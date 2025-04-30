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ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TARİHİ BELLİ OLDU: 1.381 Engelli Öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 30.04.2025 07:10
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
07:10
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TARİHİ BELLİ OLDU: 1.381 Engelli Öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
2025 engelli öğretmen atamaları için beklenen müjde Başkan Erdoğan'dan geldi. 1381 kontenjan için gerçekleştirilen ön başvurular, 24 Şubat-10 Mart tarihleri arasında alındı. Başvuruları kabul edilen adaylar, yerleştirme sürecinin detaylarını takip ederken atama tarihleri de netleşti. Engelli öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama geldi ve adaylar sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyor. Peki, "1381 engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak?" İşte 2025 engelli öğretmen atama takvimi...