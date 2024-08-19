Giriş Tarihi: 19.08.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
14:30
Engin Polat tahliye oldu mu, son durum nedir? Engin Polat cezaevinden çıkıyor mu?
Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlardan yargılanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin son durumu merak ediliyor. Engin Polat'ın annesi Şükran Polat paylaşımıyla Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verildiğini duyrudu. İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dilan Polat'ın tahliyesinin ardından Engin Polat tahliye oldu mu, son durum nedir? Soruları merak ediliyor. Engin Polat cezaevinden çıkıyor mu?