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Giriş Tarihi: 30.04.2025 07:10 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 07:10

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TARİHİ BELLİ OLDU: 1.381 Engelli Öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2025 engelli öğretmen atamaları için beklenen müjde Başkan Erdoğan'dan geldi. 1381 kontenjan için gerçekleştirilen ön başvurular, 24 Şubat-10 Mart tarihleri arasında alındı. Başvuruları kabul edilen adaylar, yerleştirme sürecinin detaylarını takip ederken atama tarihleri de netleşti. Engelli öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama geldi ve adaylar sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyor. Peki, "1381 engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak?" İşte 2025 engelli öğretmen atama takvimi...

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TARİHİ BELLİ OLDU: 1.381 Engelli Öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Engelli öğretmen atama tarihleri açıklandı. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı duyuruda atama tarihini paylaştı. EKPSS lisans sonuçlarına dayalı yapılacak atamalar için adaylar merakla tarihin açıklanmasını bekliyor. 1.381 engelli öğretmenin atanacağı tarih ise şimdi sorgulanıyor. Peki 1.381 Engelli Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TARİHİ BELLİ OLDU: 1.381 Engelli Öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

1381 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan 1.381 engelli öğretmen atamasının 30 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirileceğini belirtti.

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ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TARİHİ BELLİ OLDU: 1.381 Engelli Öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan engelli öğretmen atamasına ilişkin,

"İnşallah çarşamba günü 1381 engelli öğretmenimizin atamasını gerçekleştireceğiz. Toplantımızın ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TARİHİ BELLİ OLDU: 1.381 Engelli Öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

Bilgisayar ortamında yapılan atama sonuçları, e-Devlet sistemi üzerinden yayımlanacak. Adaylar, sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.Atamalar 30 Nisan 2025 tarihinde yapılacak.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TARİHİ BELLİ OLDU: 1.381 Engelli Öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

ATAMASI GERÇEKLEŞEN ÖĞRETMENLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

Ataması gerçekleşen öğretmenlerin göreve başlama tarihi 1 Eylül 2025 olacak.