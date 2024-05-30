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Haberler Yaşam Enflasyon Mayıs ayı oranı ne zaman açıklanacak 2024? TÜİK ile TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi gündemde!
Giriş Tarihi: 30.05.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 12:05

Enflasyon Mayıs ayı oranı ne zaman açıklanacak 2024? TÜİK ile TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi gündemde!

Mayıs Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, TEFE-TÜFE saat kaçta belli oluyor soruları Mayıs ayının sonuna gelinirken araştırılmaya başladı. Memur ve emekli zammı üzerinde etkili olan son veriler belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamlar öncesinde enflasyon beklentisi değerlendiriliyor. Peki; 2024 Mayıs ayı enflasyon oranı ne olur, beklenti ne yönde? İşte, ayrıntılar...

Enflasyon Mayıs ayı oranı ne zaman açıklanacak 2024? TÜİK ile TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi gündemde!

Mayıs enflasyon oranı beklentisi takip ediliyor. Ekonomi ilgilileri yeni rakamları beklemeye başladı. TÜİK'in açıklayacağı TEFE-TÜFE verisi ile 6 aylık enflasyon farkında 5. veri belli olacak. Bu noktada gözler beklentilere dönerken enflasyon rakamları açıklamasında da geri sayım başladı. Peki, 2024 Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Enflasyon Mayıs ayı oranı ne zaman açıklanacak 2024? TÜİK ile TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi gündemde!

2024 MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı enflasyon verilerini 3 Haziran Pazartesi günü açıklayacak.

TEFE-TÜFE rakamları saat 10.00'da belli olacak.

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Enflasyon Mayıs ayı oranı ne zaman açıklanacak 2024? TÜİK ile TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi gündemde!

NİSAN ENFLASYONU NE OLDU?

TÜİK tarafından Nisan ayı enflasyon oranı (TEFE-TÜFE) açıklandı:
Tüketici Fiyat Endeksi, Nisan 2024
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %69,80, aylık %3,18 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,80 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,64 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %55,66 arttı, aylık %3,60 arttı

2024 yılı Nisan ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %3,60 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %55,66 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,83 artış gösterdi.

Enflasyon Mayıs ayı oranı ne zaman açıklanacak 2024? TÜİK ile TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi gündemde!

MART ENFLASYONU NE OLDU?

3 Nisan günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyon oranları emekli temmuz zammı için 3 aylık veriyi netleştirdi:

Buna göre, enflasyon martta aylık bazda yüzde 3,16 olurken, yıllık bazda yüzde 68,50 olarak gerçekleşti.

Enflasyon Mayıs ayı oranı ne zaman açıklanacak 2024? TÜİK ile TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi gündemde!

MAYIS ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 35,17'den yüzde 33,21'e, 24 ay sonrası için yüzde 22,05'ten yüzde 21,33'e geriledi.

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