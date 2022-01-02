Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2021 TÜİK Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Aralık enflasyon oranı son dakika haberi olarak duyurulacak. Milyonlarca memur ve emekli vatandaşın gözü kulağı enflasyon oranına çevrilmiş durumda. Her ayın başında TÜİK tarafından açıklanan oranların akabinde kira artışı, memur zam oranı, emekli zammı şekilleniyor. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 8,54 oldu. Peki Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2021 TÜİK Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne olacak? İşte son bilgiler…