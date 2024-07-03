Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Enflasyon rakamları ile temmuz zammı gündemde! TÜİK 2024 Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanır, ne olur?
Giriş Tarihi: 03.07.2024 06:50 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 06:56

Enflasyon rakamları ile temmuz zammı gündemde! TÜİK 2024 Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanır, ne olur?

6 aylık enflasyon rakamları netleşiyor. Memur ve emekli zammını ortaya çıkaracak son TEFE-TÜFE verisi ile birlikte maaşlar yeniden belirlenirken sosyal destek ödemeleri, bedelli askerlik, kira artış oranı, kıdem tazminatı tavanı gibi kalemlerde de değişiklik olacak. Enflasyon oranları ne olur, yüzde kaç soruları için gözler Türkiye İstatistik Kurumunda. Peki; 2024 Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, TÜİK açıklaması saat kaçta? İşte, detaylar...

Enflasyon rakamları ile temmuz zammı gündemde! TÜİK 2024 Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanır, ne olur?

Enflasyon oranları yüzde kaç merak konusu. Memur ve emekli zammı yılın ikinci yarısı için belirleniyor. Ortaya çıkan 6 aylık enflasyonla birlikte emekli maaşları belirlenirken memurlar da farka odaklanacak. Her ay başında açıklanan verilerde son oran bekleniyor. Peki; TÜİK ile 2024 Haziran enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, ne olur? İşte, beklenti...

Enflasyon rakamları ile temmuz zammı gündemde! TÜİK 2024 Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanır, ne olur?

ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından her ayın 3'ünde açıklanan TEFE-TÜFE enflasyon oranı 3 Temmuz Çarşamba günü (bugün) açıklanacak. Saat 10.00 itibarıyla gözler https://www.tuik.gov.tr/ adresinde olacak.

İnternet adresi üzerinden öğrenilecek rakamlar memur ve emekli zammını ortaya çıkaracak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Enflasyon rakamları ile temmuz zammı gündemde! TÜİK 2024 Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanır, ne olur?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İLE NELER DEĞİŞECEK?

Yılda iki kez artış yaşayan memur ve emekli maaşları 6 aylık enflasyona göre hesaplanıyor. Yılın ikinci yarısında uygulanacak zam oranı son enflasyonun ardından ortaya çıkacak.

Memur zammı ile birlikte sosyal destek ödemeleri, bedelli askerlik, kıdem tazminatı tavanı gibi kalemler de değişecek.

Enflasyon rakamları ile temmuz zammı gündemde! TÜİK 2024 Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanır, ne olur?

2024 MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE OLDU?
Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs 2024
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %75,45, aylık %3,37 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,51 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %57,68 arttı, aylık %1,96 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,96 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,87 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,68 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %47,24 artış gösterdi.

Enflasyon rakamları ile temmuz zammı gündemde! TÜİK 2024 Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanır, ne olur?

2024 HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,56 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,52'e düştü. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,64'ten yüzde 43,52'e geriledi.

SON DAKİKA