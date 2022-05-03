Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Enflasyon oranı açıklanma tarihi: 2022 Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, ne olur?
Giriş Tarihi: 03.05.2022 20:36 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 20:38

Enflasyon oranı açıklanma tarihi: 2022 Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, ne olur?

2022 Nisan ayı enflasyon oranı emekli ve memur temmuz zammından kira artış oranına kadar birçok alanda belirleyici olacak. TÜİK tarafından her ayın başında belirli bir gününde kamuoyu ile paylaşılan enflasyon verileri ve TEFE – TÜFE oranı geçtiğimiz ay için belli olmuştu. Mart ayında yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,14 olmuştu. Bu noktada 'enflasyon ne zaman açıklanacak, saat kaçta?' gibi sorular yanıt aramaya başladı. Bayram sebebiyle açıklanma tarihi değişen Nisan ayı enflasyon rakamları için yeni tarih verildi. Peki, 2022 Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, ne olur? İşte tüm bilgiler…

Enflasyon oranı açıklanma tarihi: 2022 Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, ne olur?

TÜİK Nisan ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Normal süreçte her ayın 3'ünde açıklanan enflasyon oranı kira artış oranı ve emekli memur zammı başta olmak üzere piyasalarda birçok alanda etkili olacak. Bayram sebebiyle ertelenen açıklama tarihinde gün belli oldu. Her ay bir önceki ayın TEFE – TÜFE oranı ve enflasyon rakamları açıklandığından Mayıs ayının başlamasıyla birlikte nisan araştırmaları başladı. Bu noktada 'enflasyon ne zaman açıklanacak, saat kaçta?' soruları yanıt arıyor. Peki, 2022 Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, ne olacak? İşte cevaplar…

Enflasyon oranı açıklanma tarihi: 2022 Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, ne olur?

2022 NİSAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından enflasyon verisi her ayın 3'ünde açıklanıyor.

3 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle nisan ayı enflasyon verisi 5 Mart Perşembe günü açıklanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Enflasyon oranı açıklanma tarihi: 2022 Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, ne olur?

MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI NASILDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.

Enflasyon oranı açıklanma tarihi: 2022 Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, ne olur?

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi martta aylık bazda yüzde 5,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 9,19 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,14, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 114,97 oldu.

Enflasyon oranı açıklanma tarihi: 2022 Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, ne olur?

NİSAN AYI ENFLASYON ORANI NE OLACAK?

Nisan ayı enflasyon rakamları için çeşitli yorumlar mevcut. Mart ayına yakın oranlarda çıkabileceği gibi daha düşük ya da daha yüksek olabileceği yönünde açıklamalar gündemde.

Bu noktada geçtiğimiz aya bakıldığı takdirde yeni ayın enflasyon oranının yine yüzde 60-65 aralığında çıkması bekleniyor.

SON DAKİKA