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Haberler Yaşam Enflasyon oranı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? 2021 TÜİK Kasım enflasonu ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 01.12.2021 13:39 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 13:40

Enflasyon oranı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? 2021 TÜİK Kasım enflasonu ne zaman belli olacak?

Aralık ayının ilk gününde binlerce vatandaş enflasyon oranı için gözünü TUİK'ten gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Her ay belirlenen tarihlerde Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verileri kamuoyunun bilgisine sunuyor. Bilindiği üzere kira artış oranları, memur emekli maaş zammı, asgari ücret gibi birçok zam oranı bu oranla beraber netleşiyor. Bu noktada ise "Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" soruları bu noktada yanıt arıyor. Kurumun yayımladığı takvim doğrultusunda Kasım oranı aralık ayının ilk haftası belli olacak. Peki, Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

Enflasyon oranı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? 2021 TÜİK Kasım enflasonu ne zaman belli olacak?

Kasım ayına ilişkin enflasyon oranı milyonlar tarafından merakla bekleniyor. "2021 Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" soruları bu noktada yeni ayın ilk günüyle beraber yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere bu oran yalnızca kira artışını değil, emekli, memur ve asgari zamlarında da büyük rol oynayacak. Hal böyleyken konuyla alakalı araştırmalar da hız kazandı. Peki, Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

Enflasyon oranı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? 2021 TÜİK Kasım enflasonu ne zaman belli olacak?

KASIM AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 Kasım ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklanacak. Böylelikle ''Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?'' sorusu yanıt bulacak. Ekim enflasyon oranı 3 Aralık 2021 tarihinde saat 10.00'da açıklanacak.

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Enflasyon oranı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? 2021 TÜİK Kasım enflasonu ne zaman belli olacak?

EKİM AYI ENFLASYON ORANLARI NASILDI?

Enflasyon ekimde yüzde 2,39 artarken yıllık bazda yüzde 19,89 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2,39, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 5,24 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 46,31 oldu.

Enflasyon oranı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? 2021 TÜİK Kasım enflasonu ne zaman belli olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 17,09, yurt içi üretici fiyatları yüzde 36,2 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,39, Yİ-ÜFE yüzde 5,24 artış kaydetti.

Enflasyon oranı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? 2021 TÜİK Kasım enflasonu ne zaman belli olacak?

TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,75, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,89 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 37,34, geçen yılın ekim ayına kıyasla yüzde 46,31 artış gösterdi. Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 36,2 artış gösterdi.

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