Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ENFLASYON VERİLERİ BEKLENİYOR! 2025 Nisan enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?
Giriş Tarihi: 04.05.2025 10:08 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 10:08

ENFLASYON VERİLERİ BEKLENİYOR! 2025 Nisan enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

TÜİK'in her ay açıkladığı enflasyon verilerinde gözler Nisan ayına çevrildi. TCMB, Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımlarken, Mart'ta enflasyon yüzde 2,46 artmıştı. TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, enflasyonda düşüş sinyallerinin başladığını ve bu eğilimin süreceğini belirtti. Peki, 2025 Nisan enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

ENFLASYON VERİLERİ BEKLENİYOR! 2025 Nisan enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Nisan ayı enflasyon rakamları, hem kiracılar hem de ev sahipleri için önemli bir gündem maddesi olmayı sürdürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın başında yayımlanan veriler doğrultusunda kira artış oranları netleşirken, memur ve emekli maaşlarına yansıyacak enflasyon farkı da bu verilerle şekilleniyor. Peki, 2025 Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman ve saat kaçta duyurulacak?

ENFLASYON VERİLERİ BEKLENİYOR! 2025 Nisan enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

2025 NİSAN AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Nisan ayına ilişkin enflasyon istatistiklerinin duyurulacağı tarihi açıkladı. 3 Mayıs'ın hafta sonuna rastlaması nedeniyle, veriler hafta içi ilk iş günü kamuoyuyla paylaşılacak.

Bu doğrultuda, Nisan ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileri 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da yayımlanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ENFLASYON VERİLERİ BEKLENİYOR! 2025 Nisan enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ MERKEZ BANKASI ANKETİ YAYIMLANDI!

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 2,25 olan nisan ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,07'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 28,04'ten 29,98'e yükseldi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 24,55'ten 25,56'ya, 24 ay sonrası için yüzde 17,06'dan 17,69'a çıktı.

ENFLASYON VERİLERİ BEKLENİYOR! 2025 Nisan enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

MART ENFLASYON RAKAMLARI
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 2,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,88 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 38,1, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 23,5 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, martta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 51,26, yurt içi üretici fiyatları yüzde 35,23 arttı.

ENFLASYON VERİLERİ BEKLENİYOR! 2025 Nisan enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?