ENFLASYON FARKI ARALIK 2024: “Emekli ve memur zammı belli oluyor!” Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Enflasyon oranı Aralık 2024 için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na yöneldi. 6 aylık verilerin belirlenmesiyle memur ve emekli zammında da değişiklik yaşanacak. TÜİK geçtiğimiz temmuz ayı için yüzde 3.32, ağustos için 2.47, eylül için 2.97, ekim için 2.88, kasım ayı için de yüzde 2.24 enflasyon oranı açıklarken, 5 aylık enflasyon yüzde 14.57 oldu. Peki, Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?