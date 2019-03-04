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Enerjinizi tüketen 10 alışkanlık

Giriş Tarihi: 04.03.2019 17:08 Güncelleme Tarihi: 04.03.2019 17:20
Enerjinizi tüketen 10 alışkanlık

Zararlı olduğunun farkında olmadığınız , yoğun çalışma hayatında ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi sizden alıp götürüyor. Kendinizi yorgun ve halsiz hissetmenizin sebebi işte bu alışkanlıklarınızdan kaynaklanıyor. Başarılı işler çıkaracak enerjiyi kendinizde bulmak için önce bu davranışlarınızı değiştirmeniz gerekiyor. Yapılan araştırmalara göre enerjiyi tüketen alışkanlıklar 10 belirti ile kendisini ele veriyor. Enerjiyi tüketen 10 alışkanlık, şu şekilde sıralanıyor:

Enerjinizi tüketen 10 alışkanlık

1- Yaşadığı her olayı kişisel algılamak

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Enerjinizi tüketen 10 alışkanlık

2- Geçmişe takılıp kalmak

Enerjinizi tüketen 10 alışkanlık

3- Aşırı stres

Enerjinizi tüketen 10 alışkanlık

4- Sabah erken kalkamamak

Enerjinizi tüketen 10 alışkanlık

5- Aşırı yemek yemek

Enerjinizi tüketen 10 alışkanlık

6- Aşırı düşünmek

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