Engelli çiftin evlilik mutluluğu: Birbirlerinin sesinden etkilendiler! "Sesi güzeldi yüreği daha da güzelmiş..."

'AİLEM, '2 GÖRME ENGELLİ NASIL YAPACAKSINIZ', DEDİ'

Fatma Dağ ise 1994 yılında kalp ameliyatında doktor hatasından dolayı gözlerini kaybettiğini söyleyerek, "30 yıldır görme engelliyim. Çok çıkmaza düştüm. Mücadele ettim. Çok zorlandım ve acılar çektim. Hamdolsun bu günlere geldik. Bundan 20 yıl önce Ankara'da rehabilitasyon merkezinde eğitim gördüm. Daha sonra dernekler vasıtasıyla öz güvenimi kazandım. Baston kullandım. Ben yüzde 5 görüyorum. Eşimi yolda, 'Sağa dön, sola dön, araç var' diye yönlendirebiliyorum. Sosyal medyada bir grubum vardı. Kendisini gruba aldım. Orada sesimi duyunca beni beğenmiş. Ben de onu çok sevdim. Sesi çok güzeldi, yüreği daha güzelmiş. Kendisi merhametli. Beni hiç incitmiyor. Bazen ben ona sert çıkabiliyorum ama o bana hiç yükselmiyor. Sağ olsun bana hiç kızmıyor. Önce saygı, sonra sevgi. Kendisini aileme zor kabul ettirdim. Ailem, '2 görme engelli nasıl yapacaksınız?' dediler. Sonunda başardık. Görme engeli ve diğer engeli olanlar başarır. Azmetmek lazım" dedi.