Endüstri Mühendisliği Puanları 2024 | Özel ve devlet üniversiteleri Endüstri Mühendisliği Taban Puanları, başarı sıralamaları!

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2024
TYT, AYT, YDT ve YKS puanlarına göre güncel taban puanı ve başarı sıralaması aşağıdaki tabloda yer alıyor. İşte en güncel verilerle Endüstri Mühendisliği taban puanları, puan türü, kontenjanları ve başarı sıralaması;
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
|Yer.
|Sıralama
|Taban
Puanı
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|5+0+1+0+1
10+0
10+0
—
|6
10
10
—
|88.429 (2023)
148.772 (2022)
209.227 (2021)
— (2020)
|419,19616
366,85694
278,25516
—
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|23+0+0+0+0
19+0
20+0
—
|23
19
8
—
|222.445 (2023)
270.267 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|334,66995
307,89788
Dolmadı
—
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(Ücretli)
|SAY
|10+0+0+0+0
—
—
—
|10
—
—
—
|299.188 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|307,90293
—
—
—
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|15+0+2+0+1
16+0
15+0
15+0
|18
16
15
15
|495 (2023)
693 (2022)
757 (2021)
1.120 (2020)
|546,76259
542,60521
510,56677
538,90864
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|42+0+3+0+1
45+0
45+0
45+0
|46
45
45
45
|1.660 (2023)
2.192 (2022)
2.690 (2021)
3.130 (2020)
|539,21691
533,82100
487,53684
528,79801
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|70+2+0+0+0
80+2
80+2
70+2
|72
82
82
72
|1.784 (2023)
1.448 (2022)
1.617 (2021)
1.260 (2020)
|538,64829
537,73026
497,56044
537,91688
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|65+2+0+0+0
85+3
95+3
95+3
|67
88
98
98
|2.551 (2023)
3.346 (2022)
4.529 (2021)
5.480 (2020)
|535,40903
529,13098
475,22891
520,69188
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|2.888 (2023)
3.437 (2022)
4.810 (2021)
5.750 (2020)
|534,14396
528,81826
473,86016
519,89942
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|10+0+2+0+1
12+0
12+0
12+0
|13
12
12
12
|3.272 (2023)
5.018 (2022)
8.143 (2021)
10.000 (2020)
|532,81897
524,11536
460,85117
510,01542
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|14+0+2+0+1
16+0
15+0
18+0
|17
16
15
18
|3.937 (2023)
3.646 (2022)
5.793 (2021)
8.470 (2020)
|530,55330
528,18132
469,63081
513,28052
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|60+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2
|62
82
82
82
|4.111 (2023)
5.178 (2022)
7.560 (2021)
9.160 (2020)
|529,98076
523,74226
462,80752
511,70520
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(Fransızca)
|SAY
|30+1+0+0+0
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|5.437 (2023)
6.233 (2022)
8.645 (2021)
10.100 (2020)
|526,20438
521,08887
459,28449
509,81191
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|35+0+0+0+0
35+0
35+0
35+0
|35
35
35
35
|6.885 (2023)
7.269 (2022)
10.088 (2021)
11.600 (2020)
|522,45896
518,73936
455,01996
507,00086
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Makine Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|8.111 (2023)
11.027 (2022)
16.841 (2021)
18.300 (2020)
|519,59063
510,95328
439,38869
495,89589
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Makine Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|11.527 (2023)
15.537 (2022)
24.127 (2021)
25.600 (2020)
|512,32237
503,12503
426,70036
485,38720
|TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(Almanca)
|SAY
|50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|11.920 (2023)
13.437 (2022)
21.579 (2021)
26.100 (2020)
|511,55315
506,56745
430,81234
484,72908
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)
(İSTANBUL) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|7+0+0+0+0
7+0
—
—
|7
7
—
—
|12.235 (2023)
30.872 (2022)
— (2021)
— (2020)
|510,95507
481,12570
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|13+0+2+0+1
15+0
15+0
15+0
|14
15
15
15
|12.541 (2023)
16.625 (2022)
30.105 (2021)
34.300 (2020)
|510,36240
501,38294
417,59066
474,20784
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|13+0+2+0+1
15+0
15+0
15+0
|14
15
15
15
|13.139 (2023)
12.369 (2022)
17.042 (2021)
18.400 (2020)
|509,30514
508,46252
439,00255
495,70612
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|14.501 (2023)
20.727 (2022)
28.683 (2021)
30.300 (2020)
|506,85980
495,09476
419,64119
479,38448
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)
(İSTANBUL) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|8+0+0+0+0
8+0
—
—
|8
8
—
—
|19.672 (2023)
43.072 (2022)
— (2021)
— (2020)
|498,35889
465,93269
—
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|20.685 (2023)
24.158 (2022)
32.453 (2021)
32.700 (2020)
|496,81581
490,15425
414,22726
476,24066
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|80+0+0+0+0
80+0
80+0
80+0
|80
80
80
80
|22.754 (2023)
23.334 (2022)
34.542 (2021)
39.600 (2020)
|493,66244
491,36198
411,23661
467,66430
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10+0+2+0+1
11+0
10+0
10+0
|12
11
10
10
|24.022 (2023)
28.538 (2022)
34.314 (2021)
38.400 (2020)
|491,78063
484,22494
411,55119
469,14182
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|33+0+0+0+0
33+0
33+0
33+0
|33
33
33
33
|25.169 (2023)
28.921 (2022)
41.313 (2021)
44.000 (2020)
|490,09773
483,69848
402,62201
462,26586
|MEF ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|12+0+2+0+1
13+0
12+0
12+0
|13
13
12
12
|25.267 (2023)
27.210 (2022)
37.937 (2021)
34.400 (2020)
|489,93256
485,99131
406,92433
474,07353
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|40+1+0+0+0
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|25.429 (2023)
31.256 (2022)
38.912 (2021)
38.400 (2020)
|489,68874
480,62978
405,68288
469,13557
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|12+0+2+0+1
13+0
11+0
10+0
|13
13
11
10
|25.968 (2023)
24.850 (2022)
30.834 (2021)
29.200 (2020)
|488,98086
489,22176
416,56067
480,70973
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|40+1+0+0+0
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|26.896 (2023)
32.894 (2022)
40.435 (2021)
41.900 (2020)
|487,61861
478,53719
403,78104
464,76992
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|12+0+2+0+1
14+0
14+0
14+0
|13
14
14
14
|28.380 (2023)
30.868 (2022)
38.175 (2021)
40.300 (2020)
|485,59618
481,12832
406,60763
466,67970
|TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(Almanca)
|SAY
|10+0+0+0+0
10+0
10+0
10+0
|10
10
10
10
|31.062 (2023)
44.448 (2022)
52.450 (2021)
43.400 (2020)
|481,94596
464,24025
389,36528
462,97797
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|11+0+2+0+1
12+0
10+0
9+0
|12
12
10
9
|33.441 (2023)
38.149 (2022)
43.775 (2021)
40.900 (2020)
|478,94141
471,85916
399,69815
465,94489
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10+0+1+0+1
11+0
11+0
11+0
|11
11
11
11
|33.906 (2023)
35.917 (2022)
43.618 (2021)
45.900 (2020)
|478,33406
474,72441
399,88059
460,00974
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|6+0+1+0+1
10+0
—
—
|8
10
—
—
|35.680 (2023)
48.735 (2022)
— (2021)
— (2020)
|476,08368
459,13646
—
—
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|11+0+1+0+1
10+0
10+0
10+0
|12
10
10
10
|38.903 (2023)
46.410 (2022)
54.723 (2021)
53.800 (2020)
|472,02738
461,80676
386,74514
450,77317
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|39.792 (2023)
48.669 (2022)
54.269 (2021)
54.300 (2020)
|470,96732
459,20970
387,25927
450,18511
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)
(İSTANBUL) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|25+0+0+0+0
15+0
—
—
|25
15
—
—
|40.469 (2023)
62.768 (2022)
— (2021)
— (2020)
|470,12209
443,04364
—
—
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0+1+0+1
7+0
5+0
5+0
|6
7
5
5
|41.754 (2023)
38.566 (2022)
45.769 (2021)
50.800 (2020)
|468,61223
471,36053
397,33914
454,29430
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|43.436 (2023)
46.297 (2022)
51.496 (2021)
48.700 (2020)
|466,60334
461,94502
390,47610
456,73448
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|10+0+1+0+1
11+0
10+0
10+0
|11
11
10
10
|45.086 (2023)
52.090 (2022)
54.857 (2021)
53.400 (2020)
|464,80233
455,14140
386,60503
451,26266
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|53+0+0+0+0
63+0
72+0
81+0
|53
63
72
81
|47.315 (2023)
49.918 (2022)
69.558 (2021)
76.100 (2020)
|462,26020
457,71740
371,07676
425,22774
|ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|40+1+0+0+0
80+2
80+2
80+2
|41
82
82
82
|47.844 (2023)
56.487 (2022)
64.786 (2021)
62.300 (2020)
|461,68113
450,12447
375,95026
441,11989
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|8+0+1+0+1
9+0
9+0
8+0
|10
9
9
8
|48.391 (2023)
56.191 (2022)
65.292 (2021)
61.000 (2020)
|461,03762
450,45096
375,40846
442,61637
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|49.684 (2023)
52.933 (2022)
58.559 (2021)
55.400 (2020)
|459,53358
454,14504
382,56218
448,95181
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|101+0+0+0+0
92+0
78+0
73+0
|101
92
78
73
|50.685 (2023)
53.530 (2022)
56.145 (2021)
54.300 (2020)
|458,42148
453,48683
385,19956
450,28096
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|80+2+0+0+0
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|50.915 (2023)
59.022 (2022)
68.019 (2021)
66.000 (2020)
|458,13024
447,26619
372,61887
436,77692
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)
(ANKARA) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|8+0+0+0+0
7+0
7+0
—
|8
7
7
—
|52.349 (2023)
55.967 (2022)
67.742 (2021)
— (2020)
|456,43289
450,69802
372,91638
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|6+0+1+0+1
5+0
5+0
—
|7
5
5
—
|53.472 (2023)
52.476 (2022)
57.261 (2021)
— (2020)
|455,09271
454,69273
383,99581
—
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|8+0+1+0+1
6+0
—
—
|9
6
—
—
|53.730 (2023)
65.754 (2022)
— (2021)
— (2020)
|454,81269
439,83361
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|15+0+0+0+0
15+0
15+0
15+0
|15
15
15
15
|54.500 (2023)
47.019 (2022)
58.923 (2021)
62.700 (2020)
|453,95276
461,15048
382,18310
440,70533
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BURSA) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|54.761 (2023)
60.165 (2022)
67.088 (2021)
65.200 (2020)
|453,65681
446,00380
373,58400
437,76124
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0+1+0+1
5+0
4+0
9+0
|6
5
4
9
|54.967 (2023)
61.131 (2022)
68.222 (2021)
73.900 (2020)
|453,42912
444,89074
372,42621
427,81676
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|9+0+1+0+1
9+0
8+0
7+0
|10
9
8
7
|57.492 (2023)
67.550 (2022)
75.666 (2021)
80.400 (2020)
|450,74630
437,82058
365,03584
420,47357
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|13+0+2+0+1
14+0
12+0
11+0
|14
14
12
11
|59.046 (2023)
60.514 (2022)
68.130 (2021)
61.600 (2020)
|449,09310
445,61848
372,50107
441,86381
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|100+3+0+0+0
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|59.641 (2023)
68.909 (2022)
77.288 (2021)
76.100 (2020)
|448,46776
436,37177
363,48076
425,24833
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|6+0+1+0+1
6+0
10+0
—
|7
6
10
—
|60.421 (2023)
70.895 (2022)
79.258 (2021)
— (2020)
|447,59278
434,18551
361,57398
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|60.587 (2023)
65.945 (2022)
73.864 (2021)
72.900 (2020)
|447,40861
439,61011
366,80035
428,91412
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0+1+0+1
5+0
5+0
6+0
|6
5
5
6
|60.652 (2023)
70.120 (2022)
80.559 (2021)
86.200 (2020)
|447,34584
435,00135
360,30029
414,11213
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|15+0+2+0+1
15+0
14+0
13+0
|16
15
14
13
|61.356 (2023)
53.320 (2022)
57.737 (2021)
57.600 (2020)
|446,57306
453,72393
383,48078
446,49266
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|5+0+1+0+1
7+0
5+0
9+0
|6
7
5
9
|62.027 (2023)
71.954 (2022)
82.170 (2021)
95.800 (2020)
|445,80912
433,04081
358,75913
403,93464
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|12+0+2+0+1
12+0
11+0
10+0
|13
12
11
10
|62.519 (2023)
59.680 (2022)
66.214 (2021)
61.000 (2020)
|445,33532
446,55718
374,44528
442,55299
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|9+0+1+0+1
8+0
11+0
—
|10
8
11
—
|65.096 (2023)
71.780 (2022)
78.263 (2021)
— (2020)
|442,53234
433,22802
362,53213
—
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|7+0+1+0+1
9+0
7+0
6+0
|8
9
7
6
|65.836 (2023)
74.176 (2022)
84.762 (2021)
79.100 (2020)
|441,77271
430,73196
356,37222
421,81484
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|8+0+1+0+1
9+0
10+0
8+0
|9
9
10
8
|66.512 (2023)
68.126 (2022)
73.519 (2021)
63.800 (2020)
|441,03339
437,19628
367,15445
439,42822
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|6+0+1+0+1
6+0
5+0
5+0
|6
6
5
5
|67.203 (2023)
70.422 (2022)
72.442 (2021)
74.400 (2020)
|440,29796
434,65816
368,21754
427,20367
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|67.215 (2023)
73.208 (2022)
79.628 (2021)
79.200 (2020)
|440,28417
431,70535
361,21753
421,75781
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|6+0+1+0+1
6+0
—
—
|7
6
—
—
|69.376 (2023)
79.332 (2022)
— (2021)
— (2020)
|437,97397
425,42625
—
—
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|69.595 (2023)
77.411 (2022)
86.515 (2021)
88.900 (2020)
|437,73562
427,37662
354,78424
411,18889
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
55+2
|62
62
62
57
|70.969 (2023)
81.265 (2022)
93.216 (2021)
96.000 (2020)
|436,30857
423,51951
348,88566
403,80812
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|8+0+1+0+1
9+0
11+0
12+0
|9
9
11
12
|72.155 (2023)
77.039 (2022)
81.284 (2021)
76.100 (2020)
|435,04145
427,75452
359,55800
425,25342
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|10+0+1+0+1
12+0
13+0
12+0
|11
12
13
12
|72.475 (2023)
76.004 (2022)
84.343 (2021)
80.800 (2020)
|434,70700
428,80012
356,73808
420,00544
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|10+0+1+0+1
11+0
11+0
10+0
|11
11
11
10
|72.604 (2023)
74.146 (2022)
76.610 (2021)
65.100 (2020)
|434,56419
430,76934
364,12217
437,92102
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|4+0+1+0+1
5+0
—
—
|5
5
—
—
|75.096 (2023)
87.123 (2022)
— (2021)
— (2020)
|432,05859
417,63068
—
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|7+0+1+0+1
12+0
11+0
12+0
|8
12
11
12
|75.126 (2023)
78.700 (2022)
88.693 (2021)
84.000 (2020)
|432,02974
426,07321
352,87885
416,51819
|ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|77.203 (2023)
81.355 (2022)
88.458 (2021)
86.900 (2020)
|429,99227
423,42621
353,09513
413,32107
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0+0+0+1
13+0
—
—
|6
13
—
—
|80.096 (2023)
97.613 (2022)
— (2021)
— (2020)
|427,20920
407,71824
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|62+0+0+0+0
62+0
62+0
63+0
|62
62
62
63
|80.317 (2023)
73.006 (2022)
97.624 (2021)
114.000 (2020)
|426,97172
431,91428
345,16329
385,42910
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|6+0+1+0+1
9+0
12+0
6+0
|7
9
12
6
|80.721 (2023)
88.844 (2022)
98.505 (2021)
92.900 (2020)
|426,58183
415,90780
344,44421
407,04815
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(Ücretli)
|SAY
|35+0+0+0+0
35+0
35+0
35+0
|35
35
35
35
|84.918 (2023)
62.826 (2022)
80.743 (2021)
88.200 (2020)
|422,59833
442,98642
360,11251
411,88902
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli)
|SAY
|30+0+0+0+0
30+0
30+0
—
|30
18
15
—
|85.197 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|422,31572
Dolmadı
Dolmadı
—
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10+0+0+0+1
10+0
6+0
—
|11
10
6
—
|85.391 (2023)
97.583 (2022)
119.236 (2021)
— (2020)
|422,14843
407,74954
327,97501
—
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|5+0+1+0+1
10+0
10+0
—
|6
10
10
—
|88.429 (2023)
148.772 (2022)
209.227 (2021)
— (2020)
|419,19616
366,85694
278,25516
—
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0+1+0+1
9+0
4+0
5+0
|6
9
4
5
|89.072 (2023)
94.332 (2022)
104.169 (2021)
106.000 (2020)
|418,60470
410,81317
339,73103
393,13455
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|4+0+1+0+1
5+0
8+0
—
|5
5
8
—
|89.660 (2023)
100.793 (2022)
125.972 (2021)
— (2020)
|418,04009
404,78509
323,16868
—
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MANİSA) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
65+2
|72
72
72
67
|89.872 (2023)
104.380 (2022)
121.064 (2021)
123.000 (2020)
|417,84846
401,52339
326,63949
377,65851
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)
|SAY
|90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|91.430 (2023)
102.209 (2022)
120.027 (2021)
110.000 (2020)
|416,41035
403,45591
327,40690
389,23034
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(TRABZON) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|92.725 (2023)
99.539 (2022)
116.047 (2021)
116.000 (2020)
|415,23580
405,96784
330,28879
383,94892
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|5+0+1+0+1
3+0
3+0
4+0
|6
3
3
4
|93.525 (2023)
98.525 (2022)
116.752 (2021)
100.000 (2020)
|414,50554
406,88988
329,77169
399,21703
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|33+0+0+0+0
20+0
—
—
|33
20
—
—
|93.707 (2023)
95.249 (2022)
— (2021)
— (2020)
|414,33854
409,95212
—
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(DENİZLİ) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|94.454 (2023)
108.480 (2022)
128.592 (2021)
127.000 (2020)
|413,67274
397,91364
321,32639
374,25594
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|97.105 (2023)
112.842 (2022)
133.091 (2021)
135.000 (2020)
|411,39339
394,13177
318,28764
367,58669
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|29+0+1+0+1
20+0
—
—
|30
20
—
—
|97.283 (2023)
118.206 (2022)
— (2021)
— (2020)
|411,23281
389,61935
—
—
|İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|101.393 (2023)
120.995 (2022)
141.611 (2021)
141.000 (2020)
|407,68259
387,33557
312,76819
363,01501
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|68+0+0+0+0
65+0
59+0
56+0
|68
65
59
56
|101.790 (2023)
101.695 (2022)
118.745 (2021)
111.000 (2020)
|407,28754
403,95631
328,33392
388,66140
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|70+2+0+0+18
70+2
70+2
70+2
|90
72
72
72
|103.900 (2023)
122.463 (2022)
141.251 (2021)
139.000 (2020)
|405,51917
386,17329
312,98478
364,52630
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|7+0+1+0+1
6+0
20+0
20+0
|8
6
20
20
|106.855 (2023)
104.995 (2022)
134.756 (2021)
143.000 (2020)
|403,09028
400,96037
317,19278
361,20999
|MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(BURSA) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|6+0+1+0+1
—
—
—
|7
—
—
—
|107.377 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|402,65004
—
—
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|59+0+0+0+0
59+0
59+0
59+0
|59
59
59
59
|107.966 (2023)
130.297 (2022)
161.970 (2021)
199.000 (2020)
|402,18279
380,01380
300,84104
325,26017
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|29+0+1+0+1
20+0
5+0
—
|30
20
5
—
|109.247 (2023)
128.516 (2022)
130.019 (2021)
— (2020)
|401,13374
381,40552
320,35910
—
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|60+2+0+0+0
—
—
—
|62
—
—
—
|110.760 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|399,93801
—
—
—
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|111.170 (2023)
128.071 (2022)
147.419 (2021)
149.000 (2020)
|399,60538
381,72352
309,22675
356,47556
|MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(BURSA) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|7+0+1+0+1
8+0
—
—
|8
8
—
—
|118.665 (2023)
131.517 (2022)
— (2021)
— (2020)
|393,72657
379,06412
—
—
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MANİSA) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)
|SAY
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
65+2
|72
72
72
67
|121.106 (2023)
146.317 (2022)
175.138 (2021)
176.000 (2020)
|391,83731
368,52552
293,93841
338,48214
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|40+0+0+0+0
30+0
13+0
21+0
|40
30
13
21
|121.326 (2023)
94.714 (2022)
81.229 (2021)
95.800 (2020)
|391,68471
410,45505
359,59932
403,92557
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|66+0+0+0+0
58+0
65+0
56+0
|66
58
65
56
|124.361 (2023)
104.213 (2022)
117.132 (2021)
107.000 (2020)
|389,45995
401,67237
329,49909
392,35809
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(YALOVA) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|124.666 (2023)
144.287 (2022)
162.709 (2021)
161.000 (2020)
|389,21019
369,88865
300,42504
348,40983
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|60+0+0+0+0
55+0
49+0
39+0
|60
55
49
39
|127.138 (2023)
125.400 (2022)
154.761 (2021)
141.000 (2020)
|387,35811
383,84406
304,93471
362,63548
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|23+0+0+0+0
23+0
23+0
22+0
|23
23
23
22
|127.996 (2023)
106.393 (2022)
146.204 (2021)
158.000 (2020)
|386,72034
399,70266
309,98183
350,58715
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ISPARTA) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|128.839 (2023)
150.910 (2022)
176.277 (2021)
178.000 (2020)
|386,09647
365,45249
293,36377
337,40463
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10+0+0+0+0
10+0
10+0
9+0
|10
10
10
9
|129.664 (2023)
184.802 (2022)
211.680 (2021)
247.000 (2020)
|385,52284
345,11709
277,26872
302,72708
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|60+2+0+0+15
60+2
60+2
60+2
|77
62
62
62
|130.847 (2023)
143.563 (2022)
167.361 (2021)
168.000 (2020)
|384,66500
370,39305
297,97269
343,73419
|KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|136.321 (2023)
162.168 (2022)
195.483 (2021)
187.000 (2020)
|380,85658
358,10191
284,23048
332,13377
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|62+0+0+0+0
62+0
53+0
53+0
|62
62
53
53
|139.285 (2023)
138.776 (2022)
138.885 (2021)
131.000 (2020)
|378,79206
373,87033
314,48615
370,96531
|MEF ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|78+0+0+0+0
76+0
71+0
72+0
|78
76
71
72
|140.021 (2023)
115.141 (2022)
144.796 (2021)
166.000 (2020)
|378,29040
392,15837
310,81618
345,17368
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(Ücretli)
|SAY
|2+0+0+0+0
2+0
2+0
2+0
|2
2
2
2
|143.209 (2023)
142.829 (2022)
145.000 (2021)
180.000 (2020)
|376,16889
370,90353
310,69413
336,03788
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|85+3+0+0+0
85+3
85+3
85+3
|88
88
88
88
|143.253 (2023)
169.899 (2022)
204.569 (2021)
199.000 (2020)
|376,13391
353,55870
280,20504
325,51520
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|15+0+1+0+1
15+0
—
—
|16
15
—
—
|147.622 (2023)
227.142 (2022)
— (2021)
— (2020)
|373,32717
324,76628
—
—
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)
|SAY
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|149.071 (2023)
178.135 (2022)
214.072 (2021)
207.000 (2020)
|372,37321
348,75090
276,30050
321,38358
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|60+0+0+0+0
59+0
59+0
55+0
|60
59
59
55
|149.481 (2023)
166.996 (2022)
195.212 (2021)
211.000 (2020)
|372,08455
355,20324
284,34060
319,51155
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KONYA) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|151.414 (2023)
187.143 (2022)
223.615 (2021)
— (2020)
|370,90327
343,91734
272,45644
—
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0+0+0+0
1+0
1+0
—
|2
1
—
—
|151.644 (2023)
150.797 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|370,74529
365,52766
Dolmadı
—
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|60+0+0+0+0
51+0
42+0
43+0
|60
51
42
43
|153.072 (2023)
171.050 (2022)
218.581 (2021)
264.000 (2020)
|369,85795
352,86013
274,49041
295,90286
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Çorlu Mühendislik Fakültesi
(TEKİRDAĞ) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|153.671 (2023)
182.118 (2022)
212.138 (2021)
205.000 (2020)
|369,49196
346,57207
277,08397
322,52825
|MEF ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|4+0+0+0+0
—
—
—
|4
—
—
—
|155.642 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|368,27104
—
—
—
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(DÜZCE) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|155.749 (2023)
196.359 (2022)
231.715 (2021)
223.000 (2020)
|368,20723
339,10571
269,34035
313,58141
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|70+0+0+0+0
70+0
70+0
70+0
|70
70
70
70
|162.417 (2023)
120.432 (2022)
137.877 (2021)
158.000 (2020)
|364,22633
387,79256
315,14649
350,14929
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|51+0+0+0+0
51+0
51+0
46+0
|51
51
51
46
|163.354 (2023)
169.979 (2022)
238.050 (2021)
239.000 (2020)
|363,69387
353,50585
266,99173
306,28988
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|165.436 (2023)
196.116 (2022)
222.155 (2021)
216.000 (2020)
|362,50259
339,21515
273,04458
316,54185
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|60+0+0+0+0
59+0
59+0
52+0
|60
59
59
52
|169.894 (2023)
208.462 (2022)
279.750 (2021)
283.000 (2020)
|359,91954
333,21246
253,52480
288,99890
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|40+1+0+0+0
40+1
40+1
—
|41
41
41
—
|170.819 (2023)
216.066 (2022)
248.080 (2021)
— (2020)
|359,37994
329,68090
263,51225
—
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|71+0+0+0+0
78+0
76+0
76+0
|71
78
76
76
|170.923 (2023)
151.513 (2022)
190.493 (2021)
237.000 (2020)
|359,32195
365,02855
286,46333
307,02870
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|171.173 (2023)
208.900 (2022)
240.969 (2021)
231.000 (2020)
|359,19569
333,00085
265,96124
309,70970
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|16+0+0+0+0
12+0
10+0
12+0
|16
12
10
12
|171.880 (2023)
160.648 (2022)
198.804 (2021)
250.000 (2020)
|358,79578
359,04733
282,75494
301,52420
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ISPARTA) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)
|SAY
|70+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|172.706 (2023)
215.202 (2022)
249.157 (2021)
244.000 (2020)
|358,35043
330,08014
263,13929
304,16085
|ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|75+2+0+0+19
75+2
70+2
60+2
|96
77
72
62
|173.462 (2023)
216.985 (2022)
249.012 (2021)
236.000 (2020)
|357,94508
329,27331
263,18955
307,37243
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|4+0+1+0+1
15+0
10+0
8+0
|5
15
10
8
|177.279 (2023)
238.666 (2022)
286.442 (2021)
275.000 (2020)
|355,87859
319,96105
251,59311
291,70788
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|14+0+0+0+0
13+0
—
—
|14
13
—
—
|181.774 (2023)
148.662 (2022)
— (2021)
— (2020)
|353,53831
366,93065
—
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)
(ANKARA) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|26+0+0+0+0
33+0
30+0
—
|26
33
19
—
|186.155 (2023)
262.381 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|351,28468
310,73187
Dolmadı
—
|TOROS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|3+0+0+0+1
10+0
—
—
|4
10
—
—
|187.923 (2023)
266.546 (2022)
— (2021)
— (2020)
|350,41313
309,22302
—
—
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|40+0+0+0+0
49+0
41+0
34+0
|40
49
41
29
|189.225 (2023)
219.001 (2022)
273.351 (2021)
Dolmadı (2020)
|349,76876
328,36517
255,46157
Dolmadı
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|193.076 (2023)
234.616 (2022)
263.125 (2021)
— (2020)
|347,88520
321,62328
258,61337
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (İÖ)(Ücretli)
|SAY
|60+2+0+0+15
60+2
60+2
60+2
|77
62
62
62
|193.940 (2023)
226.693 (2022)
252.393 (2021)
245.000 (2020)
|347,46402
324,95940
262,06982
303,63456
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|195.411 (2023)
231.572 (2022)
261.270 (2021)
248.000 (2020)
|346,76521
322,89394
259,19841
302,61382
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)
|SAY
|85+3+0+0+0
85+3
85+3
85+3
|88
88
88
88
|198.282 (2023)
241.162 (2022)
274.764 (2021)
267.000 (2020)
|345,36017
318,95120
255,02997
294,73393
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|34+0+0+0+0
33+0
24+0
17+0
|34
33
24
11
|199.290 (2023)
256.205 (2022)
295.892 (2021)
Dolmadı (2020)
|344,88800
312,99384
248,97838
Dolmadı
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|10+0+0+0+0
3+0
—
—
|10
3
—
—
|201.469 (2023)
161.134 (2022)
— (2021)
— (2020)
|343,87133
358,73645
—
—
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|15+0+0+0+1
20+0
20+0
—
|16
20
20
—
|202.474 (2023)
247.013 (2022)
262.968 (2021)
— (2020)
|343,38898
316,61060
258,66122
—
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)
|SAY
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|209.167 (2023)
251.066 (2022)
286.447 (2021)
277.000 (2020)
|340,35078
314,97197
251,59070
291,17949
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)
(ANKARA) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|15+0+0+0+0
4+0
5+0
—
|15
4
5
—
|212.374 (2023)
256.544 (2022)
243.118 (2021)
— (2020)
|338,93954
312,85639
265,23949
—
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|30+0+0+0+0
28+0
30+0
—
|30
28
30
—
|215.281 (2023)
199.043 (2022)
254.284 (2021)
— (2020)
|337,69457
337,75102
261,45433
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|217.051 (2023)
252.111 (2022)
287.779 (2021)
293.000 (2020)
|336,94003
314,56540
251,23002
285,43888
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(BURDUR) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|30+1+0+0+0
—
—
—
|31
—
—
—
|220.191 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|335,60967
—
—
—
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SİVAS) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|30+1+0+0+8
30+1
—
—
|39
31
—
—
|220.340 (2023)
268.716 (2022)
— (2021)
— (2020)
|335,54897
308,45641
—
—
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|23+0+0+0+0
19+0
20+0
—
|23
19
8
—
|222.445 (2023)
270.267 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|334,66995
307,89788
Dolmadı
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)
|SAY
|40+1+0+0+0
40+1
40+1
60+2
|41
41
22
34
|234.313 (2023)
287.664 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|329,87956
301,91141
Dolmadı
Dolmadı
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|51+0+0+0+0
51+0
59+0
68+0
|51
51
33
43
|237.251 (2023)
259.851 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|328,75931
311,65708
Dolmadı
Dolmadı
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|51+0+0+0+0
34+0
—
—
|51
34
—
—
|237.949 (2023)
286.952 (2022)
— (2021)
— (2020)
|328,49373
302,15261
—
—
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|40+1+0+0+0
40+1
40+1
—
|41
41
28
—
|239.257 (2023)
297.518 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|327,99039
298,71438
Dolmadı
—
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|38+0+0+0+0
31+0
—
—
|38
31
—
—
|241.353 (2023)
236.639 (2022)
— (2021)
— (2020)
|327,17432
320,79357
—
—
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)
|SAY
|60+2+0+0+0
50+2
50+2
—
|62
52
21
—
|247.787 (2023)
294.022 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|324,76728
299,83294
Dolmadı
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|38+0+0+0+0
25+0
30+0
—
|38
25
13
—
|249.830 (2023)
252.216 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|324,03043
314,52107
Dolmadı
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|4+0+0+0+0
4+0
4+0
4+0
|4
1
2
—
|249.922 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|324,00044
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|79+0+0+0+0
71+0
66+0
62+0
|79
71
66
62
|250.623 (2023)
265.461 (2022)
294.347 (2021)
263.000 (2020)
|323,75147
309,61848
249,39514
296,51037
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|20+0+0+0+0
20+0
8+0
12+0
|20
7
8
—
|252.839 (2023)
Dolmadı (2022)
297.070 (2021)
Dolmadı (2020)
|322,95090
Dolmadı
248,65256
Dolmadı
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|3+0+0+0+0
3+0
3+0
3+0
|3
1
—
—
|253.125 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|322,84977
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(AKSARAY) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
37
62
|254.053 (2023)
285.790 (2022)
Dolmadı (2021)
294.000 (2020)
|322,50605
302,53291
Dolmadı
285,10370
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|83+0+0+0+0
74+0
67+0
59+0
|83
74
67
59
|254.169 (2023)
174.605 (2022)
245.078 (2021)
279.000 (2020)
|322,46803
350,76866
264,56082
290,25080
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|12+0+0+0+0
10+0
34+0
—
|12
10
1
—
|254.518 (2023)
281.180 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|322,33207
304,12849
Dolmadı
—
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|41+0+0+0+0
33+0
14+0
19+0
|41
33
14
6
|256.845 (2023)
265.748 (2022)
276.612 (2021)
Dolmadı (2020)
|321,49155
309,51976
254,47253
Dolmadı
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|55+0+0+0+0
47+0
34+0
—
|55
47
34
—
|257.324 (2023)
274.651 (2022)
296.914 (2021)
— (2020)
|321,32253
306,34791
248,69659
—
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(Ücretli)
|SAY
|1+0+0+0+0
1+0
1+0
1+0
|1
1
1
—
|258.426 (2023)
296.072 (2022)
277.296 (2021)
Dolmadı (2020)
|320,94458
299,18388
254,25543
Dolmadı
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|5+0+0+0+0
—
—
—
|5
—
—
—
|260.324 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|320,30260
—
—
—
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ÇORUM) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|30+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1
|31
21
4
2
|262.634 (2023)
296.253 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|319,49528
299,12197
Dolmadı
Dolmadı
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|54+0+0+0+0
50+0
55+0
47+0
|54
50
55
47
|267.803 (2023)
253.805 (2022)
230.616 (2021)
238.000 (2020)
|317,73732
313,89590
269,75350
306,51281
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|20+0+0+0+0
17+0
—
—
|20
17
—
—
|268.368 (2023)
213.886 (2022)
— (2021)
— (2020)
|317,55498
330,68357
—
—
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|14+0+0+0+0
14+0
10+0
10+0
|14
14
10
9
|270.914 (2023)
266.337 (2022)
272.903 (2021)
Dolmadı (2020)
|316,70667
309,30423
255,58967
Dolmadı
|MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(BURSA) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|20+0+0+0+0
—
—
—
|20
—
—
—
|273.376 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|315,89358
—
—
—
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|34+0+0+0+0
36+0
31+0
51+0
|34
14
25
16
|273.921 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|315,72125
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0+0+0+0
1+0
2+0
1+0
|1
1
—
1
|278.216 (2023)
170.079 (2022)
Dolmadı (2021)
193.000 (2020)
|314,32493
353,45305
Dolmadı
328,49734
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|12+0+0+0+0
10+0
3+0
20+0
|7
4
—
—
|278.574 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|314,22023
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|30+1+0+0+0
30+1
30+1
40+1
|31
19
3
2
|279.164 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|314,01848
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|30+0+0+0+0
17+0
17+0
25+0
|30
17
1
—
|279.795 (2023)
285.434 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|313,81150
302,64808
Dolmadı
Dolmadı
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|10+0+0+0+0
6+0
10+0
—
|7
6
6
—
|280.588 (2023)
235.499 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|313,55519
321,26213
Dolmadı
—
|TOROS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|17+0+0+0+0
—
—
—
|3
—
—
—
|284.727 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|312,24181
—
—
—
|MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(BURSA) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|28+0+0+0+0
12+0
—
—
|17
12
—
—
|289.360 (2023)
201.135 (2022)
— (2021)
— (2020)
|310,81845
336,75971
—
—
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%25 İndirimli)
|SAY
|20+0+0+0+0
18+0
—
—
|12
18
—
—
|290.261 (2023)
207.974 (2022)
— (2021)
— (2020)
|310,53927
333,44848
—
—
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|8+0+0+0+0
—
—
—
|8
—
—
—
|291.018 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|310,30668
—
—
—
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|19+0+0+0+0
15+0
—
—
|3
3
—
—
|291.191 (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)
|310,25679
Dolmadı
—
—
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|25+0+0+0+0
25+0
42+0
—
|3
17
4
—
|291.416 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|310,18488
Dolmadı
Dolmadı
—
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(Ücretli)
|SAY
|4+0+0+0+0
—
—
—
|3
—
—
—
|293.062 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|309,69228
—
—
—
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|34+0+0+0+0
22+0
16+0
6+0
|34
20
4
6
|294.170 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
189.000 (2020)
|309,36833
Dolmadı
Dolmadı
331,04166
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|64+0+0+0+0
68+0
77+0
68+0
|12
32
60
66
|294.582 (2023)
299.947 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|309,24937
297,94536
Dolmadı
Dolmadı
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|17+0+0+0+0
21+0
2+0
2+0
|2
12
2
2
|295.382 (2023)
Dolmadı (2022)
200.642 (2021)
279.000 (2020)
|309,01906
Dolmadı
281,95285
290,58028
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|27+0+0+0+0
21+0
19+0
25+0
|8
21
17
6
|295.391 (2023)
285.632 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|309,01675
302,58632
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|38+0+0+0+0
26+0
13+0
34+0
|19
26
13
6
|295.565 (2023)
257.822 (2022)
260.777 (2021)
Dolmadı (2020)
|308,97644
312,39038
259,35591
Dolmadı
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|25+0+0+0+0
20+0
—
—
|9
15
—
—
|295.881 (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)
|308,87995
Dolmadı
—
—
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(%25 İndirimli)
|SAY
|35+0+0+0+0
—
—
—
|28
—
—
—
|296.477 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|308,70045
—
—
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|47+0+0+0+0
71+0
66+0
68+0
|20
20
57
47
|297.158 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|308,49509
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|25+0+0+0+0
5+0
10+0
17+0
|12
5
2
1
|297.499 (2023)
290.925 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|308,39860
300,85147
Dolmadı
Dolmadı
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ŞANLIURFA) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|25+1+0+0+6
20+1
—
—
|12
4
—
—
|297.722 (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)
|308,33154
Dolmadı
—
—
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(HATAY) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|50+2+0+0+13
50+2
50+2
50+2
|44
45
25
37
|298.587 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|308,07230
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(Ücretli)
|SAY
|10+0+0+0+0
—
—
—
|10
—
—
—
|299.188 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|307,90293
—
—
—
|GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|50+2+0+0+13
40+1
40+1
60+2
|52
26
12
11
|299.365 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|307,85274
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|76+0+0+0+0
68+0
64+0
55+0
|65
68
64
55
|299.608 (2023)
267.710 (2022)
243.648 (2021)
247.000 (2020)
|307,77546
308,80323
265,05912
302,77726
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(OSMANİYE) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|30+1+0+0+8
20+1
20+1
20+1
|19
9
2
2
|299.913 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|307,68459
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|9+0+0+0+0
10+0
—
—
|—
—
—
—
|— (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)
|—
Dolmadı
—
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|9+0+0+0+0
10+0
—
—
|—
—
—
—
|— (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)
|—
Dolmadı
—
—
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|7+0+0+0+0
—
—
—
|—
—
—
—
|— (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|—
—
—
—
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(Ücretli)
|SAY
|7+0+0+0+0
—
—
—
|—
—
—
—
|— (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|—
—
—
—
|MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(BURSA) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|4+0+0+0+0
—
—
—
|—
—
—
—
|— (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|—
—
—
—
|MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(BURSA) (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(Ücretli)
|SAY
|4+0+0+0+0
20+0
—
—
|—
11
—
—
|— (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)
|—
Dolmadı
—
—