Enflasyon Mayıs ayı oranı ne zaman açıklanacak 2024? TÜİK ile TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi gündemde!

NİSAN ENFLASYONU NE OLDU?

TÜİK tarafından Nisan ayı enflasyon oranı (TEFE-TÜFE) açıklandı:

Tüketici Fiyat Endeksi, Nisan 2024

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %69,80, aylık %3,18 arttı



TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,80 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,64 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %55,66 arttı, aylık %3,60 arttı



2024 yılı Nisan ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %3,60 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %55,66 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,83 artış gösterdi.