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EN GÜZEL ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI 2025 | Birbirinden özel, resimli Engelliler Haftası mesajları ve sözleri
Giriş Tarihi: 11.05.2025 01:21
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
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Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs tarihleri arasında kutlanır. Bu tarih Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı anda kutlanan özel bir haftadır. Engelliler Haftası, engelli bireylerin haklarını savunmak ve onların yaşam kalitesini artırmak amacıyla çeşitli etkinliklerle karşılanır. İşte, 2025 Engelliler Haftası mesajları ve sözleri!