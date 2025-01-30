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ENGELLİLERE EĞİTİM DESTEĞİ BAŞVURULARI: 2025 Engellilere eğitim desteği ne kadar, başvuruları başladı mı?
Giriş Tarihi: 30.01.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
12:30
ENGELLİLERE EĞİTİM DESTEĞİ BAŞVURULARI: 2025 Engellilere eğitim desteği ne kadar, başvuruları başladı mı?
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "2025 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. Engellilere sağlanacak eğitim desteğinin ne kadar olduğu ve başvuruların başlayıp başlamadığı merak konusu oldu. Peki; Engellilere bireysel eğitim desteği ne kadar, başvurular başladı mı? İşte detaylar...