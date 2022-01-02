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Haberler Yaşam Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2021 TÜİK Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne olacak?
Giriş Tarihi: 02.01.2022 08:25 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 08:25

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2021 TÜİK Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Aralık enflasyon oranı son dakika haberi olarak duyurulacak. Milyonlarca memur ve emekli vatandaşın gözü kulağı enflasyon oranına çevrilmiş durumda. Her ayın başında TÜİK tarafından açıklanan oranların akabinde kira artışı, memur zam oranı, emekli zammı şekilleniyor. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 8,54 oldu. Peki Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2021 TÜİK Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne olacak? İşte son bilgiler…

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2021 TÜİK Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne olacak?

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Milyonlarca emekli ve memurun maaş zammını doğrudan etkileyecek olan oranlar TÜİK tarafından duyurulacak. Yılın son rakamlarının belli olacağı Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2021 TÜİK Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne olacak? İşte Türkiye İstatistik Kurumu'nun güncel rakamları duyuracağı tarih!

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2021 TÜİK Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne olacak?

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklanacak. Saatler 10.00'ı gösterdiğinde açıklanması beklenen Aralık enflasyonu ile ilgili detaylar belli olacak.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TEFE TÜFE TÜİK ENFLASYON BEKLENTİSİ NASIL?

Aralık enflasyon oranı 3 Ocak 2021 Pazartesi günü açıklanacak.

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Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2021 TÜİK Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne olacak?

TEFE TÜFE TÜİK ENFLASYON BEKLENTİSİ

Aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 8,54 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 14,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 8,54) göre bir önceki ay yüzde 21,31 olan yıllık enflasyonun yüzde 30,05'e yükseleceği hesaplanıyor.

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2021 TÜİK Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne olacak?
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Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2021 TÜİK Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne olacak?
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