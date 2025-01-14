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Engelli çiftin evlilik mutluluğu: Birbirlerinin sesinden etkilendiler! "Sesi güzeldi yüreği daha da güzelmiş..."
Giriş Tarihi: 14.01.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
11:35
Engelli çiftin evlilik mutluluğu: Birbirlerinin sesinden etkilendiler! "Sesi güzeldi yüreği daha da güzelmiş..."
Kayseri'de yüzde 95 görme engelli Fatma Dağ (49) ile Çorum'da yaşayan görme engelli Suat Dağ (43), birbirinin sesinden etkilenip aşık oldu. 1,5 yıl önce tanışan çift, evlenip Kayseri'de yaşamaya başladı. Mutlu bir evliliklerinin olduğunu belirten Fatma Dağ, "30 yıldır görme engelliyim, yüzde 5 görüyorum. Eşimi yolda, yönlendirebiliyorum. Sosyal medyada bir grubum vardı. Kendisini gruba aldım. Orada sesimi duyunca beni beğenmiş. Ben de onu çok sevdim. Sesi çok güzeldi, yüreği daha güzelmiş" dedi.