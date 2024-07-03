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Enflasyon rakamları ile temmuz zammı gündemde! TÜİK 2024 Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanır, ne olur?
Giriş Tarihi: 03.07.2024 06:50
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
06:56
Enflasyon rakamları ile temmuz zammı gündemde! TÜİK 2024 Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanır, ne olur?
6 aylık enflasyon rakamları netleşiyor. Memur ve emekli zammını ortaya çıkaracak son TEFE-TÜFE verisi ile birlikte maaşlar yeniden belirlenirken sosyal destek ödemeleri, bedelli askerlik, kira artış oranı, kıdem tazminatı tavanı gibi kalemlerde de değişiklik olacak. Enflasyon oranları ne olur, yüzde kaç soruları için gözler Türkiye İstatistik Kurumunda. Peki; 2024 Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, TÜİK açıklaması saat kaçta? İşte, detaylar...