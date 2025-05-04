ENFLASYON VERİLERİ BEKLENİYOR! 2025 Nisan enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Nisan ayı enflasyon rakamları, hem kiracılar hem de ev sahipleri için önemli bir gündem maddesi olmayı sürdürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın başında yayımlanan veriler doğrultusunda kira artış oranları netleşirken, memur ve emekli maaşlarına yansıyacak enflasyon farkı da bu verilerle şekilleniyor. Peki, 2025 Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman ve saat kaçta duyurulacak?