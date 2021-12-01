Aralık ayının ilk gününde binlerce vatandaş enflasyon oranı için gözünü TUİK'ten gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Her ay belirlenen tarihlerde Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verileri kamuoyunun bilgisine sunuyor. Bilindiği üzere kira artış oranları, memur emekli maaş zammı, asgari ücret gibi birçok zam oranı bu oranla beraber netleşiyor. Bu noktada ise "Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" soruları bu noktada yanıt arıyor. Kurumun yayımladığı takvim doğrultusunda Kasım oranı aralık ayının ilk haftası belli olacak. Peki, Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...