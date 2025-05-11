Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam EN GÜZEL ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI 2025 | Birbirinden özel, resimli Engelliler Haftası mesajları ve sözleri
Giriş Tarihi: 11.05.2025 01:21 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 01:22

EN GÜZEL ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI 2025 | Birbirinden özel, resimli Engelliler Haftası mesajları ve sözleri

Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs tarihleri arasında kutlanır. Bu tarih Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı anda kutlanan özel bir haftadır. Engelliler Haftası, engelli bireylerin haklarını savunmak ve onların yaşam kalitesini artırmak amacıyla çeşitli etkinliklerle karşılanır. İşte, 2025 Engelliler Haftası mesajları ve sözleri!

EN GÜZEL ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI 2025 | Birbirinden özel, resimli Engelliler Haftası mesajları ve sözleri

Engelliler haftası her yıl Mayıs ayında aynı tarihlerde kutlanıyor. Bu özel haftada birçok vatandaş tüm dünyada engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek ve bu haftanın önemini anlatmak için birçok paylaşımda bulunuyor. İşte, 2025 Engelliler Haftasına özel yeni mesajlar ve sözler...

EN GÜZEL ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI 2025 | Birbirinden özel, resimli Engelliler Haftası mesajları ve sözleri

ENGELLİLER HAFTASI NE ZAMAN KUTLANIYOR?

Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel haftadır.

  • 10 Mayıs Engelliler Haftasının açılışı
  • 11 Mayıs Görmeyenler günü
  • 12 Mayıs İşitme ve Konuşma Kusurluları günü
  • 13 Mayıs Ortopedik Engelliler günü
  • 14 Mayıs Zeka ve Ruhsal Engelliler günü
  • 15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar günü
  • 16 Mayıs Engelliler Haftasına genel bakış.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN GÜZEL ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI 2025 | Birbirinden özel, resimli Engelliler Haftası mesajları ve sözleri

ENGELLİLER HAFTASININ ANLAM VE ÖNEMİ!

Engelliler Haftası boyunca; engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi konusu üstünde durulur. Radyo ve televizyonda konu ile ilgili programlar yayınlanır. Okullarda her gün ayrı bir engellilik konusu işlenir. Engellileri Koruma Millî Koordinasyonu Kurulu haftanın değerlendirilmesi için aşağıdaki programın uygulanmasını kararlaştırmıştır.

EN GÜZEL ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI 2025 | Birbirinden özel, resimli Engelliler Haftası mesajları ve sözleri

ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI 2025

Sen, ben yok. Engelin yok. Biz varız, sevgi var. İyi ki varsın...

Engelliler yalnızca bir gün değil, her gün anlaşılmalı. Duyguları paylaşmak en güzel mucize...

Engellinin en büyük silahı sabır ve azimdir.

EN GÜZEL ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI 2025 | Birbirinden özel, resimli Engelliler Haftası mesajları ve sözleri

Yapacaklarım sınırlı olabilir, ama ufkum çok geniştir.

Engel değil gülmeye hiçbir engel, sen iste yeter. Hiçbir engel duramaz önünde, başarmak dünyaya bedel!

Engelli olmak, bir engel değildir. Sadece aşılması gereken bir düşüncedir. Tüm engelli vatandaşlarımızın Dünya Engelliler Haftası kutlu olsun.