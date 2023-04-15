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Haberler Yaşam Engelli öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 3 bin 500 Engelli öğretmen atama tercih sonuçları için gözler MEB'de!
Giriş Tarihi: 15.04.2023 06:00 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 06:00

Engelli öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 3 bin 500 Engelli öğretmen atama tercih sonuçları için gözler MEB'de!

Millî Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacak. İki aşamadan oluşan engelli öğretmen atamaları için tercihler 15 Nisan bugün sona eriyor. Öte yandan adaylar "engelli öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Yapılan duyuruya göre; atamaların ardından vatandaşlar Eylül ayında görevlerine başlayacak. Peki, engelli öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç tarihi ile ilgili son durum ve detaylar.

Engelli öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 3 bin 500 Engelli öğretmen atama tercih sonuçları için gözler MEB’de!

3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacak. MEB, "2023 Nisan Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu" başlığı altında detayları paylaşmıştı. Buna göre; Adaylar engelli öğretmen ataması tercihlerini 12-15 Nisan'da "http://basvurular.meb.gov.tr/" sayfası üzerinden gerçekleştiriyor. Öte yandan "engelli öğretmen atama tercih ve başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte MEB açıklaması ile engelli öğretmen atama sürecine dair tüm detaylar.

Engelli öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 3 bin 500 Engelli öğretmen atama tercih sonuçları için gözler MEB’de!

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Engelli öğretmen atama sonuçları 25 Nisan 2023 tarihinde açıklanacak. 1 Eylül 2023 itibarıyla göreve başlanacak.

MEB 3 BİN 500 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASINI DUYURDU!

45 bin öğretmen ataması ardından MEB son dakika 3 bin 500 engelli öğretmen ataması hakkında duyuru paylaştı.

3-7 Nisan tarihleri arasında alınan başvuruların ardından tercih işlemleri başladı. (Adaylar engelli öğretmen ataması tercihlerini 12-15 Nisan'da "http://basvurular.meb.gov.tr/" sayfası üzerinden gerçekleştirecek.)

İşte, atama takvimi ve tercih ekranı:

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Engelli öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 3 bin 500 Engelli öğretmen atama tercih sonuçları için gözler MEB’de!

ENGELLİ ÖĞRETMEN KONTENJANLARI 2023

MEB son dakika atamada branş dağılımını duyurdu:

ENGELLİ ÖĞRETMEN BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Engelli öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 3 bin 500 Engelli öğretmen atama tercih sonuçları için gözler MEB’de!

Adaylar ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde tercih başvurularını "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaklardır.

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