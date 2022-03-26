Haberler Yaşam Enflasyon ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2022 Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanıyor, ne olur?

Giriş Tarihi: 26.03.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 09:38

Enflasyon ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2022 Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanıyor, ne olur?

Enflasyon oranı, ülke ekonomisi kapsamında tüm piyasaları etkileyen kritik bir veri. Her ay bir önceki ayın enflasyon rakamları TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Birçok sektörde piyasalara etki eden bu oran şubat ayı için mart ayının başında belli oldu. Buna göre şubat ayı enflasyon oranı yüzde 54,44 olarak açıklandı. Şimdi gözler mart ayı enflasyon oranında. Oranla birlikte kira artış zammını da açıklayan TÜİK, mart ayı oranlarını kamuoyu ile paylaşmak için gün sayıyor. Vatandaşlar "enflasyon ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt arıyor. Peki, enflasyon oranı ne zaman, ayın kaçında açıklanır? İşte cevabı…