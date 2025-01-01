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ENFLASYON FARKI ARALIK 2024: “Emekli ve memur zammı belli oluyor!” Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 01.01.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
14:58
Yeni yılın ilk günleri yaşanırken gözler enflasyon farkına çevrildi. 6 aylık enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte emekli ve memur zammı ortaya çıkmış olacak. Gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine çevrildi. Kira artış oranının da ortaya çıktığı TEFE-TÜFE rakamları da pek çok kalemi etkileyecek. Peki; enflasyon ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?