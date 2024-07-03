Engelli maaşı ve evde bakım aylığı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman yatacak? 2024 Temmuz engelli maaş zammı

ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Engelli maaş zammı henüz açıklanmadı ancak Haziran ayında enflasyonun yüzde 2.52 olarak gerçekleşmesi durumunda, SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 25.81 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 20.34 oranında zam alıyor olacak.

Böylece engelli aylığı 2798 TL alanların, 3367 TL'ye, 4 bin 197 TL alanların, 5 bin 50 TL'ye yükselecek.