EN GÜZEL ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI 2025 | Birbirinden özel, resimli Engelliler Haftası mesajları ve sözleri

Yapacaklarım sınırlı olabilir, ama ufkum çok geniştir.

Engel değil gülmeye hiçbir engel, sen iste yeter. Hiçbir engel duramaz önünde, başarmak dünyaya bedel!

Engelli olmak, bir engel değildir. Sadece aşılması gereken bir düşüncedir. Tüm engelli vatandaşlarımızın Dünya Engelliler Haftası kutlu olsun.