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Haberler Yaşam ENFLASYON FARKI ARALIK 2024: “Emekli ve memur zammı belli oluyor!” Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 01.01.2025 14:58 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 14:58

ENFLASYON FARKI ARALIK 2024: “Emekli ve memur zammı belli oluyor!” Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Yeni yılın ilk günleri yaşanırken gözler enflasyon farkına çevrildi. 6 aylık enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte emekli ve memur zammı ortaya çıkmış olacak. Gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine çevrildi. Kira artış oranının da ortaya çıktığı TEFE-TÜFE rakamları da pek çok kalemi etkileyecek. Peki; enflasyon ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

ENFLASYON FARKI ARALIK 2024: Emekli ve memur zammı belli oluyor! Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Enflasyon oranı Aralık 2024 için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na yöneldi. 6 aylık verilerin belirlenmesiyle memur ve emekli zammında da değişiklik yaşanacak. TÜİK geçtiğimiz temmuz ayı için yüzde 3.32, ağustos için 2.47, eylül için 2.97, ekim için 2.88, kasım ayı için de yüzde 2.24 enflasyon oranı açıklarken, 5 aylık enflasyon yüzde 14.57 oldu. Peki, Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

ENFLASYON FARKI ARALIK 2024: Emekli ve memur zammı belli oluyor! Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

ENFLASYON BUGÜN AÇIKLANIR MI, NE ZAMAN AÇIKLANIR?
2024 Aralık enflasyonu 3 Ocak Cuma günü açıklanacak.

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ENFLASYON FARKI ARALIK 2024: Emekli ve memur zammı belli oluyor! Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak Cuma günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,61 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,10 ile yüzde 1,96 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,61), bir önceki ay yüzde 47,09 olan yıllık enflasyonun yüzde 45,21'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi aralık ayı itibarıyla yüzde 27,32 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda yüzde 2,24 artış kaydetmişti.

ENFLASYON FARKI ARALIK 2024: Emekli ve memur zammı belli oluyor! Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası anketine göre piyasa katılımcıları, aylık enflasyonun aralıkta yüzde 1,72 olacağını öngördü.

ENFLASYON FARKI ARALIK 2024: Emekli ve memur zammı belli oluyor! Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ VE MEMUR OCAK AYINDA NE KADAR ZAM ALACAK?

Faruk Erdem milyonların merakla beklediği zam hesabı ile detayları anlattı. Erdem "Öyle gözüküyor ki yüzde 45-46 civarında bir yıl sonu enflasyonu gelecek. Yüzde 2 civarı bir aralık enflasyonu gelirse 45-46'yı görmüş olacağız" dedi.

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