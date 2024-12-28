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Enes Güran ne kadar hapis cezası aldı, kaç yıl? Narin Güran cinayetinde karar! İşte abi Enes Güran'ın cezası
Giriş Tarihi: 28.12.2024 21:59
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024
22:05
Enes Güran ne kadar hapis cezası aldı, kaç yıl? Narin Güran cinayetinde karar! İşte abi Enes Güran'ın cezası
Diyarbakır'da gerçekleşen Narin Güran cinayeti davasında mahkeme kararı çıktı. Narin'in öldürüldüğü evde olduğu belirlenen ağabey Enes Güran cezası belli oldu. Bahtiyar ve Güran ailesinin sanık olduğu duruşmada son savunmaların ardından dava kararı açıklandı. Peki; Enes Güran ne kadar hapis cezası aldı, kaç yıl, müebbet aldı mı?