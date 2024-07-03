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Engelli maaşı ve evde bakım aylığı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman yatacak? 2024 Temmuz engelli maaş zammı
Giriş Tarihi: 03.07.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
10:07
Engelli maaşı ve evde bakım aylığı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman yatacak? 2024 Temmuz engelli maaş zammı
Milyonlarca vatandaşın gelirinin artacağı Temmuz zammı için son verisi belli oldu. 6 aylık enflasyon farkı açıklandı. Enflasyon farkı ile birlikte engelli aylığı ve evde bakım maaşında artış yaşanacak. Bu noktada "Engelli aylığı ne kadar olacak, kaç TL?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyaç duyan engelli, hasta, yaşlı bireylere ve ailelerine devlet desteği ödeniyor. Peki, Temmuz zammı sonrası engelli maaşı ve evde bakım aylığı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman yatacak? İşte yanıtı…