Engelliler Haftası ne zaman? 2022 En güzel, kısa, uzun, resimli Engelliler Haftası mesajları ve kutlama sözleri

EN GÜZEL ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI 2022

Engelli olmak, bir engel değildir. Sadece aşılması gereken bir düşüncedir. Tüm engelli vatandaşlarımızın Dünya Engelliler Haftası kutlu olsun.

Engellinin en büyük silahı sabır ve azimdir. Dünya Engelliler Haftası Kutlu Olsun

Sadece bir hafta hatırlanmak istemiyoruz. Biz her gün ilgi istiyoruz. Dünya Engelliler Haftamız kutlu olsun.

Özel eğitim çağdaş bir eğitimin olmazsa olmazlarındandır.

Engelli bir birey olmak bazı sorunlar oluştursa da, en büyük sorun engelliye engel olma sorunudur.

Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir. Dünya Engelliler Haftası Kutlu Olsun.