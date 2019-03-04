Enerjinizi tüketen 10 alışkanlık

Zararlı olduğunun farkında olmadığınız alışkanlıklar, yoğun çalışma hayatında ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi sizden alıp götürüyor. Kendinizi yorgun ve halsiz hissetmenizin sebebi işte bu alışkanlıklarınızdan kaynaklanıyor. Başarılı işler çıkaracak enerjiyi kendinizde bulmak için önce bu davranışlarınızı değiştirmeniz gerekiyor. Yapılan araştırmalara göre enerjiyi tüketen alışkanlıklar 10 belirti ile kendisini ele veriyor. Enerjiyi tüketen 10 alışkanlık, şu şekilde sıralanıyor: