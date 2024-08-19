Engin Polat tahliye oldu mu, son durum nedir? Engin Polat cezaevinden çıkıyor mu?

24 KİŞİDEN 3 KİŞİNİN TUTUKLUĞU HALA DEVAM EDİYOR!

1 Kasım 2023'te İstanbul merkezli altı ilde düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat, eşi Engin Polat ve diğer 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. 5 Kasım 2023'te, Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklanmış ve 27 şirkete kayyum atanmasına karar verilmişti. Son gelişmelerle yalnızca Engin, Sezgin ve Alper Kürşat Polat'ın tutukluluğu devam ediyor.