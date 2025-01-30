Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ENGELLİLERE EĞİTİM DESTEĞİ BAŞVURULARI: 2025 Engellilere eğitim desteği ne kadar, başvuruları başladı mı?
Giriş Tarihi: 30.01.2025 12:30 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 12:30

ENGELLİLERE EĞİTİM DESTEĞİ BAŞVURULARI: 2025 Engellilere eğitim desteği ne kadar, başvuruları başladı mı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "2025 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. Engellilere sağlanacak eğitim desteğinin ne kadar olduğu ve başvuruların başlayıp başlamadığı merak konusu oldu. Peki; Engellilere bireysel eğitim desteği ne kadar, başvurular başladı mı? İşte detaylar...

ENGELLİLERE EĞİTİM DESTEĞİ BAŞVURULARI: 2025 Engellilere eğitim desteği ne kadar, başvuruları başladı mı?

Engellilere yönelik eğitim desteği hakkında bilgi edinmek isteyenler, bu yıl desteğin miktarını merak ediyor. Ayrıca, başvuruların ne zaman başlayacağını öğrenmek isteyenler, engellilere eğitim desteği başvurularının açılıp açılmadığını araştırıyor. Peki, 2025 yılında engellilere sağlanacak destek ne kadar?

ENGELLİLERE EĞİTİM DESTEĞİ BAŞVURULARI: 2025 Engellilere eğitim desteği ne kadar, başvuruları başladı mı?

ENGELLİLERE EĞİTİM DESTEĞİ NE KADAR?
Özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, bu yıl katma değer vergisi (KDV) hariç bireysel eğitim için aylık 6 bin 100 lira, grup eğitimi için aylık 1708 lira olacak.

Buna göre, 2025'te özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç bireysel eğitim için aylık 6 bin 100 lira, grup eğitimi için aylık 1078 lira olarak belirlendi.

Bu tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten, aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ENGELLİLERE EĞİTİM DESTEĞİ BAŞVURULARI: 2025 Engellilere eğitim desteği ne kadar, başvuruları başladı mı?

1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK!

Bu tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten, aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak. Tebliğ, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

ENGELLİLERE EĞİTİM DESTEĞİ BAŞVURULARI: 2025 Engellilere eğitim desteği ne kadar, başvuruları başladı mı?

ENGELLİ EĞİTİM DESTEĞİ BAŞVURUSU BAŞLADI MI?
Engelli eğitim desteği başvuru işlemleri ile ilgili detaylar açıklandığında yer vereceğiz.

ENGELLİLERE EĞİTİM DESTEĞİ BAŞVURULARI: 2025 Engellilere eğitim desteği ne kadar, başvuruları başladı mı?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA