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Haberler Yaşam Engelli maaşı ve evde bakım aylığı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman yatacak? 2024 Temmuz engelli maaş zammı
Giriş Tarihi: 03.07.2024 09:49 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 10:07

Engelli maaşı ve evde bakım aylığı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman yatacak? 2024 Temmuz engelli maaş zammı

Milyonlarca vatandaşın gelirinin artacağı Temmuz zammı için son verisi belli oldu. 6 aylık enflasyon farkı açıklandı. Enflasyon farkı ile birlikte engelli aylığı ve evde bakım maaşında artış yaşanacak. Bu noktada "Engelli aylığı ne kadar olacak, kaç TL?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyaç duyan engelli, hasta, yaşlı bireylere ve ailelerine devlet desteği ödeniyor. Peki, Temmuz zammı sonrası engelli maaşı ve evde bakım aylığı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman yatacak? İşte yanıtı…

Engelli maaşı ve evde bakım aylığı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman yatacak? 2024 Temmuz engelli maaş zammı

Emekli ve memur zammı için beklenen tarih geldi çattı. Haziran ayı enflasyon verisi belli oldu. 6 aylık enflasyon farkı ile sadece memur ve emekli maaşlarını değil sosyal yardım ödemelerinde artış yaşanacak. Bu noktada engelli maaşının ne kadar olacağı merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, engelli maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İşte, 2024 Temmuz engelli maaş zammı ve evde bakım ödemelerinde son bilgiler...

Engelli maaşı ve evde bakım aylığı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman yatacak? 2024 Temmuz engelli maaş zammı

HAZIRAN AYI ENFLASYONU YÜZDE 1,64!

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre aylık enflasyon yüzde 1.64 olurken yıllık enflasyon yüzde 71,60 olarak açıklandı.

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Engelli maaşı ve evde bakım aylığı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman yatacak? 2024 Temmuz engelli maaş zammı

ENGELLİ MAAŞI 2024 NE KADAR?
65 yaş aylığı güncel olarak 3504,84 lira olarak ödeniyor. Engelli aylığı yüzde 40-69 arası olanlara 2797,81 lira, yüzde 70 ve üzeri olanlara 4196,70 lira, 18 yaş altı engelli aylığı ise 2797,81 lira olarak ödeniyor.

Engelli maaşı ve evde bakım aylığı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman yatacak? 2024 Temmuz engelli maaş zammı

ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Engelli maaş zammı henüz açıklanmadı ancak Haziran ayında enflasyonun yüzde 2.52 olarak gerçekleşmesi durumunda, SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 25.81 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 20.34 oranında zam alıyor olacak.

Böylece engelli aylığı 2798 TL alanların, 3367 TL'ye, 4 bin 197 TL alanların, 5 bin 50 TL'ye yükselecek.

Engelli maaşı ve evde bakım aylığı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman yatacak? 2024 Temmuz engelli maaş zammı
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