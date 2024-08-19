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Giriş Tarihi: 19.08.2024 14:11 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 14:30

Engin Polat tahliye oldu mu, son durum nedir? Engin Polat cezaevinden çıkıyor mu?

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlardan yargılanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin son durumu merak ediliyor. Engin Polat'ın annesi Şükran Polat paylaşımıyla Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verildiğini duyrudu. İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dilan Polat'ın tahliyesinin ardından Engin Polat tahliye oldu mu, son durum nedir? Soruları merak ediliyor. Engin Polat cezaevinden çıkıyor mu?

Engin Polat tahliye oldu mu, son durum nedir? Engin Polat cezaevinden çıkıyor mu?

Dilan Polat'ın tahliyesinin ardından Engin Polat tahliye oldu mu? sorusuna yanıt aranıyor. Dilan Polat davasıyla birlikte göz altına alınan 24 kişiden yalnızca Dilan, Engin, Alper Kürşat ve Sezgin Polat'ın tutukluğu devam ediyordu. Peki, Dilan Polat'ın tahliyesinin ardından Engin Polat cezaevinden çıkıyor mu?

Engin Polat tahliye oldu mu, son durum nedir? Engin Polat cezaevinden çıkıyor mu?

DİLAN POLAT TAHLİYE Mİ OLDU?
Tutuklama sonrası Polat ailesi cezaevindeki hayatlarıyla gündemdeydi. Sıla Doğu tahliye olsa da Dilan Polat'ın tutukluluğu devam ediyordu.

Sağlık sorunları yaşayan ve kendine zarar veren Dilan Polat'ın tahliyesi talep edilse de mahkemeden karar çıkmamıştı.

Ancak gelen son dakika haberlerine göre Dilan Polat tahliye edildi. Engin Polat'ın annesi Şükran Polat tahliye haberini paylaşarak "Şükürler olsun" dedi.

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Engin Polat tahliye oldu mu, son durum nedir? Engin Polat cezaevinden çıkıyor mu?

ENGİN POLAT TAHLİYE OLDU MU?

Dilan Polat davasıyla birlikte göz altına alınan 24 kişiden yalnızca Dilan, Engin, Alper Kürşat ve Sezgin Polat'ın tutukluğu devam ediyordu. Dilan Polat'ın tutukluğu son bulsa da Engin Polat ve diğerlerinin tutukluğu devam ediyor.

Engin Polat tahliye oldu mu, son durum nedir? Engin Polat cezaevinden çıkıyor mu?

24 KİŞİDEN 3 KİŞİNİN TUTUKLUĞU HALA DEVAM EDİYOR!

1 Kasım 2023'te İstanbul merkezli altı ilde düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat, eşi Engin Polat ve diğer 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. 5 Kasım 2023'te, Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklanmış ve 27 şirkete kayyum atanmasına karar verilmişti. Son gelişmelerle yalnızca Engin, Sezgin ve Alper Kürşat Polat'ın tutukluluğu devam ediyor.

Engin Polat tahliye oldu mu, son durum nedir? Engin Polat cezaevinden çıkıyor mu?
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