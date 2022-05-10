Engelliler Haftası ne zaman? 2022 En güzel, kısa, uzun, resimli Engelliler Haftası mesajları ve kutlama sözleri

Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Engelliler Haftası içerisine girmiş bulunuyoruz. Engelli vatandaşların muhtaç olduğu bilincini kazandırmak amacıyla her yıl okullarda Mayıs ayının ikinci hafta arası "Engelliler Haftası" düzenlenir. Bu hafta boyunca engellilerle ilgili eğitim, yardım kurumları ziyaret edilir. Her yıl mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Dünya Engelliler Haftası mesajı ile SMS, Whatsaap üzerinden paylaşılıyor. Peki Engelliler Haftası ne zaman? İşte 2022 En güzel, kısa, uzun, resimli Dünya Engelliler Haftası mesajları ve kutlama sözleri ile ilgili derlemeler…