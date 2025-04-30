ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TARİHİ BELLİ OLDU: 1.381 Engelli Öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Engelli öğretmen atama tarihleri açıklandı. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı duyuruda atama tarihini paylaştı. EKPSS lisans sonuçlarına dayalı yapılacak atamalar için adaylar merakla tarihin açıklanmasını bekliyor. 1.381 engelli öğretmenin atanacağı tarih ise şimdi sorgulanıyor. Peki 1.381 Engelli Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?