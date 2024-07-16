Endüstri Mühendisliği Puanları 2024 | Özel ve devlet üniversiteleri Endüstri Mühendisliği Taban Puanları, başarı sıralamaları!

Bu yılın taban puanları, adayların hangi üniversitelerde Endüstri Mühendisliği bölümü eğitimi alabileceklerini ve bu alandaki kariyerlerine nasıl bir başlangıç yapacaklarını belirleyecek. Rekabetin yoğun olduğu bu alanda, adaylar taban puanlarına odaklandı. İşte, Endüstri Mühendisliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları!