Haberler Yaşam Enflasyon oranı açıklanma tarihi: 2022 Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, ne olur?

Giriş Tarihi: 03.05.2022 20:36 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 20:38

Enflasyon oranı açıklanma tarihi: 2022 Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, ne olur?

2022 Nisan ayı enflasyon oranı emekli ve memur temmuz zammından kira artış oranına kadar birçok alanda belirleyici olacak. TÜİK tarafından her ayın başında belirli bir gününde kamuoyu ile paylaşılan enflasyon verileri ve TEFE – TÜFE oranı geçtiğimiz ay için belli olmuştu. Mart ayında yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,14 olmuştu. Bu noktada 'enflasyon ne zaman açıklanacak, saat kaçta?' gibi sorular yanıt aramaya başladı. Bayram sebebiyle açıklanma tarihi değişen Nisan ayı enflasyon rakamları için yeni tarih verildi. Peki, 2022 Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, ne olur? İşte tüm bilgiler…