Maaş farkı ne zaman, ayın kaçında yatacak? 2022 Zamlı emekli ve memur maaş enflasyon farkı ne zaman, ayın kaçında yatacak?

Ocak 2022 emekli ve memur zamlarının netleşmesiyle beraber enflasyon farklarından doğan maaş farkının yatacağı tarih son dönemde gündemde yer almaya devam ediyor. Bugün de yine sabah saatlerinden itibaren milyonlarca emeklinin ve memurun gündeminde "2022 Zamlı Emekli ve memur maaş farkı ne zaman, ayın kaçında yatacak?" sorusu yer aldı. Bilindiği üzere devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personeller ve memur emeklileri 15 Ocak itibarıyla maaşlarını alacak. Peki, 2022 Zamlı Emekli ve memur enflasyon maaş farkı ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte tüm detaylar...