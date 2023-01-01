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Giriş Tarihi: 01.01.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 10:30

Enflasyon oranı yılın ilk günü Türkiye'nin gündeminde! 2022 Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Memur ve emekli zammını belirleyecek olan Aralık enflasyon oranı verisi için nefesler adeta tutuldu. Yeni yılın ilk gününde en çok merak edilen konu da bu rakamın açıklanacağı ve 2023 Ocak zamlarının belirleneceği o tarih oldu. Hal böyleyken ise "Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?" soruları yanıt aramaya başladı. Temmuz ile kasım aylarını kapsayan 5 aylık verinin farkına ve toplu sözleşmeden kaynaklı rakama göre memur ve emeklilerinin zam oranı şu an yüzde 15,11. Peki, Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte o detaylar.