.123 (2022)
— (2021)
— (2020)		 432,05859
417,63068
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 7+0+1+0+1
12+0
11+0
12+0		 8
12
11
12		 75.126 (2023)
78.700 (2022)
88.693 (2021)
84.000 (2020)		 432,02974
426,07321
352,87885
416,51819
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 70+2+0+0+0
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 77.203 (2023)
81.355 (2022)
88.458 (2021)
86.900 (2020)		 429,99227
423,42621
353,09513
413,32107
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0+0+0+1
13+0

 6
13

 80.096 (2023)
97.613 (2022)
— (2021)
— (2020)		 427,20920
407,71824
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 62+0+0+0+0
62+0
62+0
63+0		 62
62
62
63		 80.317 (2023)
73.006 (2022)
97.624 (2021)
114.000 (2020)		 426,97172
431,91428
345,16329
385,42910
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 6+0+1+0+1
9+0
12+0
6+0		 7
9
12
6		 80.721 (2023)
88.844 (2022)
98.505 (2021)
92.900 (2020)		 426,58183
415,90780
344,44421
407,04815
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(Ücretli)		 SAY 35+0+0+0+0
35+0
35+0
35+0		 35
35
35
35		 84.918 (2023)
62.826 (2022)
80.743 (2021)
88.200 (2020)		 422,59833
442,98642
360,11251
411,88902
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli)		 SAY 30+0+0+0+0
30+0
30+0
 30
18
15
 85.197 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 422,31572
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 10+0+0+0+1
10+0
6+0
 11
10
6
 85.391 (2023)
97.583 (2022)
119.236 (2021)
— (2020)		 422,14843
407,74954
327,97501
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 5+0+1+0+1
10+0
10+0
 6
10
10
 88.429 (2023)
148.772 (2022)
209.227 (2021)
— (2020)		 419,19616
366,85694
278,25516
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0+1+0+1
9+0
4+0
5+0		 6
9
4
5		 89.072 (2023)
94.332 (2022)
104.169 (2021)
106.000 (2020)		 418,60470
410,81317
339,73103
393,13455
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 4+0+1+0+1
5+0
8+0
 5
5
8
 89.660 (2023)
100.793 (2022)
125.972 (2021)
— (2020)		 418,04009
404,78509
323,16868
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MANİSA) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği SAY 70+2+0+0+0
70+2
70+2
65+2		 72
72
72
67		 89.872 (2023)
104.380 (2022)
121.064 (2021)
123.000 (2020)		 417,84846
401,52339
326,63949
377,65851
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)		 SAY 90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 91.430 (2023)
102.209 (2022)
120.027 (2021)
110.000 (2020)		 416,41035
403,45591
327,40690
389,23034
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(TRABZON) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği SAY 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 92.725 (2023)
99.539 (2022)
116.047 (2021)
116.000 (2020)		 415,23580
405,96784
330,28879
383,94892
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 5+0+1+0+1
3+0
3+0
4+0		 6
3
3
4		 93.525 (2023)
98.525 (2022)
116.752 (2021)
100.000 (2020)		 414,50554
406,88988
329,77169
399,21703
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 33+0+0+0+0
20+0

 33
20

 93.707 (2023)
95.249 (2022)
— (2021)
— (2020)		 414,33854
409,95212
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(DENİZLİ) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği SAY 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 94.454 (2023)
108.480 (2022)
128.592 (2021)
127.000 (2020)		 413,67274
397,91364
321,32639
374,25594
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği SAY 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 97.105 (2023)
112.842 (2022)
133.091 (2021)
135.000 (2020)		 411,39339
394,13177
318,28764
367,58669
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 29+0+1+0+1
20+0

 30
20

 97.283 (2023)
118.206 (2022)
— (2021)
— (2020)		 411,23281
389,61935
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği SAY 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 101.393 (2023)
120.995 (2022)
141.611 (2021)
141.000 (2020)		 407,68259
387,33557
312,76819
363,01501
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 68+0+0+0+0
65+0
59+0
56+0		 68
65
59
56		 101.790 (2023)
101.695 (2022)
118.745 (2021)
111.000 (2020)		 407,28754
403,95631
328,33392
388,66140
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği SAY 70+2+0+0+18
70+2
70+2
70+2		 90
72
72
72		 103.900 (2023)
122.463 (2022)
141.251 (2021)
139.000 (2020)		 405,51917
386,17329
312,98478
364,52630
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 7+0+1+0+1
6+0
20+0
20+0		 8
6
20
20		 106.855 (2023)
104.995 (2022)
134.756 (2021)
143.000 (2020)		 403,09028
400,96037
317,19278
361,20999
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(BURSA) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 6+0+1+0+1


 7


 107.377 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 402,65004
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 59+0+0+0+0
59+0
59+0
59+0		 59
59
59
59		 107.966 (2023)
130.297 (2022)
161.970 (2021)
199.000 (2020)		 402,18279
380,01380
300,84104
325,26017
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 29+0+1+0+1
20+0
5+0
 30
20
5
 109.247 (2023)
128.516 (2022)
130.019 (2021)
— (2020)		 401,13374
381,40552
320,35910
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2+0+0+0


 62


 110.760 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 399,93801
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği SAY 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 111.170 (2023)
128.071 (2022)
147.419 (2021)
149.000 (2020)		 399,60538
381,72352
309,22675
356,47556
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(BURSA) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 7+0+1+0+1
8+0

 8
8

 118.665 (2023)
131.517 (2022)
— (2021)
— (2020)		 393,72657
379,06412
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MANİSA) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)		 SAY 70+2+0+0+0
70+2
70+2
65+2		 72
72
72
67		 121.106 (2023)
146.317 (2022)
175.138 (2021)
176.000 (2020)		 391,83731
368,52552
293,93841
338,48214
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 40+0+0+0+0
30+0
13+0
21+0		 40
30
13
21		 121.326 (2023)
94.714 (2022)
81.229 (2021)
95.800 (2020)		 391,68471
410,45505
359,59932
403,92557
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 66+0+0+0+0
58+0
65+0
56+0		 66
58
65
56		 124.361 (2023)
104.213 (2022)
117.132 (2021)
107.000 (2020)		 389,45995
401,67237
329,49909
392,35809
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(YALOVA) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği SAY 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 124.666 (2023)
144.287 (2022)
162.709 (2021)
161.000 (2020)		 389,21019
369,88865
300,42504
348,40983
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 60+0+0+0+0
55+0
49+0
39+0		 60
55
49
39		 127.138 (2023)
125.400 (2022)
154.761 (2021)
141.000 (2020)		 387,35811
383,84406
304,93471
362,63548
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 23+0+0+0+0
23+0
23+0
22+0		 23
23
23
22		 127.996 (2023)
106.393 (2022)
146.204 (2021)
158.000 (2020)		 386,72034
399,70266
309,98183
350,58715
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ISPARTA) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği SAY 70+2+0+0+0
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 128.839 (2023)
150.910 (2022)
176.277 (2021)
178.000 (2020)		 386,09647
365,45249
293,36377
337,40463
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 10+0+0+0+0
10+0
10+0
9+0		 10
10
10
9		 129.664 (2023)
184.802 (2022)
211.680 (2021)
247.000 (2020)		 385,52284
345,11709
277,26872
302,72708
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2+0+0+15
60+2
60+2
60+2		 77
62
62
62		 130.847 (2023)
143.563 (2022)
167.361 (2021)
168.000 (2020)		 384,66500
370,39305
297,97269
343,73419
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği SAY 80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 136.321 (2023)
162.168 (2022)
195.483 (2021)
187.000 (2020)		 380,85658
358,10191
284,23048
332,13377
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 62+0+0+0+0
62+0
53+0
53+0		 62
62
53
53		 139.285 (2023)
138.776 (2022)
138.885 (2021)
131.000 (2020)		 378,79206
373,87033
314,48615
370,96531
MEF ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 78+0+0+0+0
76+0
71+0
72+0		 78
76
71
72		 140.021 (2023)
115.141 (2022)
144.796 (2021)
166.000 (2020)		 378,29040
392,15837
310,81618
345,17368
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(Ücretli)		 SAY 2+0+0+0+0
2+0
2+0
2+0		 2
2
2
2		 143.209 (2023)
142.829 (2022)
145.000 (2021)
180.000 (2020)		 376,16889
370,90353
310,69413
336,03788
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği SAY 85+3+0+0+0
85+3
85+3
85+3		 88
88
88
88		 143.253 (2023)
169.899 (2022)
204.569 (2021)
199.000 (2020)		 376,13391
353,55870
280,20504
325,51520
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 15+0+1+0+1
15+0

 16
15

 147.622 (2023)
227.142 (2022)
— (2021)
— (2020)		 373,32717
324,76628
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)		 SAY 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 149.071 (2023)
178.135 (2022)
214.072 (2021)
207.000 (2020)		 372,37321
348,75090
276,30050
321,38358
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 60+0+0+0+0
59+0
59+0
55+0		 60
59
59
55		 149.481 (2023)
166.996 (2022)
195.212 (2021)
211.000 (2020)		 372,08455
355,20324
284,34060
319,51155
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KONYA) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2+0+0+0
60+2
60+2
 62
62
62
 151.414 (2023)
187.143 (2022)
223.615 (2021)
— (2020)		 370,90327
343,91734
272,45644
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)		 SAY 2+0+0+0+0
1+0
1+0
 2
1

 151.644 (2023)
150.797 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 370,74529
365,52766
Dolmadı
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 60+0+0+0+0
51+0
42+0
43+0		 60
51
42
43		 153.072 (2023)
171.050 (2022)
218.581 (2021)
264.000 (2020)		 369,85795
352,86013
274,49041
295,90286
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Çorlu Mühendislik Fakültesi
(TEKİRDAĞ) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği SAY 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 153.671 (2023)
182.118 (2022)
212.138 (2021)
205.000 (2020)		 369,49196
346,57207
277,08397
322,52825
MEF ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 4+0+0+0+0


 4


 155.642 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 368,27104
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(DÜZCE) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği SAY 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 155.749 (2023)
196.359 (2022)
231.715 (2021)
223.000 (2020)		 368,20723
339,10571
269,34035
313,58141
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 70+0+0+0+0
70+0
70+0
70+0		 70
70
70
70		 162.417 (2023)
120.432 (2022)
137.877 (2021)
158.000 (2020)		 364,22633
387,79256
315,14649
350,14929
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 51+0+0+0+0
51+0
51+0
46+0		 51
51
51
46		 163.354 (2023)
169.979 (2022)
238.050 (2021)
239.000 (2020)		 363,69387
353,50585
266,99173
306,28988
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği SAY 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 165.436 (2023)
196.116 (2022)
222.155 (2021)
216.000 (2020)		 362,50259
339,21515
273,04458
316,54185
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 60+0+0+0+0
59+0
59+0
52+0		 60
59
59
52		 169.894 (2023)
208.462 (2022)
279.750 (2021)
283.000 (2020)		 359,91954
333,21246
253,52480
288,99890
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği SAY 40+1+0+0+0
40+1
40+1
 41
41
41
 170.819 (2023)
216.066 (2022)
248.080 (2021)
— (2020)		 359,37994
329,68090
263,51225
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 71+0+0+0+0
78+0
76+0
76+0		 71
78
76
76		 170.923 (2023)
151.513 (2022)
190.493 (2021)
237.000 (2020)		 359,32195
365,02855
286,46333
307,02870
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği SAY 80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 171.173 (2023)
208.900 (2022)
240.969 (2021)
231.000 (2020)		 359,19569
333,00085
265,96124
309,70970
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 16+0+0+0+0
12+0
10+0
12+0		 16
12
10
12		 171.880 (2023)
160.648 (2022)
198.804 (2021)
250.000 (2020)		 358,79578
359,04733
282,75494
301,52420
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ISPARTA) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)		 SAY 70+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 172.706 (2023)
215.202 (2022)
249.157 (2021)
244.000 (2020)		 358,35043
330,08014
263,13929
304,16085
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 75+2+0+0+19
75+2
70+2
60+2		 96
77
72
62		 173.462 (2023)
216.985 (2022)
249.012 (2021)
236.000 (2020)		 357,94508
329,27331
263,18955
307,37243
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 4+0+1+0+1
15+0
10+0
8+0		 5
15
10
8		 177.279 (2023)
238.666 (2022)
286.442 (2021)
275.000 (2020)		 355,87859
319,96105
251,59311
291,70788
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 14+0+0+0+0
13+0

 14
13

 181.774 (2023)
148.662 (2022)
— (2021)
— (2020)		 353,53831
366,93065
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)
(ANKARA) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 26+0+0+0+0
33+0
30+0
 26
33
19
 186.155 (2023)
262.381 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 351,28468
310,73187
Dolmadı
TOROS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 3+0+0+0+1
10+0

 4
10

 187.923 (2023)
266.546 (2022)
— (2021)
— (2020)		 350,41313
309,22302
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 40+0+0+0+0
49+0
41+0
34+0		 40
49
41
29		 189.225 (2023)
219.001 (2022)
273.351 (2021)
Dolmadı (2020)		 349,76876
328,36517
255,46157
Dolmadı
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği SAY 60+2+0+0+0
60+2
60+2
 62
62
62
 193.076 (2023)
234.616 (2022)
263.125 (2021)
— (2020)		 347,88520
321,62328
258,61337
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (İÖ)(Ücretli)		 SAY 60+2+0+0+15
60+2
60+2
60+2		 77
62
62
62		 193.940 (2023)
226.693 (2022)
252.393 (2021)
245.000 (2020)		 347,46402
324,95940
262,06982
303,63456
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği SAY 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 195.411 (2023)
231.572 (2022)
261.270 (2021)
248.000 (2020)		 346,76521
322,89394
259,19841
302,61382
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)		 SAY 85+3+0+0+0
85+3
85+3
85+3		 88
88
88
88		 198.282 (2023)
241.162 (2022)
274.764 (2021)
267.000 (2020)		 345,36017
318,95120
255,02997
294,73393
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 34+0+0+0+0
33+0
24+0
17+0		 34
33
24
11		 199.290 (2023)
256.205 (2022)
295.892 (2021)
Dolmadı (2020)		 344,88800
312,99384
248,97838
Dolmadı
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 10+0+0+0+0
3+0

 10
3

 201.469 (2023)
161.134 (2022)
— (2021)
— (2020)		 343,87133
358,73645
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 15+0+0+0+1
20+0
20+0
 16
20
20
 202.474 (2023)
247.013 (2022)
262.968 (2021)
— (2020)		 343,38898
316,61060
258,66122
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)		 SAY 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 209.167 (2023)
251.066 (2022)
286.447 (2021)
277.000 (2020)		 340,35078
314,97197
251,59070
291,17949
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)
(ANKARA) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 15+0+0+0+0
4+0
5+0
 15
4
5
 212.374 (2023)
256.544 (2022)
243.118 (2021)
— (2020)		 338,93954
312,85639
265,23949
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 30+0+0+0+0
28+0
30+0
 30
28
30
 215.281 (2023)
199.043 (2022)
254.284 (2021)
— (2020)		 337,69457
337,75102
261,45433
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği SAY 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 217.051 (2023)
252.111 (2022)
287.779 (2021)
293.000 (2020)		 336,94003
314,56540
251,23002
285,43888
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(BURDUR) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği SAY 30+1+0+0+0


 31


 220.191 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 335,60967
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SİVAS) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği SAY 30+1+0+0+8
30+1

 39
31

 220.340 (2023)
268.716 (2022)
— (2021)
— (2020)		 335,54897
308,45641
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 23+0+0+0+0
19+0
20+0
 23
19
8
 222.445 (2023)
270.267 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 334,66995
307,89788
Dolmadı
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)		 SAY 40+1+0+0+0
40+1
40+1
60+2		 41
41
22
34		 234.313 (2023)
287.664 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 329,87956
301,91141
Dolmadı
Dolmadı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 51+0+0+0+0
51+0
59+0
68+0		 51
51
33
43		 237.251 (2023)
259.851 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 328,75931
311,65708
Dolmadı
Dolmadı
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 51+0+0+0+0
34+0

 51
34

 237.949 (2023)
286.952 (2022)
— (2021)
— (2020)		 328,49373
302,15261
TARSUS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği SAY 40+1+0+0+0
40+1
40+1
 41
41
28
 239.257 (2023)
297.518 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 327,99039
298,71438
Dolmadı
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 38+0+0+0+0
31+0

 38
31

 241.353 (2023)
236.639 (2022)
— (2021)
— (2020)		 327,17432
320,79357
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)		 SAY 60+2+0+0+0
50+2
50+2
 62
52
21
 247.787 (2023)
294.022 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 324,76728
299,83294
Dolmadı
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 38+0+0+0+0
25+0
30+0
 38
25
13
 249.830 (2023)
252.216 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 324,03043
314,52107
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 4+0+0+0+0
4+0
4+0
4+0		 4
1
2
 249.922 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 324,00044
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 79+0+0+0+0
71+0
66+0
62+0		 79
71
66
62		 250.623 (2023)
265.461 (2022)
294.347 (2021)
263.000 (2020)		 323,75147
309,61848
249,39514
296,51037
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 20+0+0+0+0
20+0
8+0
12+0		 20
7
8
 252.839 (2023)
Dolmadı (2022)
297.070 (2021)
Dolmadı (2020)		 322,95090
Dolmadı
248,65256
Dolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 3+0+0+0+0
3+0
3+0
3+0		 3
1

 253.125 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 322,84977
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(AKSARAY) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği SAY 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
37
62		 254.053 (2023)
285.790 (2022)
Dolmadı (2021)
294.000 (2020)		 322,50605
302,53291
Dolmadı
285,10370
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 83+0+0+0+0
74+0
67+0
59+0		 83
74
67
59		 254.169 (2023)
174.605 (2022)
245.078 (2021)
279.000 (2020)		 322,46803
350,76866
264,56082
290,25080
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 12+0+0+0+0
10+0
34+0
 12
10
1
 254.518 (2023)
281.180 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 322,33207
304,12849
Dolmadı
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 41+0+0+0+0
33+0
14+0
19+0		 41
33
14
6		 256.845 (2023)
265.748 (2022)
276.612 (2021)
Dolmadı (2020)		 321,49155
309,51976
254,47253
Dolmadı
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 55+0+0+0+0
47+0
34+0
 55
47
34
 257.324 (2023)
274.651 (2022)
296.914 (2021)
— (2020)		 321,32253
306,34791
248,69659
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(Ücretli)		 SAY 1+0+0+0+0
1+0
1+0
1+0		 1
1
1
 258.426 (2023)
296.072 (2022)
277.296 (2021)
Dolmadı (2020)		 320,94458
299,18388
254,25543
Dolmadı
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 5+0+0+0+0


 5


 260.324 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 320,30260
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ÇORUM) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği SAY 30+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1		 31
21
4
2		 262.634 (2023)
296.253 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 319,49528
299,12197
Dolmadı
Dolmadı
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 54+0+0+0+0
50+0
55+0
47+0		 54
50
55
47		 267.803 (2023)
253.805 (2022)
230.616 (2021)
238.000 (2020)		 317,73732
313,89590
269,75350
306,51281
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 20+0+0+0+0
17+0

 20
17

 268.368 (2023)
213.886 (2022)
— (2021)
— (2020)		 317,55498
330,68357
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 14+0+0+0+0
14+0
10+0
10+0		 14
14
10
9		 270.914 (2023)
266.337 (2022)
272.903 (2021)
Dolmadı (2020)		 316,70667
309,30423
255,58967
Dolmadı
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(BURSA) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 20+0+0+0+0


 20


 273.376 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 315,89358
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 34+0+0+0+0
36+0
31+0
51+0		 34
14
25
16		 273.921 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 315,72125
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)		 SAY 2+0+0+0+0
1+0
2+0
1+0		 1
1

1		 278.216 (2023)
170.079 (2022)
Dolmadı (2021)
193.000 (2020)		 314,32493
353,45305
Dolmadı
328,49734
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 12+0+0+0+0
10+0
3+0
20+0		 7
4

 278.574 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 314,22023
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği SAY 30+1+0+0+0
30+1
30+1
40+1		 31
19
3
2		 279.164 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 314,01848
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 30+0+0+0+0
17+0
17+0
25+0		 30
17
1
 279.795 (2023)
285.434 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 313,81150
302,64808
Dolmadı
Dolmadı
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 10+0+0+0+0
6+0
10+0
 7
6
6
 280.588 (2023)
235.499 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 313,55519
321,26213
Dolmadı
TOROS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 17+0+0+0+0


 3


 284.727 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 312,24181
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(BURSA) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 28+0+0+0+0
12+0

 17
12

 289.360 (2023)
201.135 (2022)
— (2021)
— (2020)		 310,81845
336,75971
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%25 İndirimli)		 SAY 20+0+0+0+0
18+0

 12
18

 290.261 (2023)
207.974 (2022)
— (2021)
— (2020)		 310,53927
333,44848
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 8+0+0+0+0


 8


 291.018 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 310,30668
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 19+0+0+0+0
15+0

 3
3

 291.191 (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)		 310,25679
Dolmadı
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 25+0+0+0+0
25+0
42+0
 3
17
4
 291.416 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 310,18488
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(Ücretli)		 SAY 4+0+0+0+0


 3


 293.062 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 309,69228
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 34+0+0+0+0
22+0
16+0
6+0		 34
20
4
6		 294.170 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
189.000 (2020)		 309,36833
Dolmadı
Dolmadı
331,04166
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 64+0+0+0+0
68+0
77+0
68+0		 12
32
60
66		 294.582 (2023)
299.947 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 309,24937
297,94536
Dolmadı
Dolmadı
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 17+0+0+0+0
21+0
2+0
2+0		 2
12
2
2		 295.382 (2023)
Dolmadı (2022)
200.642 (2021)
279.000 (2020)		 309,01906
Dolmadı
281,95285
290,58028
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 27+0+0+0+0
21+0
19+0
25+0		 8
21
17
6		 295.391 (2023)
285.632 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 309,01675
302,58632
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 38+0+0+0+0
26+0
13+0
34+0		 19
26
13
6		 295.565 (2023)
257.822 (2022)
260.777 (2021)
Dolmadı (2020)		 308,97644
312,39038
259,35591
Dolmadı
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 25+0+0+0+0
20+0

 9
15

 295.881 (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)		 308,87995
Dolmadı
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(%25 İndirimli)		 SAY 35+0+0+0+0


 28


 296.477 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 308,70045
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 47+0+0+0+0
71+0
66+0
68+0		 20
20
57
47		 297.158 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 308,49509
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 25+0+0+0+0
5+0
10+0
17+0		 12
5
2
1		 297.499 (2023)
290.925 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 308,39860
300,85147
Dolmadı
Dolmadı
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ŞANLIURFA) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği SAY 25+1+0+0+6
20+1

 12
4

 297.722 (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)		 308,33154
Dolmadı
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(HATAY) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği SAY 50+2+0+0+13
50+2
50+2
50+2		 44
45
25
37		 298.587 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 308,07230
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(Ücretli)		 SAY 10+0+0+0+0


 10


 299.188 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 307,90293
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği SAY 50+2+0+0+13
40+1
40+1
60+2		 52
26
12
11		 299.365 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 307,85274
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 76+0+0+0+0
68+0
64+0
55+0		 65
68
64
55		 299.608 (2023)
267.710 (2022)
243.648 (2021)
247.000 (2020)		 307,77546
308,80323
265,05912
302,77726
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(OSMANİYE) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği SAY 30+1+0+0+8
20+1
20+1
20+1		 19
9
2
2		 299.913 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 307,68459
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 9+0+0+0+0
10+0


— (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)
Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 9+0+0+0+0
10+0


— (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)
Dolmadı
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 7+0+0+0+0


— (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)


İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(Ücretli)		 SAY 7+0+0+0+0


— (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)


MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(BURSA) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 4+0+0+0+0


— (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)


MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(BURSA) (Vakıf)		 Endüstri Mühendisliği
(Ücretli)		 SAY 4+0+0+0+0
20+0
11

 — (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)
Dolmadı
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