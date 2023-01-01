Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Enflasyon oranı yılın ilk günü Türkiye'nin gündeminde! 2022 Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?
Giriş Tarihi: 01.01.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 10:30

Enflasyon oranı yılın ilk günü Türkiye'nin gündeminde! 2022 Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Memur ve emekli zammını belirleyecek olan Aralık enflasyon oranı verisi için nefesler adeta tutuldu. Yeni yılın ilk gününde en çok merak edilen konu da bu rakamın açıklanacağı ve 2023 Ocak zamlarının belirleneceği o tarih oldu. Hal böyleyken ise "Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?" soruları yanıt aramaya başladı. Temmuz ile kasım aylarını kapsayan 5 aylık verinin farkına ve toplu sözleşmeden kaynaklı rakama göre memur ve emeklilerinin zam oranı şu an yüzde 15,11. Peki, Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte o detaylar.

Enflasyon oranı yılın ilk günü Türkiye’nin gündeminde! 2022 Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Aralık ayı enflasyon verisi için gözler TÜİK açıklamasına çevrildi. Milyonlarca memur ve emeklilere yapılacak zam oranları, önümüzdeki hafta açıklanacak 6 aylık enflasyon verisiyle belli olacak. Bu kapsamda ise "Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2022 Aralık enflasyon verisinin açıklanacağı o tarih ve tüm bu detaylar.

Enflasyon oranı yılın ilk günü Türkiye’nin gündeminde! 2022 Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Enflasyon Kasım ayında aylık bazda yüzde 2,88 yıllık olarak yüzde 84,39 olarak gerçekleşti.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Enflasyon oranı yılın ilk günü Türkiye’nin gündeminde! 2022 Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası, emekli ve memur zammı için belirleyici olacak 4 aylık enflasyon verisi netleşti. Buna göre 4 aylık enflasyon verisi 10,84 olurken, bu rakam aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı oldu. Memur zam oranı ise 4 aylık yüzde 11,84 olarak netleşti.

Enflasyon oranı yılın ilk günü Türkiye’nin gündeminde! 2022 Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

ARALIK ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şu an kesin olarak tarihi belli olmasa da her ayın ilk pazartesi günü enflasyon oranı açıklanıyor. Bu bağlamda, 2 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

SON DAKİKA