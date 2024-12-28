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Haberler Yaşam Enes Güran ne kadar hapis cezası aldı, kaç yıl? Narin Güran cinayetinde karar! İşte abi Enes Güran'ın cezası
Giriş Tarihi: 28.12.2024 21:59 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 22:05

Enes Güran ne kadar hapis cezası aldı, kaç yıl? Narin Güran cinayetinde karar! İşte abi Enes Güran'ın cezası

Diyarbakır'da gerçekleşen Narin Güran cinayeti davasında mahkeme kararı çıktı. Narin'in öldürüldüğü evde olduğu belirlenen ağabey Enes Güran cezası belli oldu. Bahtiyar ve Güran ailesinin sanık olduğu duruşmada son savunmaların ardından dava kararı açıklandı. Peki; Enes Güran ne kadar hapis cezası aldı, kaç yıl, müebbet aldı mı?

Enes Güran ne kadar hapis cezası aldı, kaç yıl? Narin Güran cinayetinde karar! İşte abi Enes Güran’ın cezası

Enes Güran'ın cezası belli oldu. Son savunmasında yeniden suçsuz olduğunu savunan ve ceza almak istemediğini belirten ağabey için karar çıktı. Peki; Enes Güran ne kadar hapis cezası aldı? İşte yanıtı...

Enes Güran ne kadar hapis cezası aldı, kaç yıl? Narin Güran cinayetinde karar! İşte abi Enes Güran’ın cezası

ENES GÜRAN CEZASI BELLİ OLDU!

Narin Güran cinayeti davasında karar belli oldu. Duruşmaya gelen sanıklar anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın cezası şöyle:

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Enes Güran ne kadar hapis cezası aldı, kaç yıl? Narin Güran cinayetinde karar! İşte abi Enes Güran’ın cezası

ENES GÜRAN NE KADAR HAPİS CEZASI ALDI?

Yüksel, Salim ve Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Enes Güran ne kadar hapis cezası aldı, kaç yıl? Narin Güran cinayetinde karar! İşte abi Enes Güran’ın cezası

ENES GÜRAN'IN SON SAVUNMASI

"Olay günü evdeydim. Suçları kabul etmiyorum. Jandarmaya anlattım olay günü ne yaptığımı, bana 'Sen kendini kurtarmak istiyorsun' dediler. Kolumdaki ısırığı üçüncü gün yaptım. Şu an ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyorum, ben hakkımı helal etmiyorum. Belki çingeneler dilendiriyor diye ışıklara baktık ve bulamadık.Doğrudur Nevzat Bahtiyar bizim köpeğimiz bile olamaz ama katil oldu" dedi.

Enes Güran ne kadar hapis cezası aldı, kaç yıl? Narin Güran cinayetinde karar! İşte abi Enes Güran’ın cezası
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