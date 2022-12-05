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Giriş Tarihi: 05.12.2022 14:39 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 14:39

Engelli maaşı ne kadar, kimler alabilir ve şartları nelerdir? Engelli maaşı ne zaman ödeniyor?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli maaşı veriliyor. Engelli maaşı almak için bazı koşulları karışlamak gerekmektedir. Bunlar arasında bakıma muhtaç, kimsesiz ve engelli olması geliyor. Peki Engelli maaşı ne kadar, kimler alabilir ve şartları nelerdir? Engelli maaşı ne zaman ödeniyor?

Engelli maaşı ne kadar, kimler alabilir ve şartları nelerdir? Engelli maaşı ne zaman ödeniyor?

Engelli aylığı belli şartları taşıyan vatandaşlar alabiliyor. Temmuz 2022'de gelen asgari ücret zammı sonrası güncel engelli maaşı da artmıştı. Peki Engelli maaşı ne kadar, kimler alabilir ve şartları nelerdir, ne zaman ödeniyor?

Engelli maaşı ne kadar, kimler alabilir ve şartları nelerdir? Engelli maaşı ne zaman ödeniyor?

2022 ENGELLİ MAAŞI NE KADAR?

Şartları sağlayan engelli vatandaşlar, engelli maaşı alma hakkına sahip oluyor. Buna göre; yüzde 40-69 oranında engeli bulunan vatandaşlara aylık 1124 lira, yüzde 70 ve üzerinde engel oranı bulunan vatandaşlara ise aylık 1687 lira ödeniyor. Engelli yakını aylığı da 1124 lira olarak belirlendi.

ŞARTLARI

Bu yardım başvurusunu 18 yaş üstü engelli kişiler ile bu kişilerin vasi veya vekili yapması gerekiyor.

Ayrıca başvuru sırasında, yüzde 40 engelli raporu talep ediliyor.

TC Kimlik Kartı Sağlık Kurulu Raporu sunulması bekleniyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada not olarak şu ifadeler yer aldı: "20.02.2020 tarihi sonrası sağlık kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep edilmemektedir."

Aylık miktarının, enflasyon oranlarının belli olmasının ardından yükselmesi bekleniyor.

ENGELLİ MAAŞI NE ZAMAN ÖDENİYOR?

Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5. günü

Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6. günü

Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7. günü

Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8. günü

Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9. günü yatıyor.

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Engelli maaşı ne kadar, kimler alabilir ve şartları nelerdir? Engelli maaşı ne zaman ödeniyor?
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Engelli maaşı ne kadar, kimler alabilir ve şartları nelerdir? Engelli maaşı ne zaman ödeniyor?
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