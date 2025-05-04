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ENFLASYON VERİLERİ BEKLENİYOR! 2025 Nisan enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?
Giriş Tarihi: 04.05.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025
10:08
ENFLASYON VERİLERİ BEKLENİYOR! 2025 Nisan enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?
TÜİK'in her ay açıkladığı enflasyon verilerinde gözler Nisan ayına çevrildi. TCMB, Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımlarken, Mart'ta enflasyon yüzde 2,46 artmıştı. TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, enflasyonda düşüş sinyallerinin başladığını ve bu eğilimin süreceğini belirtti. Peki, 2025 Nisan enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?