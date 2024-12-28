Enes Güran ne kadar hapis cezası aldı, kaç yıl? Narin Güran cinayetinde karar! İşte abi Enes Güran’ın cezası

ENES GÜRAN'IN SON SAVUNMASI

"Olay günü evdeydim. Suçları kabul etmiyorum. Jandarmaya anlattım olay günü ne yaptığımı, bana 'Sen kendini kurtarmak istiyorsun' dediler. Kolumdaki ısırığı üçüncü gün yaptım. Şu an ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyorum, ben hakkımı helal etmiyorum. Belki çingeneler dilendiriyor diye ışıklara baktık ve bulamadık.Doğrudur Nevzat Bahtiyar bizim köpeğimiz bile olamaz ama katil oldu" dedi.