Haberler Yaşam Engelli öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 3 bin 500 Engelli öğretmen atama tercih sonuçları için gözler MEB'de!

Giriş Tarihi: 15.04.2023 06:00 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 06:00

Engelli öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 3 bin 500 Engelli öğretmen atama tercih sonuçları için gözler MEB'de!

Millî Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacak. İki aşamadan oluşan engelli öğretmen atamaları için tercihler 15 Nisan bugün sona eriyor. Öte yandan adaylar "engelli öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Yapılan duyuruya göre; atamaların ardından vatandaşlar Eylül ayında görevlerine başlayacak. Peki, engelli öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç tarihi ile ilgili son durum ve detaylar.