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Haberler Yaşam Enflasyon ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2022 Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanıyor, ne olur?
Giriş Tarihi: 26.03.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 09:38

Enflasyon ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2022 Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanıyor, ne olur?

Enflasyon oranı, ülke ekonomisi kapsamında tüm piyasaları etkileyen kritik bir veri. Her ay bir önceki ayın enflasyon rakamları TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Birçok sektörde piyasalara etki eden bu oran şubat ayı için mart ayının başında belli oldu. Buna göre şubat ayı enflasyon oranı yüzde 54,44 olarak açıklandı. Şimdi gözler mart ayı enflasyon oranında. Oranla birlikte kira artış zammını da açıklayan TÜİK, mart ayı oranlarını kamuoyu ile paylaşmak için gün sayıyor. Vatandaşlar "enflasyon ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt arıyor. Peki, enflasyon oranı ne zaman, ayın kaçında açıklanır? İşte cevabı…

Enflasyon ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2022 Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanıyor, ne olur?

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK enflasyon rakamları aylık olarak halk ile paylaşılıyor. TÜFE ve Yİ-ÜFE rakamlarının açıklanacağı tarih için geri sayım başladı. Kira artış oranı, memur ve memur emeklisi zammı başta olmak üzere birçok alanda piyasaları etkileyecek olan "enflasyon ne zaman açıklanacak" sorusu nisan ayında yanıt bulacak. Peki, hangi tarihte, mart ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Enflasyon ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2022 Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanıyor, ne olur?

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANIR?

TÜİK her ay bir önceki ayın enflasyon rakamlarını açıklar. Her ayın 3. günü sonuçlar kamuoyu ile paylaşılır. Geçtiğimiz ayın enflasyon oranı 3 Mart tarihinde açıklanmıştı.

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Enflasyon ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2022 Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanıyor, ne olur?

MART AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mart ayının enflasyon rakamları 4 Nisan 2022 pazartesi günü açıklanacak. Bu ayın 3. Günü Pazar gününe denk geldiğinden. Geçen ayın enflasyonu haftanın ilk iş gününde belli olacak.

Enflasyon ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2022 Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanıyor, ne olur?

2022 MART AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

4 Nisan Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanacak mart ayına ait enflasyon yakından izlenecek. Ocak ayında yüzde 11.10 gelmiş yıllık enflasyon 48.69 seviyesine yükselmişti. Şubat ayında ise enflasyon 54,44, kira artış zammı ise 25,98 olmuştu. Mart ayı için görüşler, enflasyon beklentisinin bir oran yükselerek hemen hemen aynı grafikte seyredeceği yönünde. Ancak sürprizler de olabilir.

Enflasyon ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2022 Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanıyor, ne olur?
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